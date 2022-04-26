Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху

Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет «продегустировать» возможности лучшего курорта России

5
3 отзыва
Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет "продегустировать" возможности лучшего курорта России.

Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае. Мы с заботой продумали программу и уверены, что Вы захотите ее продлить. Так, по крайней мере, делают практически все гости. Тур проводится под индивидуальный запрос.
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Ближайшие даты:
22
фев
22
мар
05
апр
18
апр
24
июн

Что вас ожидает 🤩

В гости к шаману
В гости к шаману
Увидим «Главный бубен Алтая», пантеон языческих богов и послушаем рассказы о древнем язычестве в Алтайском крае
Уникальный остров Патмос
Уникальный остров Патмос
Пройдем по подвесному мостику к храму на острове р. Катунь.
Удивительные Тавдинские пещеры
Удивительные Тавдинские пещеры
Побродим по множественными переходам в древних пещерах
Целебные источники Белокурихи
Целебные источники Белокурихи
Прогуляемся по терренкурам и посетим источники, где можно набрать целебную водичку
Оздоровительные процедуры и релакс
Оздоровительные процедуры и релакс
Посетим врача и получим индивидуальный план процедур. К нашим услугам прекрасное лечебное отделение и бассейн

Программа тура по дням

1 день
Заезд, посещение врача

В этот день приезжаете, размещаетесь.

При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона, подберет и организует трансфер.

Расчетный час 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.

На ресепшен нужен только паспорт, так как Вы уже оформлены и все документы готовы.

Сообщите менеджеру о Вашем приезде и он скоординирует дальнейшие действия.

В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.

Все назначения будут индивидуального плана.

Заезд, посещение врачаЗаезд, посещение врачаЗаезд, посещение врача
2 день
Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»

Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию «Горная Белокуриха».

Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный!

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру( подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода”.

Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»
3 день
Процедуры, экскурсия «В гости к Шаману»

После утренних процедур отдых.

Обед и есть немного времени прогуляться по курорту и вечерняя экскурсия «В гости к Шаману».

Обычно эта экскурсия дает повод поразмышлять о ценностях и направлении своей жизни.

Группа отправится в этнографический парк «Алтай», где есть множество арт-объектов, таких как «Главный бубен Алтая», «Золотая Баба» и другие, а также воссоздан пантеон языческих богов.

Экскурсанты смогут послушать рассказ «Белого шамана» о древнем язычестве в Алтайском крае и развитии религии.

При посещении музея все экспонаты можно брать в руки, украшения разрешено мерить.

На территории парка можно купить сувениры и обереги от алтайских мастеров.

В стоимость входит автобусные переезды и гид, входной билет в музей оплачивается на месте.

Процедуры, экскурсия «В гости к Шаману»Процедуры, экскурсия «В гости к Шаману»Процедуры, экскурсия «В гости к Шаману»Процедуры, экскурсия «В гости к Шаману»
4 день
Свободный день

Предоставим свободный день.

Многие берут дополнительные процедуры и для них нужно еще время.

Поэтому не в спешке проводим день для себя любимых.

В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом.

Для деток есть детская комната.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день
Экскурсия &quot;Места Силы&quot;

В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию "Места Силы".

Подъем на проходимой технике примерно 15 мин в горы, легкая прогулка к скалам "Четыре Брата".

Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте.

Далее подъем на г.Круглая. 

Неспеша поднимемся на высоту 801 м. Вот тут-то наслаждение! 

Такие пейзажи можно наблюдать не всегда и не везде. 

Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают. 

Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви... конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды...

Прогулка получится насыщенная, после которой заедем на местную пасеку и попьем чай с медком!

6 день
Экскурсия по Горному Алтаю

Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю.

О, это прекрасное времяпровождение.

Экскурсия будет длиться целый день с 9:00, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных. 

Мы путешествуем по этим местам Круглый год.

И показываем доступные объекты в каждый сезон, Алтай демонстрирует свои пейзажи, от которых наши гости в восторге.

Тавдинские пещеры (доп. плата) с их множественными переходами удивляют, в летнее время – Камышлинский водопад, а зимой – Голубые озера на р.Катунь, которые называют – глаза Катуни. 

Они покоряют также наших туристов, а самые смелые могут искупаться, на берегу стоит банька!

И, конечно же, кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р.Катунь и в с. Чемал.

Это место мы посещаем круглый год.

Оно притягивает своей уникальностью и пейзажностью.

Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (доп. плата).

Экскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному Алтаю
7 день
Отъезд

В этот день прощаемся с Вами.

При необходимости можем продлить отдых.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле "Беловодье" 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:​​​​​

Стоимость1 место в двухместном номереОдноместное размещениеДополнительное место
Номер стандарт50 50056 50040 400
Номер люкс75 200 82 00060 160 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Беловодье 4*"
  • Трехразовое питание по системе Шведский стол
  • Аквапарк 1 час каждый день
  • Оздоровительные процедуры
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта и обратно
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Питание
  • Оплата за экскурсионные объекты (примерно 500 руб)
  • Курортный сбор в Белокурихе – 30 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, справка о санэпидемокружении, санаторно-курортная карта.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.

Как организован трансфер до места начала тура?

Стоимость трансфера в одну сторону:

Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).

Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.

Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)

Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.

Какие оздоровительные процедуры включены в тур?

В тур включены следующие процедуры:

  • Аквапарк 1 час каждый день;
  • Соляная пещера каждый день;
  • Посещение тренажерного зала;
  • Хвойная ванна каждый день;
  • Механическая массаж ног каждый день;
  • Массаж воротниковой зоны;

Необходимые документы для тура: паспорт, справка о санэпидемокружении,санаторно-курортная карта

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 апр 2022
Спасибо за отдых. Как всегда с Вами было интересно и комфортно.
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.

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