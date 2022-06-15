Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей, включая детей, увидеть Алтай во всем его великолепии и разнообразии, начиная с сосново-лиственных лесов Майминского и Чемальского районов, продолжая степным ландшафтом Курайской котловины и заканчивая снежно-ледовой пустыней северо-Чуйского хребта. Туристы побывают в музее им. Анохина, познакомятся с тайнами и легендами Каракольской долины и переночуют в природном парке Уч-Энмек, проведут два дня в красивейшем горном ущелье в долине реки Чулышман, обладающим уникальным микроклиматом и пересекут с юга на север жемчужину Алтая – Телецкое озеро.

Нас ждет незабываемая прогулка на катере по знаменитому Телецкому озеру

Прогулка на катере по Золотому озеру

Увидим редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой озеро

Увидим горы Кызыл-Чина, окрашенные во всевозможные оттенки красного и оранжевого

Чудо природы Алтая – каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы

Осмотрим Пазырыкские курганы, представляющие собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н.э..

Программа тура по дням

1 день Приезд на туркомплекс "Таёжник"

Встреча в аэропорту г. Барнаула или г. Горно-Алтайска. Для тех кто приезжает в Горно-Алтайск или из Новосибирска на автобусе утром. Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”. Отдых или экскурсия в Тавдинские пещеры за дополнительную плату. Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение, если номер свободен). Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула. Обед в кафе т/к "Таежник" Ужин. Встреча участников тура, прибывших из Екатеринбурга.

2 день Переезд до природного парка «Уч-Энмек». Экскурсия к таежному озеру Арукем

Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”. Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях коренного населения республики Алтай. В этот день гостей республики ждет встреча с самым высоким перевалом Чуйского тракта – Семинским. А в в Каракольской долине – экскурсия к курганам и наскальным рисункам. Небольшая пешая прогулка до памятника Алтайскому суслику, где туристов ждет рассказ о истории создания памятника. Переезд до кордонам Ару-Кем. Обед в кафе на кордоне “Арукем”. Пеший переход до озера Ару-Кем. Чистейшее озеро у подножия горы Уч-Энмек, на высоте 1400 м. над уровнем моря. По своей форме озеро напоминает сердце. Температура поверхности воды в июле +20 градусов по цельсию. Таким образом, Ару-Кем является прекрасным озером, в котором можно искупаться в жаркий летний день. Ночевка в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура) на территории кордона Ару-кем. Ужин в кафе на кордоне “Арукем”. Баня. Протяженность: авто – 150 км, пешком – 8 км.

3 день Природный парк «Уч-Энмек» – с.Чибит

Завтрак в кафе на кордоне “Арукем”. Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит. Чуйский тракт сегодня – это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь. Обед в полевых условия в месте впадения реки Ильгумень в реку Катунь. После обеда экскурсия к памятнику Стремени. Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями. Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае. Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" в деревянных домиках ( в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”. Баня. Протяженность: авто 200 км.

4 день Авто-пешая экскурсия в долину Кызыл-Чин (долина Марса). Гейзеровое озеро

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”. Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин). Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро. 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди. Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования. Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом – за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы. Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам. Обед в виде перекуса в беседке на берегу р.Кызыл-Чин. На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро. Гейзеровое озеро уникальное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая. Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат. Возвращение на туркомплекс "Кочевник" размещение в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”. Баня. Протяженность: авто 60 км, пешком 2 км.

5 день Красные ворота. Улаганские озера. Улаганский перевал. Музей Пазырык. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”. Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен». Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся. К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган. В селе Улаган гости Алтая совершат экскурсию в Музей “Пазырык”. Музей создан в 1998 году с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия теленгитов Улаганского района. Состоит из четырех отделов: археологии, этнографии, истории, выставочного зала. Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых Пазырыкских курганов.



Обед в кафе с.Улаган, после которого группа продолжает путь в Чулышманскую долину. Одной из достопримечательностей которые ждут туристов по пути в долину – Пазырыкские курганы. Это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н.э.. Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык. Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м. С обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото. Далее захватывающий дух спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман. По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета. Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце. Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом. Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”. Баня. Протяженность: авто 120 км.

6 день Радиальный выход к водопадам Куркуре и Малданаш

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”. День активного отдыха. Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман. Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов. В первой половине дня гости Горного Алтая посетят водопад Кур-Куре. Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги. Обед в кафе туркомплекса “Эзен”. После обеда радиальный выход на водопад Малданаш. Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках (в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”. Баня. Активный отдых, рыбалка. Протяженность: пешком 13 км.

7 день Река Чулышман. Телецкое озеро (устье реки Чулышман)

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”. Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман, 30 мин ходьбы и вот оно чудо природы Алтая – «каменные грибы». Каменные грибы – это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы. Возвращение на левый берег реки Чулышман, переезд до Телецкого озера. Туристы увидят жемчужину Алтая, «Золотое озеро» с его южного берега. Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы. Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа). Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого дня! Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км. В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью. Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака. Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке. По пути через озеро – экскурсия на водопад Корбу. Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м. Обед в кафе на водопаде Корбу. Продолжение переезда до села Артыбаш на катере. Затем на автомобиле до туркомплекса “Горное озеро” Размещение на туркомплексе “Горное озеро” в деревянных домиках ( в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе туркомплекса “Горное озеро”. Баня. Протяженность: авто 80 км, катер 75 км.

8 день Музей им. Анохина. Гора Тугая