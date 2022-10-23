Путешествие по пещерам и горам Урала

Если Вы искали тур с многообразной активной программой

5
3 отзыва
Если Вы искали тур с многообразной активной программой, включающей в себя несколько видов удовольствий, то это предложение для Вас! По маршруту Вы подниметесь верхом на одну из величайших гор Южного Урала, сплавитесь по главной водной артерии Башкирии, посетите пещеру с наскальными рисунками эпохи палеолита! Опыт участия в конно-водных походах не обязателен. Каждый участник получит навыки общения с лошадьми, обучение конно-верховой езде.

Для более комфортного пребывания верхом по маршруту предусмотрена автомобильная поддержка, перевозящая снаряжение и рюкзаки!
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Путешествие по пещерам и горам Урала
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Отрыв от цивилизации
Отрыв от цивилизации
Нас ждут ночевки под открытым небом, а также на туристической базе в живописном месте
Красоты Южного Урала
Красоты Южного Урала
Насладимся незабываемыми пейзажами Южного Урала
Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Получим навыки верховой езды и удовольствие от неспешных прогулок
Увлекательный сплав на катамаранах
Увлекательный сплав на катамаранах
Сплавимся по «галерее природы» реки Белой и увидим лучшие шедевры Южного Урала

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, экскурсия по селу Кага, конно-верховой выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00 оплачивается отдельно.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка), при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ужин.

2 день

Переход по хребту Баш-тау

Завтрак.

Выезд на маршрут.

Переход по хребту Баш-тау (~ 25 км).

Стоянка на р. Белая.

Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.

3 день

Конная прогулка на горный массив Большой Шатак

Конная прогулка на горный массив Большой Шатак, Хребет Баш-тау. (~ 20 км).

Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.

4 день

Возвращение на турбазу, баня, музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»

Завтрак в полевых условиях.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (~ 13 км).

Размещение на турбазе.

Обед.

Баня по-белому.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц, придадут вам бодрости, здоровья и сил.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Ужин.

5 день

Башкирский государственный заповедник, заповедник Шульган-таш, погружение в этнику

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш (60 км).

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

6 день

Сплав по реке Белой

Завтрак.

Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Трансфер к месту начала сплава.

Знатоки утверждают, что от с. Кага начинаются самые красивые места на реке Белая (Агидель).

Этот отрезок пути даже называют «галереей природы», так как здесь собраны лучшие шедевры Южного Урала.

Питание в полевых условиях.

Ночевка в палатках.

Протяженность сплава ~ 8 км

7 день

Сплав по реке Белой

Продолжение сплава (~ 10 км).

Вас будут окружать горы, покрытые хвойными и смешанными лесами, известняковые скалы.

На стоянках возможен сбор ягод и грибов (в зависимости от сезона), организация туристской бани, купание в чистой горной реке, уют и тепло костра.

Питание в полевых условиях.

Ночевка в палатках.

8 день

Завершение сплава, баня, мастер-класс

Завтрак в полевых условиях.

Завершение сплава (~ 13 км).

Снятия с маршрута.

Трансфер до турбазы «Тенгри».

Размещение на турбазе.

Обед.

Баня по-белому.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.

Мастер-класс «Лепка пельменей».

Теплые, душевные посиделки в кругу друзей в прощальный вечер.

В качестве начинки используем комбинированный фарш из конины с добавлением лука, соли и перца.

Обязательные приправы: смех, воспоминания, разговоры обо всем на свете.

Ужин.

9 день

Прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак.

Отдых в с. Кага.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.

Обед.

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Отъезд в г. Уфа: (с 15 ч. до 16 по местному времени).

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31). Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00 (оплачивается отдельно).

Отъезд в г. Белорецк.

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в палатках.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

4 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в первый день, ужин- в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка: перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце,
зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле). Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованно питание в туре?

На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.

На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: весла и катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.

Какая погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какая дистанция маршрута?

80 км – конная часть и 65 км – водная часть.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны
Н
24 сен 2022
Организацией тура занимается турфирма "Тенгри". Нас сопровождали гиды Дамир, Диана и водитель Руслан, они оперативно решали все вопросы и всегда шли навстречу.

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