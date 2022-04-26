В этот день приезжаете, размещаетесь.
При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона, подберет и организует трансфер.
Расчетный час 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.
На ресепшен нужен только паспорт, так как Вы уже оформлены и все документы готовы.
Сообщите менеджеру о Вашем приезде и он скоординирует дальнейшие действия.
В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.
Все назначения будут индивидуального плана.
Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию «Горная Белокуриха».
Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный!
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру( подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода”.
После утренних процедур отдых.
Обед и есть немного времени прогуляться по курорту и вечерняя экскурсия «В гости к Шаману».
Обычно эта экскурсия дает повод поразмышлять о ценностях и направлении своей жизни.
Группа отправится в этнографический парк «Алтай», где есть множество арт-объектов, таких как «Главный бубен Алтая», «Золотая Баба» и другие, а также воссоздан пантеон языческих богов.
Экскурсанты смогут послушать рассказ «Белого шамана» о древнем язычестве в Алтайском крае и развитии религии.
При посещении музея все экспонаты можно брать в руки, украшения разрешено мерить.
На территории парка можно купить сувениры и обереги от алтайских мастеров.
В стоимость входит автобусные переезды и гид, входной билет в музей оплачивается на месте.
Предоставим свободный день.
Многие берут дополнительные процедуры и для них нужно еще время.
Поэтому не в спешке проводим день для себя любимых.
В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом.
Для деток есть детская комната.
В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию "Места Силы".
Подъем на проходимой технике примерно 15 мин в горы, легкая прогулка к скалам "Четыре Брата".
Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте.
Далее подъем на г.Круглая.
Неспеша поднимемся на высоту 801 м. Вот тут-то наслаждение!
Такие пейзажи можно наблюдать не всегда и не везде.
Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают.
Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви... конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды...
Прогулка получится насыщенная, после которой заедем на местную пасеку и попьем чай с медком!
Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю.
О, это прекрасное времяпровождение.
Экскурсия будет длиться целый день с 9:00, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных.
Мы путешествуем по этим местам Круглый год.
И показываем доступные объекты в каждый сезон, Алтай демонстрирует свои пейзажи, от которых наши гости в восторге.
Тавдинские пещеры (доп. плата) с их множественными переходами удивляют, в летнее время – Камышлинский водопад, а зимой – Голубые озера на р.Катунь, которые называют – глаза Катуни.
Они покоряют также наших туристов, а самые смелые могут искупаться, на берегу стоит банька!
И, конечно же, кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р.Катунь и в с. Чемал.
Это место мы посещаем круглый год.
Оно притягивает своей уникальностью и пейзажностью.
Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (доп. плата).
В этот день прощаемся с Вами.
При необходимости можем продлить отдых.
Тур предусматривает размещение в отеле "Беловодье" 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Стоимость
|1 место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|Номер стандарт
|50 500
|56 500
|40 400
|Номер люкс
|75 200
|82 000
|60 160
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, справка о санэпидемокружении, санаторно-курортная карта.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.
Стоимость трансфера в одну сторону:
Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).
Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.
Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)
Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
В тур включены следующие процедуры:
Необходимые документы для тура: паспорт, справка о санэпидемокружении,санаторно-курортная карта