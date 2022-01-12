Приглашаем Вас насладиться природой Алтая и наполниться энергией природы и йоги. Гора Белуха с давних времен считается не только красивейшей природной достопримечательностью, но и местом мистической силы. Здесь общаются с духами алтайские шаманы, здесь же, как утверждают, находится вход в Сибирскую Шамбалу, которую невозможно увидеть, не обладая духовным зрением.

Нас ждут ежедневные практики с прекрасными видами и чистейшим горным воздухом

Отправимся исследовать ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней

Сделаем классные фото на фоне самого крупного озера в долине реки Кучерлы, наполненного ледяной водой зеленовато-голубого оттенка

Белуха своего рода энергетический мост между землей и космосом, который производит гармонизирующее влияние на людей, увеличивая их чувствительность и любовь к природе.

Медитации с видом на Белуху

Прикоснемся к культуре старообрядцев и ознакомимся с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне

Программа тура по дням

1 день Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса. Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00. Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. 17:00 Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Получение снаряжения. Инструктаж. Ужин. Вечер знакомств. Вечером нидра йога на берегу у священной реки Катуни. Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска.

Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день Переезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки Кучерла

Утром Хатха-йога. Переезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки «Елань». Подъем вдоль реки Кучерла. По пути – осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков. Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов. Вечером дыхательные практики. Нидра йога у берегов Кучерлинского озера. Протяженность: авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.

Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

3 день Переход к Кучерлинскому озеру

Утром Хатха-йога. Переход к Кучерлинскому озеру. В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения. Самое крупное из них – Кучерлинское озеро – с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга – узкой долиной Кучерлы, а с севера – мореными отложениями, создающими запруду. Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка. Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

4 день Переход под перевал Кара-Тюрек

Утром Хатха-йога. Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса. Вечером дыхательные практики. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

5 день Подъем на перевал Кара-Тюрек

Утром дыхательные практики. Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки. Если прочитать Ак-кем наоборот, то получается Мекка. А это указывает на то, что и сама Белуха, и прилегающая к ней местность – территория сакральная. Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м). Вечером нидра йога у берегов озера Ак-кем с видом на Белуху. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

6 день Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Утром Хатха-йога с видом на Белуху. Радиальный выход к Ак-кемскому леднику. Посещение часовни Архангела Михаила под Белухой. Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода. Обед у Ак-кемского ледника. Отличная возможность фото- и видеосъемки. Вечером дыхательные практики. Протяженность: пешком – 10 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

7 день Озеро Горных духов

Утром дыхательные практики. Радиальный выход к озеру Горных духов. Вечером Хатха-йога. Протяженность: пешком – 9 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

8 день Радиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в Долину семи озер

Утром Хатха-йога. В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный. После экскурсии спуск в базовый лагерь. Вечером нидра йога у берегов озера Ак-кем с видом на Белуху. Протяженность: пешком – 8 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

9 день Долина Ярлу

Утром Хатха-йога. Экскурсия в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней. Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок туров вокруг камня, особо почитаемого рериховцами. Вечером дыхательные практики. Протяженность: пешком – 8 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

10 день Спуск вдоль реки Ак-кем

Утром дыхательные практики. Спуск вдоль реки Ак-кем. «Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок. Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи. Вечером Хатха-йога. Протяженность: пешком – 16 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

11 день Спуск до Усть-Коксы

Утром дыхательные практики. Переход до стоянки «Три берёзы». Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура. Переезд Тюнгур – Усть-Кокса. Прибытие на туркомплекс. Размещение на территории туркомплекса в палатках. Вечером нидра йога на берегу у священной реки Катуни. Прощальный вечер. Протяженность: пешком – 8, на авто – 84 км.

Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.

12 день Поездка на Буддийскую ступу. Отъезд