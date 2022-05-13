Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней

Весна на Алтае - это потрясающе красивое время года, когда горы покрываются цветами алтайского маральника

4.7
3 отзыва

Весна на Алтае – это потрясающе красивое время года, когда горы покрываются цветами алтайского маральника.

Это самая красивая фаза весны, когда воздух пахнет свежестью молодых листьев и цветами, в долинах пасутся новорожденные жеребята и ягнята, сотни прозрачных ручьев и водопадов стекают с гор, и повсюду витает особая энергия радости пробуждения Алтая от зимнего сна.

Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

06:00 Встреча группы в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс парк отель») – напротив ж/д вокзала Новосибирск-Главный.

09:00-11.20 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска. 

09:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13. Трансфер на турбазу 320 км пути.

12:30 Встреча группы в г. Бийске, ул. Коммунарский переулок-15 А.

Трансфер.

Автодорога «Чуйский тракт», по которой будет проходить наш маршрут, очень живописна.

В пути мы будем делать остановки во всех интересных и значимых местах.

16:00 – 19:00 Экскурсия по острову Патмос и на Чемальскую ГЭС.

В этот день вы побываете в невероятно красивом месте – на острове Патмос (это часовня, расположенная на скальном выступе прямо посредине горной реки).

Мы пройдемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-е гг., и попьем воды из живого и мертвого источника.

19:00 – 21:00 Заселение на турбазу.

Праздничный ужин и вечер знакомств.

Желающие могут заказать баню за дополнительную плату.

Протяженность: на авто – 520 км от Новосибирска, 320 км от Барнаула, 100 км от Горно-Алтайска, пешком – 2 км.

Питание включено: ужин.

2 день
Тавдинские пещеры. Пасека. Сплав по реке Катунь. Камышлинский водопад

09:00 – 10:00 Завтрак. 

10:00 – 14:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры, где в различные эпохи проживали древние люди.

Мы увидим одну из 30 карстовых пещер – самую большую и эффектную, посетим скальную арку и смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на долину реки Катунь.

После этого вы совершите непродолжительную прогулку к берегу реки Катунь, где находится памятник Н. Рериху.

Затем направитесь на одну из лучших пасек Республики Алтай, где узнаете, как пчелы делают мед.

Дорога туда очень живописна.

14:00 – 15:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

15:30 – 17:30 Далее вы совершите головокружительное плавание на моторных лодках по главной реке Алтая – Катуни.

Несмотря на множество эмоций и адреналина, плавание абсолютно безопасно, не предполагает физических нагрузок и навыков управления лодкой.

В пути вы посетите эффектный водопад – Камышлинский, вода которого ярко-бирюзового цвета, а с высоты смотровой площадки можно сделать отличные фотографии.

19:00 – 21:00 Ужин на огне и вечер у большого костра.

Протяженность: на авто – 108 км, пешком – 3,5 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

3 день
Ущелье горных духов. Места силы. Ороктойский мост. Мараловедческая ферма. Сухой водопад

09:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 13:00 Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным храмом.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

13:00 – 14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

14:00 – 18:00 Экскурсия по лучшей мараловодческой ферме в Республике Алтай.

Здесь вы сможете увидеть стада маралов, которые пасутся по большой огороженной территории маральника, узнать про пантовое хозяйство, приобрести пантопродукцию.

18:00 – 19:00 Ужин.

20:00 – 23:00 Русская баня.

Протяженность: на авто – 80 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день
Поселок мастеров Аскат. Конная прогулка в горы или прогулка по эко-тропе

09:30 – 10:30 Завтрак. 

10:30 – 13:30 Мы совершим экскурсию по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.

Там мы сможем познакомиться с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.

В одном из домов пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами, в другом – продегустируем алтайские фито-чаи, в третьем – полюбуемся на работы кожевенников и т.д.

В завершении экскурсии мы научимся стрелять из лука и познакомимся со знаменитой семьей художников Головань.

13:00 – 14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).  

14:00 – 18:00 Конная прогулка в горы (за доп. плату) – вы подниметесь на вершину Еландинского перевала, откуда открывается великолепный вид на сотни километров горных хребтов.

Тем, кто конным прогулкам предпочитает пешие, будут предложены альтернативные мероприятия.

19:00 – 21:30 Прощальный ужин и костер.

Протяженность: на авто – 70 км, на лошадях – 12 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

5 день
Сувенирные рынки. Озеро Манжерок. Обратный трансфер

08:00 – 09:00 Завтрак.

Сбор вещей, выезд с турбазы.

09:00 – 14:00 Прогулка по сувенирным рынкам, где вы можете приобрести алтайский мед, травы, национальные музыкальные инструменты, различные украшения и изделия местных ремесленников.

Далее заезд на озеро Манжерок, где желающие могут осуществить подъем на кресельном подъемнике на вершину горы Синюха (за доп. плату).

Оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь и само озеро.

Обед (оплачивается самостоятельно).

14:00 – 14:30 Трансфер до г. Горно-Алтайска в аэропорт или на автовокзал.

14:00 – 18:30 Трансфер до г. Барнаула. Прибытие к ГК «Облепиха», г. Новоалтайск.

14:00 – 22:00 Трансфер до г. Новосибирска. Прибытие на ст. м. Речной вокзал, пл. Ленина, ж/д. вокзал.

Протяженность: на авто – 540 км до Новосибирска, 340 км до Барнаула, 140 км до Горно-Алтайска.

Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и вся маршрутная нить программы
  • Питание (завтраки, ужины)
  • Проживание на турбазе по 2 чел. в номере
  • Баня – 1 раз
  • Экскурсии по программе тура и входные билеты, кроме отмеченных «оплачиваются дополнительно»
  • Работа гида-проводника
  • Моторафтинг или рафтинг по реке Катунь
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратнопитание (обеды) в кафе – от 350-450 рубпитание во время трансфераконная прогулка – 2 500 рубподъемник на оз. Манжерок – 500 руб
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь:
    • кроссовки c толстой подошвой (или любые удобные ботинки);
    • сланцы (для бани);
  • для передвижений по маршруту:
    • любые удобные штаны/джинсы – 2 пары;
    • футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов);
    • шорты;
    • легкая майка;
    • купальник;
    • головной убор (от солнца);
    • перчатки (хлопок, флис);
  • для непогоды:
    • водонепроницаемая ветровка, плащ;
    • теплый свитер (или теплый спортивный костюм);
    • теплая вязаная шапка;
    • шерстяные носки - 2 пары;
  • личные предметы гигиены:
    • зуб. щетка;
    • паста;
    • мыло;
    • шампунь;
    • мочалка;
    • полотенце;
    • влажные салфетки;
  • индивидуальные медикаменты (стандартная аптечка есть у гида);
  • рюкзак, не обязательно, но будет удобно, если во время экскурсий ваши руки не будут заняты сумкой с личными вещами;
  • налобный фонарик;
  • спички или зажигалка;
  • нож.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Завтраки группы происходят на турбазе. Каша, яйца (вареные) или глазунья, творог, сыр, колбаса, хлеб, сладкое, чай/кофе. Данный список может быть изменен.

Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средний чек 350-450 руб.

Ужины группы происходят на турбазе. Это вторые блюда + салат + чай/кофе + сладкое.

Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?

В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.

Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна, т. к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ бесплатное.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каковы особенности маршрута?

Маршрут считается комфортным, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил. Это значит, что вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая. Экскурсионные объекты не подготовлены к шоу и приему гостей.

Протяженность маршрута 1318 км.

Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.

Во время экскурсии на мараловую ферму мы не можем гарантировать наличие пантовой ванны (этот вопрос обсуждается по факту нахождения на маральнике). Мы не можем гарантировать нахождение маралов в непосредственной близости от Вас.

В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу. Если вы не хотите участвовать в конной экскурсии, то для Вас будет осуществлена прогулка по экологической тропе к достопримечательности «Сердце дракона».

Маршрут подходит для участия с детьми от 5 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет.

Каковы особенности взаимодействия в группе?

Любая группа на активных маршрутах – это команда.

В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.

Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.

Как организован трансфер в туре?

Мы можем забрать Вас от одного из трех городов на выбор: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск.

Для полета до г. Новосибирска рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом не позднее 05:30-06:00 в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед путешествием и трансфером, а также, быть застрахованными от задержек рейсов (т. к. Ваш трансфер до Респ. Алтай будет выполняться по четкому расписанию). После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору.

Для полета до г. Барнаула рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом в 08:00-09:00 в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед трансфером и путешествием. После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору.

Полет до Горно-Алтайска могут совершить жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани, мы встретим Вас в аэропорту в день старта путешествия в любое время. Если вы прилетаете накануне дня старта путешествия, то возможно согласовать с координатором дополнительный день размещения, встречу в аэропорту, дополнительную программу (если требуется).

Встреча участников группы (время местное, +4 МСК):

  • 07:00 – в г. Новосибирске, адрес: ул. Вокзальная магистраль-1, «Маринс парк отель».
  • 07:30 - 09:00 – в аэропорту г. Барнаула, место встречи – парковка перед аэропортом.
  • 08:20 - 14:00 – в аэропорту г. Горно-Алтайска, место встречи – парковка перед аэропортом.

Для туристов из г. Барнаула и г. Горно-Алтайска машина подается ко времени прибытия самолета. Если время Вашего рейса будет отличаться от указанного в программе, пожалуйста, сообщите нам заранее, и мы организуем трансфер ко времени прилета.

Завершение программы (время местное, +4 МСК):

  • Прибытие в Горно-Алтайск в 14:30. Если Ваш вылет запланирован на следующее утро, то рекомендуем Вам остановиться в хорошей гостинице «Игман».
    Если Ваш вылет запланирован на раннее утро сегодняшнего дня, то мы сделаем Вам трансфер от гостиницы, с прибытием в аэропорт Горно-Алтайска к 7 утра. Об этом необходимо заранее известить координатора.
  • Прибытие в г. Барнаул в 18:30. Если Ваш вылет запланирован на следующее утро, то идеально будет разместиться в гостинице «Аэропорт», 5 мин. Пешком до аэропорта, или в гостинице «Барнаул» – 30 мин. До аэропорта на авто.
  • Прибытие в г. Новосибирск в 22:00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Маринс парк отель», автобус привезет Вас прямо к гостинице.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (в индивидуальном порядке можно обговорить больший допустимый вес).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
13 мая 2022
Очень хорошее, насыщенное путешествие!
Красивые виды, хорошая база отдыха, классный гид (Дмитрий), очень разнообразная программа.
Из минусов: вкусная еда была только один раз - в кафе на Манжероке. Всё остальное время: столовское хрючево.
О
12 мая 2022
Добрый день! Я ездила в тур с 30.04 по 4.05, Алтай конечно прекрасен и с удовольствием вернусь туда еще раз). Мне понравилась организация тура, наш гид Иван, но были пару моментов, которые хотелось бы озвучить. Экскурсионный тур на 5 дней, по факту первый день - это день переездов /заселения, а последний день - так как мы успели посмотреть Манжерок в другие дни, то 4 мая просто выехали в 9 утра из отеля на трансфере. То есть по факту у нас было 3 дня, в которые была насыщенная экскурсионная программа, тур по сути 3-х дневный. Хотелось бы за данную стоимость увидеть больше мест Алтая. В любом случае, спасибо за это путешествие)
Т
22 апр 2022
Поездка на Алтай оставила множество положительных эмоций. Все было отлично организовано. Замечательный гид Иван,особая благодарность за интересные рассказы,за внимательное отношение. Очень довольны поездкой,жаль было расставаться с такими замечательными людьми.

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