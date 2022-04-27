С Светлана 5 Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый Экскурсия интересная, познавательная, узнали много интересных фактов. Спасибо экскурсоводу обаятельной, доброжелательной Елене за рассказ о своём городе, настояший профессионал! Очень понравилось!

О Оксана 5 Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый Елена -отличный экскурсовод, с огромным багажом интересных знаний и фактов. Однозначно порекомендую

В Виктор 5 Отзыв на: Иваново - фабричный и советский Вера очень профессиональный гид. С любовью относится к истории и бедующего Иванова. Желаю ей успехов!

т татьяна 5 Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый Елена - замечательный экскурсовод, любящий и знающий свой город, Мы очень благодарны ей, помимо интересного рассказа, также и за рекомендации посетить фестиваль Тарковского на жд вокзале, музей Цветаевых и новый частный музей в Гавриловом Посаде. Мы выполнили все её рекомендации и ни минуты не пожалели об этом. Спасибо!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Ивановские сюжеты Очень интересный маршрут для первого знакомства с городом, содержательный рассказ экскурсовода.

О Оксана 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново Александр - настоящий ивановский бриллиант! Побывать на его экскурсии - огромная честь и удовольствие. Город, который на первый взгляд может показаться мрачным и неинтересным, с Александром заиграет всей палитрой красок как на ивановских ситцах) Потрясающие исторические факты, богатый жизненный опыт, приятная беседа в размеренном темпе - Иваново от Александра сделает ваше пребывание в этом городе незабываемым. Поверьте, там есть на что посмотреть и где побывать! Александру огромное спасибо от нашей маленькой группы!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Ивановские сюжеты Будучи впервые в Иваново и зная только, что это город невест, мы - компания подружек-коллег, решили заказать индивидуальную экскурсию по городу. После экскурсии мы оказались под большим впечатлением от города, а ещё больше от нашего экскурсовода. Марина прекрасный рассказчик, знаток своего города, раскрыла нам его со стороны жизни фабрикантов и рабочих, которые жили и трудились здесь в прошлых веках. Благодарим Марину за увлекательный рассказ об истории города, интересно выстроенный маршрут и за возможность сделать прекрасные фотографии.

Л Лариса 5 Отзыв на: Иваново - фабричный и советский Вера очень интересный рассказчик. Составленный ей маршрут, позволил нам увидеть тот город, который она хорошо знает и историей которого гордится. Очень рекомендую воспользоваться услугами данного экскурсовода.

А Анна 5 Отзыв на: Неспешная прогулка по старинной Кинешме Спасибо Юлии за прекрасную прогулку, насыщенный рассказ, яркие эмоции. Юлия - знаток своего города, мастер рассказа, очень доброжелательный человек. После прогулки мы вместе с ней зашли в Музей рода Яковлевых, этого не было в программе экскурсии, но оказалось вишенкой на торте, замечательное место.

П Полина 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново Были на экскурсии 27 марта. Несмотря на плохую погоду, благодаря экскурсоводу Александру, город произвел впечатление. Экскурсия очень понравилась и захотелось вернуться ещё раз для более подробного знакомства с городом.

И Ирина 5 Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое Спасибо, Александр!

Е Евгений 5 Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое Великолепная экскурсия. Рекомендую Александра в качестве превосходного гида с большим запасом знаний об истории города. Время пролетело незаметно за легким повествованием о зарождении Иванова, развитии его как локомотива текстильной индустрии, об архитектурных стилях зданий города, о персонах, оставивших свой незабываемый след в его жизни. Александр преподносит материал с мягким юмором, даёт информацию по любым вопросам об истории нашего областного центра, позволяет лучше понять структуру города, чётче осознать контрасты, границы старого и нового в облике Иванова. Отдельно стоит отметить вежливость, отзывчивость и пунктуальность Александра, что делает поездку по городу приятной и комфортной. Заказывал экскурсию для своего друга-москвича, но и сам узнал любопытные детали о прошлом и настоящем Иванова. Оба после экскурсии были в приподнятом настроении и обсуждали всё, что увидели во время поездки. Спасибо Александру за столь качественный тур по городу! Обязательно порекомендуем Ваши услуги своим знакомым.

Л Людмила 5 Отзыв на: Иваново: мифы и реальность 7 Марта были в г. Иваново группой пенсионеров из 15 ч. - экскурсовод Мария супер-класс! . Все в восторге: четкая, грамотная речь, глубокое знание темы, хорошая эрудированность и просто красавица. Рекомендуем всем на 100%! Руководитель группы Людмила Е. г. Жуковский МО.

а алексей 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново Очень интересный рассказ про историю и развитие города Иваново.

Т Татьяна 4 Отзыв на: Иваново - фабричный и советский Хорошая экскурсия. Познавательно, информативно, может быть иногда тяжело воспринимаются цифры/даты/факты (у нас были пенсионеры и школьники). На вопросы - все ответы получали, но потом - по ходу рассказа. У Веры есть свой план ведения экскурсии, и она его придерживается.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Ивановские сюжеты Экскурсия прошла на ура! До этого 3 дня ходили по экскурсиям. И, честно говоря, уже не были ни каких сил. Но Марина нас покорила - особенно детей. С юмором, объективно, по интересам - 100% попадание. Нет заученного текста про Скопин-Шуйских и прочих наукообразных заунывных текстов, зачиток из Википедии. Такой и должен быть экскурсовод.

Д Денис 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново Очень внимательный и учтивый экскурсовод. Родился, вырос, учился и долго работал в Иваново, поэтому историю города и его самые мелкие секреты и нюансы знает досконально. За 2 часа размеренного гуляния по, на первый взгляд, ничем особо не примечательному городу, удалось погрузиться в его на самом деле долгую и довольно интересную историю, насыщенную бурным развитием промышленности и остальных сопутствующих областей жизнедеятельности, во многом опережающим своё время и многие более крупные и известные города нашей страны. Материал хоть и насыщен датами, цифрами и фамилиями, но подаётся размеренно и интересно, многое отложилось в памяти и хочется пересказать друзьям. Всесторонне рекомендую данную экскурсию и лично экскурсовода, Александра.

Ю Юлия 4 Отзыв на: Иваново: мифы и реальность Экскурсия прошла прекрасно, было интересно, содержательно и ёмко. Вокзал просто изюминка! Спасибо Марие за проведённое время!

А Алина 5 Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое Отлично прогулялись по Иваново в компании Александра.