На 2 дня – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Иркутске, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
2 счастливых дня на Ольхоне
На машине
1 отзыв
2 дня
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
39 000 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
43 700 за всё до 3 чел.
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
На машине
Джиппинг
2 отзыва
2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 08:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
26 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    11 августа 2024
    2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
    Хорошая организация, насыщенное путешествие. Остались приятные впечатления
  • С
    Сергей
    20 июля 2024
    2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
    Все было супер круто!!! Гиды и маршрут просто завораживают
  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
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    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

  • Л
    Людмила
    21 февраля 2023
    2 счастливых дня на Ольхоне
    Благодарим Артура, который проводил с нами экскурсию, показал прелести зимнего Байкала, познакомил с красивейшими местами и пейзажами. Опытный путешественник, хороший
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    человек, приятный в общении. Прекрасно провели с ним время. Хочется пожелать Марии быть более внимательным к туристам при заказе, эти мелочи не испортили общего впечатления, но их могло не быть. В целом - экскурсия хорошая, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2 счастливых дня на Ольхоне
  2. Нестандартные фотолокации Байкала
  3. 2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тажеранские степи
  5. Озеро Байкал
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 43 700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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