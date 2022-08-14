Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

10:00 Встреча группа в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор.
Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Осмотр памятника архитектуры – Никольский храм.
Ужин.
Мастер-класс «Лепка пельменей».
Автопереезд за день– 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).
Ужин.
Автопереезд за день – 230 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш. гос. заповедник.
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.
Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).
Обед.
Переезд до озера Банное – самого глубоководного водоёма не только в пределах Зауралья, но и во всей республике Башкортостан.
Размещение в гостинице (2-х мест. номер с удобствами).
Самостоятельный ужин.
Автопереезд за день– 135 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; Экскурсия в музей «Дом заводского крестьянина 19 века».
За доп. плату: ужин, вход на пляж оз. Банного, конная прогулка, доп. экскурсии на курорте Абзаково и Банное.
Завтрак. Отдых на озере Банное.
По желанию (за доп. плату) туристы могут подняться на смотровую площадку на ГЛЦ Металлург, посетить питомник «Белый лекарь», продегустировать мед в медовой лавке, отправиться на экскурсию в музей боевой славы им. Кусимова Т. Т.
Самостоятельный обед.
После обеда, автобусный переезд в Башкирское Зауралье (190 км).
По дороге:
Размещение в гостинице г. Сибай (2-х мест. номер с удобствами)
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день – 190 км.
В стоимость включено: питание – завтрак; экскурсии – в историко-культурний музей с. Темясово; проживание в г. Сибай.
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, обед, ужин в г. Сибай, доп. экскурсии в с. Темясово.
Завтрак.
Трансфер до государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» (85 км).
По дороге переезжаем реку Урал – водную границу между Европой и Азией.
Для кого-то, Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III—II тыс. до н. э., относящееся к «Стране городов».
Ученые считают, что это древний город, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет, т. е. возраст Аркаима старше возраста египетских пирамид.
Для других, Аркаим — это природное место силы, расположенное на месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана.
Также в заповеднике туристам предлагаются различные экскурсионные программы, которые они смогут посетить по своему желанию в течении этого дня или погулять по окрестностям.
Самостоятельный обед на территории заповедника Аркаим.
Возвращение в европейскую часть России, в город Сибай (автодорога-85 км), который неофициально является столицей башкирского Зауралья.
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день – 180 км.
В стоимость включено: питание – завтрак; экскурсии – экскурсия в «Музей Природы и человека» в заповеднике «Аркаим».
За доп. плату: обед, ужин, доп. экскурсии в Аркаиме.
Завтрак.
Знакомство с медной столицей Башкирии: посещение Сибайского историко-краеведческого музея.
Посещение камнерезной мастерской: знакомство с произведениями мастеров камнерезного искусства, осмотр изделий из яшмы, гранита, лазурита и других поделочных камней.
После обеда переезд в природный парк «Мурадымовское ущелье» (Кугарчинский район, который славится экзотическими каньонами и пещерными красотами.
Размещение в гостиничном комплексе на кордоне природного парка (2-х мест номера с удобствами).
Ужин.
Автопереезд за день – 260 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии –Музей (г. Сибай).
Завтрак.
Отдых в природном парке Мурадымовское ущелье.
Обзор горных хребтов.
Этот уголок природы по характеру рельефа, геологическому строению, по богатству растительного и животного мира является уникальным природным памятником: скалы, круто обрывающиеся над рекой Большой Ик, обилие пещер на этой территории притягивают путешественников.
Здесь самая большая концентрация пещер на Южном Урале.
По желанию возможны специальные экскурсии по пещерам природного парка (доп. плата)
Обед.
Трансфер до Нугушского водохранилища, размещение на турбазе, ужин.
Автопереезд за день – 140 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию природного парка.
Завтрак.
Переезд в национальный парк «Башкирия», расположенный на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая.
Отдых на Нугушском водохранилище.
Обед.
Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк — любимейшие места отдыха в Башкирии.
Водоем, часто именуемый «морем» или «озером», опоясан живописными хребтами.
В непосредственной близости от гор, в окружении лесов, удивительных памятников природы Южного Урала.
Рядом с Нугушским водохранилищем (на реке Нугуш) находится Юмагузинское водохранилище (на реке Белая).
По желанию группы возможна обзорная экскурсия на катере по Нугушскому водохранилищу (за доп. плату).
Возвращение на турбазу. Ужин.
Автопереезд за день – 50 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию национального парка.
Завтрак.
Переезд в с. Воскресенское.
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.
Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года.
Основатели галереи известные московские художники воспитанники Московской средней художественной школы, эвакуированные туда в 1941 году.
Переезд до Шиханов.
Размещение в гостинице (2-х местный номер с удобствами). Обед.
Пешеходная прогулка на одну из гор (5-7 км).
Горы Шиханы — высокий скальный массив Среднего Урала.
Они состоят из четырех гор-одиночек: Тора-тау, Шах-тау, Юрак-тау и Куш-тау, цепочкой вытянувшихся по правому берегу реки Белой.
Сегодня они являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Ужин.
Автопереезд за день – 150 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – Воскресенская картинная галерея.
Завтрак.
Переезд в Гафурийский район (50км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Обед.
Автобусное путешествие (150 км.) до г. Уфа.
Приезд в Уфу к 18:00 (местное время) к месту начала маршрута.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – на курорте Красноусольский.
Тур предусматривает размещение в гостиницах и на турбазах (или аналогичных):
Стандартные 2-х местные номера с удобствами в номере или на блок.
Доплата за одноместное размещение – 15 500 руб/чел.
Возможна замена вариантов размещения на аналогичные.
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.
На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.
Дом отдыха «Березки» расположен на берегу озера Банное, опоясан Уральским хребтом с одной стороны, окружен смешанными лесами и красивыми озерами с другой стороны. Это популярное экологически чистое место курорта Банное с разнообразным уровнем услуг и развлечений.
Инфраструктура: Сбербанк, крытый бассейн, Wi-Fi, мангальная зона, для детей игровая зона, собственный пляж.
2-хместный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: телевизор ЖК, чайный набор посуды, прикроватная тумбочка, стол, стулья, шкаф.
Гостиница «Татьяна» расположена в городе Сибай. Всем постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi.
2-хместный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: шкаф, телевизор, Wi-Fi,посуда, чайник, холодильник, ванная комната, кондиционер.
Гостиница «Агидель» расположена в городе Сибай. Рядом расположен парк славы, краеведческий музей. Инфраструктура: ресторан, прачечная, банкомат.
2-хместный стандартный номер. В номере: кровать, Wi-fi, туалетно-косметические принадлежности, телевизор, кабельные каналы, ванна или душ, полотенца, вешалка для одежды.
Гостиница «Ашкадар» – одна из самых популярных гостиниц в городе Стерлитамак. Недалеко от гостиницы находится площадь им. Ленина, где расположен памятник семью и отцу, памятник влюбленным и фонтан. Инфраструктура: ресторан, прачечная, банкомат.
В номере: кровать, рабочий стол, гардероб, ЖК телевизор с кабельным телевидением, телефон, холодильник, чайник, кондиционер, Wi-Fi.
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: умывальные принадлежности (зубная паста, щетка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.