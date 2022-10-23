Выходные на Южном Урале

Конно-верховые прогулки проходят по живописной местности Южного Урала

5
3 отзыва
Конно-верховые прогулки проходят по живописной местности Южного Урала. Опытные инструкторы познакомят с конной упряжью, обучат навыкам верховой езды. Выносливые и добродушные лошади провезут по сказочно-красивым уголкам Гафурийского района. Чарующая красота пейзажей, хвойный воздух, уют и тепло костра наполнят Вас энергией. Тур проводится в любые даты при группе от 6 человек в период с мая по сентябрь.
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа (трансфер оплачивается отдельно):

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусный переезд: Уфа – д. Имендяшево (140 км).

Самостоятельный заезд в с. Имендяшево (турбаза Табын)

  • в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Размещение на турбазе «Табын».

Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Радиальный выезд в окрестностях р. Зилим.

Ужин на турбазе.

2 день

Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская

Завтрак.

Подготовка к конному походу, ознакомление с упряжью.

Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская (Победа), по дороге скала Сарыташ.

Посещение входной группы пещеры.

Дальнейшее знакомство с пещерой возможно только при наличии соответствующей подготовки и спец, снаряжения.

Обед в полевых условиях.

Возвращение на турбазу «Табын».

По дороге – скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).

Ужин. Деревенская баня «по-белому».

3 день

Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъезд

Завтрак на турбазе.

Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Акташ, обзор долины р. Зилим.

Обед на турбазе.

Сбор снаряжения, отъезд.

Отъезд в г. Уфа (трансфер оплачивается отдельно):

  • В день отъезда организован трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

  • В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 15:00 до 16:00 ч. по местному времени.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в д. Имендяшево.

Многоместное размещение (комнаты на 8 человек), столовая, кухня. В доме – печное отопление, электричество. Баня «по-белому». Туалет на улице

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км).

Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.

В жилом доме – две комнаты, на 9–10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.

На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).

На территории находится большая баня по-белому.

Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.

Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин- в последний день)
  • Проживание на турбазе
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Баня (1 раз)
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Имендяшево – г. Уфа) – 2 500 руб. /чел
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 150 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 250 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 150 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 250 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

индивидуальное: постельное белье; специальное – конная упряжь, термосы, костровое оборудование;

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны
Н
24 сен 2022
Организацией тура занимается турфирма "Тенгри". Нас сопровождали гиды Дамир, Диана и водитель Руслан, они оперативно решали все вопросы и всегда шли навстречу.

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