Весна на Алтае – это потрясающе красивое время года, когда горы покрываются цветами алтайского маральника. Это самая красивая фаза весны, когда воздух пахнет свежестью молодых листьев и цветами, в долинах пасутся новорожденные жеребята и ягнята, сотни прозрачных ручьев и водопадов стекают с гор, и повсюду витает особая энергия радости пробуждения Алтая от зимнего сна.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

06:00 Встреча группы в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс парк отель») – напротив ж/д вокзала Новосибирск-Главный. 09:00-11.20 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска. 09:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13. Трансфер на турбазу 320 км пути. 12:30 Встреча группы в г. Бийске, ул. Коммунарский переулок-15 А. Трансфер. Автодорога «Чуйский тракт», по которой будет проходить наш маршрут, очень живописна. В пути мы будем делать остановки во всех интересных и значимых местах. 16:00 – 19:00 Экскурсия по острову Патмос и на Чемальскую ГЭС. В этот день вы побываете в невероятно красивом месте – на острове Патмос (это часовня, расположенная на скальном выступе прямо посредине горной реки). Мы пройдемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-е гг., и попьем воды из живого и мертвого источника. 19:00 – 21:00 Заселение на турбазу. Праздничный ужин и вечер знакомств. Желающие могут заказать баню за дополнительную плату. Протяженность: на авто – 520 км от Новосибирска, 320 км от Барнаула, 100 км от Горно-Алтайска, пешком – 2 км. Питание включено: ужин.

2 день Тавдинские пещеры. Пасека. Сплав по реке Катунь. Камышлинский водопад

09:00 – 10:00 Завтрак. 10:00 – 14:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры, где в различные эпохи проживали древние люди. Мы увидим одну из 30 карстовых пещер – самую большую и эффектную, посетим скальную арку и смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на долину реки Катунь. После этого вы совершите непродолжительную прогулку к берегу реки Катунь, где находится памятник Н. Рериху. Затем направитесь на одну из лучших пасек Республики Алтай, где узнаете, как пчелы делают мед. Дорога туда очень живописна. 14:00 – 15:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно). 15:30 – 17:30 Далее вы совершите головокружительное плавание на моторных лодках по главной реке Алтая – Катуни. Несмотря на множество эмоций и адреналина, плавание абсолютно безопасно, не предполагает физических нагрузок и навыков управления лодкой. В пути вы посетите эффектный водопад – Камышлинский, вода которого ярко-бирюзового цвета, а с высоты смотровой площадки можно сделать отличные фотографии. 19:00 – 21:00 Ужин на огне и вечер у большого костра. Протяженность: на авто – 108 км, пешком – 3,5 км. Питание включено: завтрак, ужин.

3 день Ущелье горных духов. Места силы. Ороктойский мост. Мараловедческая ферма. Сухой водопад

09:00 – 10:00 Завтрак. 10:00 – 13:00 Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным храмом. В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь. 13:00 – 14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно). 14:00 – 18:00 Экскурсия по лучшей мараловодческой ферме в Республике Алтай. Здесь вы сможете увидеть стада маралов, которые пасутся по большой огороженной территории маральника, узнать про пантовое хозяйство, приобрести пантопродукцию. 18:00 – 19:00 Ужин. 20:00 – 23:00 Русская баня. Протяженность: на авто – 80 км, пешком – 4 км. Питание включено: завтрак, ужин.

4 день Поселок мастеров Аскат. Конная прогулка в горы или прогулка по эко-тропе

09:30 – 10:30 Завтрак. 10:30 – 13:30 Мы совершим экскурсию по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы сможем познакомиться с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу. В одном из домов пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами, в другом – продегустируем алтайские фито-чаи, в третьем – полюбуемся на работы кожевенников и т.д. В завершении экскурсии мы научимся стрелять из лука и познакомимся со знаменитой семьей художников Головань. 13:00 – 14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно). 14:00 – 18:00 Конная прогулка в горы (за доп. плату) – вы подниметесь на вершину Еландинского перевала, откуда открывается великолепный вид на сотни километров горных хребтов. Тем, кто конным прогулкам предпочитает пешие, будут предложены альтернативные мероприятия. 19:00 – 21:30 Прощальный ужин и костер. Протяженность: на авто – 70 км, на лошадях – 12 км. Питание включено: завтрак, ужин.

5 день Сувенирные рынки. Озеро Манжерок. Обратный трансфер