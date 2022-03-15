1 день

Перелёт г. Нягань, Вертолётная площадка - река Грубе-Ю (405 км)

Раннее утро.

Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО-Югра).

Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на посадку.

Посадка с личными вещами на борт.

Взлёт.

Перелёт на Приполярный Урал (ХМАО-Югра).

Примерная продолжительность перелёта 2 часа 20 минут.

Перелёт на расстояние 400 км на северо-запад, почти до точки, где сходятся республика Коми, ХМАО и ЯНАО.

Во время перелёта участники экспедиции с высоты птичьего полёта наслаждаются прекрасными пейзажами сибирских рек, пронизывающих изогнутыми лентами недоступные таёжные урманы, широкие лога, опасные болота и далёкие урочища необъятной страны, называемой Сибирь.

Посадка борта на большой поляне у берега реки Грубе-Ю.

Разгрузка борта осуществляется непосредственно всеми участниками экспедиции и должна осуществиться за минимально короткое время, не более 3х минут.

Разгрузка вертолета производится через грузовую дверь и задние распашные створки в соответствии с правилами и техникой безопасности.

В качестве основного участка для высадки экспедиции выбрана живописная поляна на берегу реки Грубею, примыкающая к отрогам Народо-Итьинского кряжа, где организуется базовый лагерь.

Время первого дня уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть после перелёта и собраться в путь-дорогу.

Участники путешествия коллективно возводят быстро-сборные конструкции стационарного лагеря.

Ужин и общение. Общий сбор группы за обеденным столом.

Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.

Общение участников группы.

Обсуждение планируемых маршрутов.

Возможна корректировка будущих маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.



Свободное время для участников группы, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение у костра, выбор, планирование предстоящих маршрутов.

Возможна спутниковая связь с цивилизацией.

Отбой. Отдых.