Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет "продегустировать" возможности лучшего курорта России. Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае. Мы с заботой продумали программу и уверены, что Вы захотите ее продлить. Так, по крайней мере, делают практически все гости. Тур проводится под индивидуальный запрос.

Посетим врача и получим индивидуальный план процедур. К нашим услугам прекрасное лечебное отделение и бассейн

Прогуляемся по терренкурам и посетим источники, где можно набрать целебную водичку

Побродим по множественными переходам в древних пещерах

Пройдем по подвесному мостику к храму на острове р. Катунь.

Увидим «Главный бубен Алтая», пантеон языческих богов и послушаем рассказы о древнем язычестве в Алтайском крае

В гости к шаману

Программа тура по дням

1 день Заезд, посещение врача

В этот день приезжаете, размещаетесь. При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона, подберет и организует трансфер. Расчетный час 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше. На ресепшен нужен только паспорт, так как Вы уже оформлены и все документы готовы. Сообщите менеджеру о Вашем приезде и он скоординирует дальнейшие действия. В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры. Все назначения будут индивидуального плана.

2 день Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»

Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию «Горная Белокуриха». Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный! На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру( подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства). Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки). Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт. На него будем подниматься по серпантину. Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги. На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе. Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай. Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота. Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин. Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода”.

3 день Процедуры, экскурсия «В гости к Шаману»

После утренних процедур отдых. Обед и есть немного времени прогуляться по курорту и вечерняя экскурсия «В гости к Шаману». Обычно эта экскурсия дает повод поразмышлять о ценностях и направлении своей жизни. Группа отправится в этнографический парк «Алтай», где есть множество арт-объектов, таких как «Главный бубен Алтая», «Золотая Баба» и другие, а также воссоздан пантеон языческих богов. Экскурсанты смогут послушать рассказ «Белого шамана» о древнем язычестве в Алтайском крае и развитии религии. При посещении музея все экспонаты можно брать в руки, украшения разрешено мерить. На территории парка можно купить сувениры и обереги от алтайских мастеров. В стоимость входит автобусные переезды и гид, входной билет в музей оплачивается на месте.

4 день Свободный день

Предоставим свободный день. Многие берут дополнительные процедуры и для них нужно еще время. Поэтому не в спешке проводим день для себя любимых. В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом. Для деток есть детская комната.

5 день Экскурсия "Места Силы"

В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию "Места Силы". Подъем на проходимой технике примерно 15 мин в горы, легкая прогулка к скалам "Четыре Брата". Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте. Далее подъем на г.Круглая. Неспеша поднимемся на высоту 801 м. Вот тут-то наслаждение! Такие пейзажи можно наблюдать не всегда и не везде. Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают. Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви... конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды... Прогулка получится насыщенная, после которой заедем на местную пасеку и попьем чай с медком!

6 день Экскурсия по Горному Алтаю

Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю. О, это прекрасное времяпровождение. Экскурсия будет длиться целый день с 9:00, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных. Мы путешествуем по этим местам Круглый год. И показываем доступные объекты в каждый сезон, Алтай демонстрирует свои пейзажи, от которых наши гости в восторге. Тавдинские пещеры (доп. плата) с их множественными переходами удивляют, в летнее время – Камышлинский водопад, а зимой – Голубые озера на р.Катунь, которые называют – глаза Катуни. Они покоряют также наших туристов, а самые смелые могут искупаться, на берегу стоит банька! И, конечно же, кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р.Катунь и в с. Чемал. Это место мы посещаем круглый год. Оно притягивает своей уникальностью и пейзажностью. Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (доп. плата).

7 день Отъезд