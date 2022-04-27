Экскурсии в городах Ивановской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ивановской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5850
₽
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
5
2 отзыва
3200
₽
за всё
Проникнуться уютом, видами и историями волжского города
5500
₽
за всё
Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д
3800
₽
за всё
Дружеская познавательная прогулка по центральной части города
3200
₽
за всё
Я приглашаю вас на прогулку по старинным улочкам Кинешмы
3200
₽
за всё
Город - это люди! Поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных
4
1 отзыв
3000
₽
за всё
Иваново - это вотчина графов Шереметевых, село-фабрика с двухэтажными дворцами королей ситца, родина первого Совета
3.7
3 отзыва
2500
₽
за всё
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
5
1 отзыв
9000
₽
за всё
Яркое путешествие в край чарующих палехских миниатюр и залихватских шуйских гармошек ждет вас
Обзорные по городам
3
1 отзыв
5000
₽
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
5
32 отзыва
2500
₽
за всё
Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
4.9
18 отзывов
2400
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
5
31 отзыв
2500
₽
за всё
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
4.9
59 отзывов
2600
₽
за всё
Отделить историю города от мифов, отыскать ивановских невест и погрузиться в местный колорит
Туры на автомобиле
5850
₽
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
5500
₽
за всё
Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д
3.7
3 отзыва
2500
₽
за всё
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
5
7 отзывов
5850
₽
за всё
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
4.9
144 отзыва
2500
₽
за всё
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Гастрономические туры
5
5 отзывов
от
2500
₽
за всё
Мы пройдём по центральным улицам города мимо клубов, общественных собраний, кинотеатров, ресторанов, трактиров
Последние отзывы об экскурсиях по Ивановской области
- ССветлана27 апреля 2022Экскурсия интересная, познавательная, узнали много интересных фактов. Спасибо экскурсоводу обаятельной, доброжелательной Елене за рассказ о своём городе, настояший профессионал! Очень понравилось!
- ООксана18 апреля 2022Елена -отличный экскурсовод, с огромным багажом интересных знаний и фактов. Однозначно порекомендую
- ВВиктор17 апреля 2022Вера очень профессиональный гид. С любовью относится к истории и бедующего Иванова. Желаю ей успехов!
- ттатьяна17 апреля 2022Елена - замечательный экскурсовод, любящий и знающий свой город, Мы очень благодарны ей, помимо интересного рассказа, также и за рекомендации посетить фестиваль Тарковского на жд вокзале, музей Цветаевых и новый частный музей в Гавриловом Посаде. Мы выполнили все её рекомендации и ни минуты не пожалели об этом. Спасибо!
- ТТатьяна16 апреля 2022Очень интересный маршрут для первого знакомства с городом, содержательный рассказ экскурсовода.
- ООксана14 апреля 2022Александр - настоящий ивановский бриллиант! Побывать на его экскурсии - огромная честь и удовольствие. Город, который на первый взгляд может показаться мрачным и неинтересным, с Александром заиграет всей палитрой красок как на ивановских ситцах) Потрясающие исторические факты, богатый жизненный опыт, приятная беседа в размеренном темпе - Иваново от Александра сделает ваше пребывание в этом городе незабываемым. Поверьте, там есть на что посмотреть и где побывать! Александру огромное спасибо от нашей маленькой группы!
- ТТатьяна11 апреля 2022Будучи впервые в Иваново и зная только, что это город невест, мы - компания подружек-коллег, решили заказать индивидуальную экскурсию по городу. После экскурсии мы оказались под большим впечатлением от города, а ещё больше от нашего экскурсовода. Марина прекрасный рассказчик, знаток своего города, раскрыла нам его со стороны жизни фабрикантов и рабочих, которые жили и трудились здесь в прошлых веках. Благодарим Марину за увлекательный рассказ об истории города, интересно выстроенный маршрут и за возможность сделать прекрасные фотографии.
- ЛЛариса10 апреля 2022Вера очень интересный рассказчик. Составленный ей маршрут, позволил нам увидеть тот город, который она хорошо знает и историей которого гордится. Очень рекомендую воспользоваться услугами данного экскурсовода.
- ААнна9 апреля 2022Отзыв на: Неспешная прогулка по старинной КинешмеСпасибо Юлии за прекрасную прогулку, насыщенный рассказ, яркие эмоции. Юлия - знаток своего города, мастер рассказа, очень доброжелательный человек. После прогулки мы вместе с ней зашли в Музей рода Яковлевых, этого не было в программе экскурсии, но оказалось вишенкой на торте, замечательное место.
- ППолина3 апреля 2022Были на экскурсии 27 марта. Несмотря на плохую погоду, благодаря экскурсоводу Александру, город произвел впечатление. Экскурсия очень понравилась и захотелось вернуться ещё раз для более подробного знакомства с городом.
- ИИрина28 марта 2022Спасибо, Александр!
- ЕЕвгений18 марта 2022Великолепная экскурсия. Рекомендую Александра в качестве превосходного гида с большим запасом знаний об истории города. Время пролетело незаметно за легким повествованием о зарождении Иванова, развитии его как локомотива текстильной индустрии, об архитектурных стилях зданий города, о персонах, оставивших свой незабываемый след в его жизни. Александр преподносит материал с мягким юмором, даёт информацию по любым вопросам об истории нашего областного центра, позволяет лучше понять структуру города, чётче осознать контрасты, границы старого и нового в облике Иванова. Отдельно стоит отметить вежливость, отзывчивость и пунктуальность Александра, что делает поездку по городу приятной и комфортной. Заказывал экскурсию для своего друга-москвича, но и сам узнал любопытные детали о прошлом и настоящем Иванова. Оба после экскурсии были в приподнятом настроении и обсуждали всё, что увидели во время поездки. Спасибо Александру за столь качественный тур по городу! Обязательно порекомендуем Ваши услуги своим знакомым.
- ЛЛюдмила15 марта 20227 Марта были в г. Иваново группой пенсионеров из 15 ч. - экскурсовод Мария супер-класс! . Все в восторге: четкая, грамотная речь, глубокое знание темы, хорошая эрудированность и просто красавица. Рекомендуем всем на 100%! Руководитель группы Людмила Е. г. Жуковский МО.
- аалексей10 марта 2022Очень интересный рассказ про историю и развитие города Иваново.
- ТТатьяна9 марта 2022Хорошая экскурсия. Познавательно, информативно, может быть иногда тяжело воспринимаются цифры/даты/факты (у нас были пенсионеры и школьники). На вопросы - все ответы получали, но потом - по ходу рассказа. У Веры есть свой план ведения экскурсии, и она его придерживается.
- ТТатьяна9 марта 2022Экскурсия прошла на ура! До этого 3 дня ходили по экскурсиям. И, честно говоря, уже не были ни каких сил. Но Марина нас покорила - особенно детей. С юмором, объективно, по интересам - 100% попадание. Нет заученного текста про Скопин-Шуйских и прочих наукообразных заунывных текстов, зачиток из Википедии. Такой и должен быть экскурсовод.
- ДДенис9 марта 2022Очень внимательный и учтивый экскурсовод. Родился, вырос, учился и долго работал в Иваново, поэтому историю города и его самые мелкие секреты и нюансы знает досконально. За 2 часа размеренного гуляния по, на первый взгляд, ничем особо не примечательному городу, удалось погрузиться в его на самом деле долгую и довольно интересную историю, насыщенную бурным развитием промышленности и остальных сопутствующих областей жизнедеятельности, во многом опережающим своё время и многие более крупные и известные города нашей страны. Материал хоть и насыщен датами, цифрами и фамилиями, но подаётся размеренно и интересно, многое отложилось в памяти и хочется пересказать друзьям. Всесторонне рекомендую данную экскурсию и лично экскурсовода, Александра.
- ЮЮлия9 марта 2022Экскурсия прошла прекрасно, было интересно, содержательно и ёмко. Вокзал просто изюминка! Спасибо Марие за проведённое время!
- ААлина9 марта 2022Отлично прогулялись по Иваново в компании Александра.
- ТТатьяна8 марта 2022Прекрасная экскурсия. Получили новые знания и удовольствие. Рекомендуем, спасибо, Марии.