Раннее утро.
Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО-Югра).
Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на посадку.
Посадка с личными вещами на борт.
Взлёт.
Перелёт на Приполярный Урал (ХМАО-Югра).
Примерная продолжительность перелёта 2 часа 20 минут.
Перелёт на расстояние 400 км на северо-запад, почти до точки, где сходятся республика Коми, ХМАО и ЯНАО.
Во время перелёта участники экспедиции с высоты птичьего полёта наслаждаются прекрасными пейзажами сибирских рек, пронизывающих изогнутыми лентами недоступные таёжные урманы, широкие лога, опасные болота и далёкие урочища необъятной страны, называемой Сибирь.
Посадка борта на большой поляне у берега реки Грубе-Ю.
Разгрузка борта осуществляется непосредственно всеми участниками экспедиции и должна осуществиться за минимально короткое время, не более 3х минут.
Разгрузка вертолета производится через грузовую дверь и задние распашные створки в соответствии с правилами и техникой безопасности.
В качестве основного участка для высадки экспедиции выбрана живописная поляна на берегу реки Грубею, примыкающая к отрогам Народо-Итьинского кряжа, где организуется базовый лагерь.
Время первого дня уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть после перелёта и собраться в путь-дорогу.
Участники путешествия коллективно возводят быстро-сборные конструкции стационарного лагеря.
Ужин и общение. Общий сбор группы за обеденным столом.
Горячий изысканный обед/ужин от шеф-повара.
Общение участников группы.
Обсуждение планируемых маршрутов.
Возможна корректировка будущих маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.
Свободное время для участников группы, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение у костра, выбор, планирование предстоящих маршрутов.
Возможна спутниковая связь с цивилизацией.
Отбой. Отдых.
Утро. Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела.
Горячий завтрак (согласно меню).
Радиальный дневной тренировочный выход из базового лагеря вдоль ручья Ворга-шор с целью посещения и исследования большого каскадного водопада, найденного совсем недавно, не нанесённого ни на одну карту.
Участники движутся в сторону гор, преодолевая небольшую таёжную полосу. Таёжная местность, включающая частые лесоповал, кустарники и ямы здесь сочетается с горной и горно-тундровой.
Водопад включает в себя несколько участков, состоящих из основной струи, каскадов и пойменных ванн. При исследовании прилегающей местности участникам необходимо быть предельно осторожными, поскольку стены водопада, уступы и скальные останцы очень скользкие.
Для передвижения по этой местности необходимо иметь специальную трекинговую обувь, походный дождевик на случай дождя или грозы, а также не продуваемую штормовку и брюки из ветрозащитного материала "wind stopper". Подъём к водопаду и спуск достаточно крутые, очень сильно устают ноги. Для спуска дополнительно рекомендуется иметь треккинговые палки для сохранения равновесия при перемещении по пересечённой местности. Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
Вечернее время суток. Прибытие основной группы базовый лагерь, отдых от тренировочных переходов, вечерние индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Подготовка амуниции к предстоящему радиальному выходу к Пирамиде.
По желанию команды на берегу реки устанавливается и топится мобильная баня, топливо для бани — сухой хворост / плавник / сухие стволы кустарника из ближайшего леса, в котором можно набрать сухих стволов кустарника для костра.
Горячий ужин.
Отбой.
Расстояние радиального выхода 6-7 км / 3 км в одну сторону
Раннее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела.
Горячий завтрак в базовом лагере (согласно меню).
При подходящей для горных переходов погоде - сборы группы в однодневный поход в горы.
Для основной части группы предусмотрен радиальный выход в сторону расположения Пирамиды.
Выйдя из базового лагеря, группа проходит через полосу густого леса и, поднимаясь на ближайшую безымянную сопку и трехгранную пирамидальную вершину, выходит на гольцовые безымянные хребты горной тундры.
Расстояние от Базового лагеря до Пирамиды по верховьям хребта составляет около 9км.
Для передвижения по горным курумам необходимо специальную трекинговую обувь, походный дождевик на случай дождя или грозы, а также не продуваемую штормовку и брюки из ветрозащитного материала "wind stopper". Подъём и спуск достаточно крутые, очень сильно устают ноги. Для спуска дополнительно рекомендуется иметь треккинговые палки для сохранения равновесия при перемещении по нагромождению каменных россыпей и валунов. Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.
Добравшись до подножия Пирамиды, участники останавливаются на восточном плато, расположенного у основания пирамиды со стороны её восточной грани.
Обед. У Пирамиды предусмотрен предварительно приготовленный и расфасованный шеф-поваром ланч, включающий в себя экспедиционную пищу.
После обеда предусмотрена исследовательская часть, включающая в себя:
После восхождения на пирамиду у участников путешествия существует возможность самостоятельного изучения и исследования местности, прилегающей к пирамиде — красивейшего плато, имевшего в древности культовое значение.
На плато, вероятнее всего служившего в древности площадкой для обрядов, располагаются очень своеобразные объекты:
Время пребывания у Пирамиды определяется участниками группы самостоятельно. После обзорной и исследовательской части группа возвращается в базовый лагерь. Все передвижения совершаются только в светлое время суток, поэтому крайне важно прибыть в базовый лагерь до наступления темноты.
Прибытие основной группы в базовый лагерь.
Горячий праздничный ужин в честь исследователей. Общение участников экспедиции в кают-компании базового лагеря на берегу реки Грубе-Ю. Обсуждение проведенных исследований и версий происхождения Пирамиды. Отдых.
Расстояние радиального выхода 18 км / 9 км в одну сторону.
Позднее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела.
Неспешный завтрак (согласно меню) в базовом лагере на берегу реки Грубе-Ю.
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячими размеренными обедом и ужином. На берегу реки Грубе-Ю устанавливается мобильная баня с печью "пошехонкой" и расширительным баком для нагрева и подачи горячей воды.
В соответствии с выбранным группой вариантом меню, шеф-повар угощает участников путешествия разнообразными ресторанными блюдами.
Наслаждаясь отдыхом рыбаки, присутствующие в экспедиции, имеют уникальную возможность порыбачить в горной ледниковой реке Грубе-Ю и половить хариуса – самую чистую рыбу, живущую только в верхних течениях.
За время подготовки обеда / ужина и бани, при подходящей погоде, для наиболее активных путешественников существует возможность посещения живописного горного озера, расположенного на высоте более 400м.
В послеобеденное время участниками, по желанию, организуется баня на берегу реки с окунанием в студеную речную воду.
Вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Спутниковая связь с цивилизацией. Участникам экспедиции предоставляются спутниковые телефоны Thuraya, связь осуществляется при использовании собственных сим-карт, каждый участник экспедиции использует баланс только своей личной сим-карты. Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута).
Вечером участники собираются на ужин у костра, общаются, делятся впечатлениями от проведённого времени, ужинают в компании гида и шеф-повара, обсуждают предстоящие маршруты следующих дней, готовятся к возможному радиальному выходу в верховья реки Грубе-Ю на безымянные вершины и горные озёра Войты.
Расстояние возможного радиального выхода 9 км / 4,5 км в одну сторону.
Раннее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак в базовом лагере (согласно меню).
В зависимости от уровня подготовки группы, возможно 2-дневное путешествие в верховья реки Грубе-Ю до подножия Уральского хребта через горные озёра, ущелья, водопады и горные живописные цирки к безымянному плато, напоминающему в миниатюре плато Путорана, у подножия которого расположено очень необычное круглое озеро. С постановкой мобильного палаточного лагеря и размещением в походных условиях на берегу реки Грубею. При подходящей для горных переходов погоде — сборы группы в двухдневный поход в горы.
Участники треккинга переносят личную и общую амуницию (облегчённые спальники, горные палатки, ИРП, прочие личные вещи) самостоятельно. Для передвижения по пересеченной местности обязательны треккинговые палки, треккинговая обувь, а также походный дождевик на случай дождя или грозы. Участникам необходимо иметь личные горные палатки, туристические коврики и облегчённые спальники. Решившиеся на этот поход увидят под собой панораму Главного Уральского хребта с его снежными вершинами, глубокими ущельями, каскадными водопадами, курумами, каменистыми, альпийскими и лесистыми склонами.
Продолжительность дневного времени треккинга: 8-12 часов размеренного движения с короткими остановками для отдыха и фото-сессий и часовым перерывом на обед.
Путешественники движутся вдоль ручья Войвис в западном направлении.
При спуске в долину ручья Войвис, вытекающего из озера Войты и других безымянных озёр, начинается болотистая местность, поскольку почва пропитана влагой.
Примерное расстояние до озёр от базового лагеря 10-12км пересечённой местности.
Для путешественников, отправившихся в двухдневный поход, предусмотрено походное питание, расфасованное в ИРП (Индивидуальный рацион питания), основной рацион которого составляют калорийные сублимированные продукты.
По окончании светлого времени суток группа располагается на ночь в мобильном палаточном лагере. Постановка мобильного лагеря производится коллективно, общим составом команды. Для разогрева еды используются газовые горелки и баллоны с газом в качестве топлива.
Расстояние дневного перехода: 12,5-13 км.
Раннее утро. Подъём. Индивидуальные утренние дела. Походный завтрак. Сборы мобильного лагеря, упаковка личных палаток, спальников и прочей амуниции.
Во второй день продолжения кольцевого выхода участникам предстоит основная, более сложная, самая живописная часть маршрута, требует траверса высоты 786, примыкающей к крайнему западному безымянному озеру.
Переваливая через отроги хребта, открываются на острые горы и отроги коренного Уральского хребта.
Участники спустятся в каньон, по ущелью которого стремительно мчатся воды безымянного ручья, образуя красивые каскадные водопады с изумрудно-голубыми ваннами.
Путешественники могут встретить медведей, северных оленей, лосей и прочих диких зверей, обязательно требуются средства индивидуальной самозащиты.
Обратный путь до базового лагеря проходит вдоль берега реки. От круглого озера до базового лагеря примерно 13км пути вниз по течению. Группа проходит по берегу, в некоторых местах вброд переходя реку, в которой вода говорливо бежит через шиверы и перекаты, или спокойно течёт образуя небольшие плёсы и быстрины. Исследователи самостоятельно выбирают местность, по которой необходимо передвигаться. Если путь по берегу реки труден из-за возникающих завалов, то группа может следовать вдоль реки по возвышенной части долины реки Грубе-ю. Короткие остановки на отдых обязательны и регламентированы движением по маршруту каждые 40-50минут.
Прибытие основной группы базовый лагерь, отдых от утомительных 2-х дневных переходов. По возвращению в базовый лагерь в честь путешественников организуется горячий праздничный ужин.
Расстояние дневного перехода: 22 км.
Резервное время используется для различных непредвиденных обстоятельств: дождь, туман, снег, буря, ураганные сильные ветра, отставание от графика, прочие непредвиденные обстоятельства и форс-мажор. Текущий день — резервный на случай возможной задержки группы при двухдневном выходе по маршруту в верховья реки Грубею. Время этого дня также используется для отдыха участников путешествия и сборов к предстоящему обратному вылету.
Поздний подъём. Неспешный завтрак на берегу реки Грубе-Ю (согласно меню).
В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой на хариуса, баней, горячими размеренными обедом и ужином, а также совершить пешие прогулки вниз по течению реки Грубе-Ю, либо на близлежащие безымянные вершины.
Вечером участники собираются на ужин у костра, общаются, делятся впечатлениями от проведённого времени, ужинают в компании гида и шеф-повара, обсуждают пройденные маршруты и исследованную местность, упаковывают походное снаряжение, готовятся к предстоящему утреннему вылету.
Горячее праздничное застолье в честь участников экспедиции, завершивших маршруты. Заключительный прощальный ужин.
Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела.
Спутниковая связь. Сообщение утренних погодных условий. Уточнение времени прибытия борта.
Горячий завтрак (согласно меню).
Личные вещи и общее снаряжение укладываются в центре поляны по указанию руководителя группы. Команда находится в режиме ожидания.
При отсутствии лётной погоды возможна задержка борта от нескольких часов до нескольких суток.
Безопасность снятия с маршрута полёта - важнейший критерий в организации вертолётных экспедиций.
Фото-сессии в память пребывания на самой недоступной реке Приполярного Урала — Грубе-ю.
Каждый участник является частью команды и занимается обустройством стационарного базового лагеря, налаживанием условий для индивидуального быта. Обязанности распределяются среди всех членов группы. Коллективно, усилиями участников, производится установка усиленных технологических шатров, персональных палаток, происходит поиск дров, их заготовка, наладка генератора, складского комплекса и обустройство быта для организации комфортных условий для пребывания путешественников.
Обустройство. По прибытии группы шеф-повар, гид и участники заняты наладкой и оборудованием полевой кухни. Всё основное время в день прибытия группы в горы уходит на то, чтобы разбить лагерь, отдохнуть и прийти в себя после перелёта, подготовиться к предстоящим путешествиям на маршруты. Здесь экспедиция будет находиться стационарно, участники разбивают базовый лагерь. Для стационарного лагеря устанавливается быстровозводимые усиленные закрытые шатры, внутри одного из которых располагается кают-компания: устанавливаются обеденные стол, стулья, складской комплекс для продуктов питания и прочие походно-полевые принадлежности. Шеф-повар занимается приготовлением и подготовкой предстоящей трапезы.
Необходима защита от кровососущих насекомых: летний костюм –"энцефалитка" – с закрытым сеткой головным убором. В связи с перепадом температур обязательно иметь теплую осеннюю одежду. Мастхэв: удобная обувь, сапоги или бахилы для перехода вброд горных ручьёв и рек, антимоскитная сетка у головного убора, удобный вместительный рюкзак, трекинговые палки, хорошая палатка и теплый спальник для минусов. Также: индивидуальная газовая горелка, аптечка, налобный фонарик и сухие запасные вещи в гермомешке в рюкзаке.
Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста, крем от солнечного загара, обезболивающее, индивидуальные препараты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Удобнее всего прибыть в федеральный аэропорт Ханты-Мансийска, после чего взять такси до Нягани (расстояние 288 км, 3,5 ч езды).
В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до нуля градусов.
Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее. Сим-карты гидов используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с движением группы по маршруту.
Задержки на всех маршрутах возможны, ведь погодные условия могут измениться очень резко, в связи с чем мы рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Для того, чтобы сдвинуть сроки путешествия, если это необходимо для участия Вашей команды, достаточно оставить предварительную заявку.
Рекомендации. Движение в условиях недостаточной видимости. Отдельное внимание необходимо уделить вопросу о движении в условиях тумана. Участники экспедиций отмечают тот факт, что ни в каких других горах и долинах не видели такого густого, холодного, мокрого и продолжительного по времени тумана, непонятного желтоватого оттенка. Видимость при этом составляла не более 5-7 метров. Читатели литературы об освоении Урала непременно столкнутся с описанием особенных, свойственных только этим местам, туманов. По незнакомой местности группа двигается только в условиях достаточной видимости в светлое время суток. Все восхождения производятся только в сухую погоду. Передвижение команды на маршруте производится только в светлое время суток в условиях достаточной видимости. Путешественникам необходимо иметь средства индивидуального ориентирования на местности. Компас (GPS-навигатор) обязателен для каждого участника двухдневного маршрута. Также необходимо иметь персональный свисток. Кроме этого, у руководителя группы (гида) присутствует спутниковый треккер- коммуникатор, с помощью которого осуществляется связь с «большой землёй» и в случае непредвиденных обстоятельств всегда можно сообщить о самочувствии участников группы. Кроме этого, с помощью спутникового треккера по сети интернет отслеживается «on-line» местоположение основной группы, находящейся на маршруте и в целях соблюдения безопасности куратором в цивилизации за группой осуществляется наблюдение.
Шеф-повар с ресторанной кухней располагается стационарно на территории базового лагеря на берегу реки Народы и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении всего путешествия.
Время подачи горячих блюд в базовом лагере на сервированном столе: 9:00 – завтрак, 14:00 – обед, 21:00 – ужин; может быть изменено в дни восхождений на хребты. Приготовление еды осуществляется на костре / углях либо с использованием газовых горелок с запасом газа в безопасных газовых баллонах из композитных материалов.
Время подготовки завтраков / обедов и ужинов составляет не более часа. Шеф-повар занимается приготовлением еды, мойкой посуды, подготовкой стола, сервировкой блюд, расфасовкой пищи в индивидуальные ланч-боксы при подготовке к радиальным выходам, уборкой стола после трапезы и прочими функциями, связанными с предоставлением питания команде. Участники путешествия и гид-инструктор осуществляют сбор и подготовку дров для костра и для бани, а также выполняют прочие обязанности, связанные с организацией быта и комфортных условий для жилья во время пребывания в путешествии.
В течение всего дня для путешественников предусмотрены технологические остановки для передышек, отдыха и фотосессий. Перерыв на обед, заранее приготовленный и расфасованный в индивидуальные боксы шеф-поваром клуба, предусмотрен также в течение ходового дня. Обед состоит из блюд походного питания, основной рацион которых составляют калорийные сублимированные продукты, протеиновые батончики, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы продукты.
В путешествии Вас ждёт сытное трёхразовое питание. При Вашем желании мы можем расширить меню, добавив блюда аутентичной кухни Урала.
Билеты до Ханты-Мансийска нужно брать таким образом, чтобы успеть к 9 утра дня, назначенного днём старта тура. Либо заранее, размещаясь в отеле Кедр (оплачивается самостоятельно, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. Уральская, дом 5. Отличный утренний завтрак, включенный в стоимость номера).
Место встречи в г. Нягань: Клубный Отель «Кедр».
Обратный билет рекомендуем брать на самый вечер/ночь дня возвращения. Либо на следующий день. Настоятельно рекомендуем выбирать тариф билетов таким образом, чтобы они были возвратные, т. к. в вертолетных экспедициях не исключаются задержки.