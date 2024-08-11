2 дня
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
39 000₽ за человека
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
43 700₽ за всё до 3 чел.
2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 08:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
26 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария11 августа 2024Хорошая организация, насыщенное путешествие. Остались приятные впечатления
- ССергей20 июля 2024Все было супер круто!!! Гиды и маршрут просто завораживают
- ММадина12 ноября 2023Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
- ЯЯна6 октября 2023Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
- ЛЛюдмила21 февраля 2023Благодарим Артура, который проводил с нами экскурсию, показал прелести зимнего Байкала, познакомил с красивейшими местами и пейзажами. Опытный путешественник, хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 2 дня»
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