Мои заказы

Экскурсии по Ивановской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ивановской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Иваново
Кинешма
Палех
Балахна
Мытищи

Индивидуальные экскурсии

Крестовоздвиженский храм: культурный код Палеха с гидом-искусствоведом
Крестовоздвиженский храм: культурный код Палеха с гидом-искусствоведом
5
5 отзывов
3700
за всё
Найти разгадку безупречного вкуса местных мастеров
Палех
Исторический квест по Иваново (без гида)
Исторический квест по Иваново (без гида)
5
1 отзыв
935
за всё
От купеческого и текстильного прошлого до революции и архитектуры 20 века
Иваново
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
5
5 отзывов
990
за всё
Текстильная империя, конструктивизм, дома-метафоры и другие удивительные истории города
Иваново
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
5
3 отзыва
4500
за всё
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
Иваново
Иваново: город текстиля, революции и архитектуры
Иваново: город текстиля, революции и архитектуры
6800
за всё
Увидеть площадь Революции, погулять по Советской улице и узнать, откуда взялось звание города невест
Иваново
Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)
Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)
5
6 отзывов
от
5000
за всё
Пройти по старинным улицам, увидеть главные виды города и сделать сувенир из шерсти своими руками
Кинешма
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
5
1 отзыв
1615
за всё
Иваново
Иваново сквозь время: из села в «третью пролетарскую столицу»
Иваново сквозь время: из села в «третью пролетарскую столицу»
4950
за всё
Иваново
Мытищи: от мыта и мытарей до вагонов метро
Мытищи: от мыта и мытарей до вагонов метро
5
1 отзыв
6000
за всё
История одного подмосковного города
Мытищи

Обзорные по городам

Здравствуй, Балахна
Здравствуй, Балахна
5
11 отзывов
7875
за всё
Познакомиться со старинным городом Нижегородской области в компании местной жительницы
Балахна
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
5
6 отзывов
4286
за всё
Познакомиться с городом, который вдохновил автора "Бесприданницы" и "Грозы"
Кинешма
Кинешма - город на Волге
Кинешма - город на Волге
5
29 отзывов
4286
за всё
Познакомиться со старинным русским городом и понять, за что его любили драматурги 19 века
Кинешма
Из Иванова в Плёс на вашем авто
Из Иванова в Плёс на вашем авто
5
3 отзыва
9200
за всё
Отправиться в город на Волге, известный на Руси задолго до Левитана
Иваново
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
5
30 отзывов
11000
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
Иваново
Обзорная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Обзорная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
5
74 отзыва
5400
за всё
Автомобильная обзорная экскурсия - это одновременно знакомство с городом, видение новых мест, два часа и 25 километров нашего путешествия по городу. В...
Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
4.9
12 отзывов
7000
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся в увлекательную историю города и расскажем, как из небольшого села он превратился в один из...
Иваново
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность
5
122 отзыва
5600
за всё
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Иваново

Водные прогулки

Кинешма - Плёс: один день на Волге
Кинешма - Плёс: один день на Волге
5
5 отзывов
12000
за всё
Многочасовая речная прогулка с пешеходными экскурсиями по Плёсу и Кинешме
Кинешма

Туры на автомобиле

Здравствуй, Балахна
Здравствуй, Балахна
5
11 отзывов
7875
за всё
Познакомиться со старинным городом Нижегородской области в компании местной жительницы
Балахна
Из Иванова в Плёс на вашем авто
Из Иванова в Плёс на вашем авто
5
3 отзыва
9200
за всё
Отправиться в город на Волге, известный на Руси задолго до Левитана
Иваново
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
5
3 отзыва
9200
за всё
История и главные достопримечательности старинного города с профессиональным гидом
Иваново
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
5
30 отзывов
11000
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
Иваново
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
4.2
5 отзывов
7000
за всё
Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д. Рябичева, посвященный борцам рев...
Иваново
Обзорная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Обзорная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
5
74 отзыва
5400
за всё
Автомобильная обзорная экскурсия - это одновременно знакомство с городом, видение новых мест, два часа и 25 километров нашего путешествия по городу. В...
Иваново
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
5
18 отзывов
10000
за всё
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Иваново
Иваново: обзорная экскурсия в поисках прошлого и настоящего
Иваново: обзорная экскурсия в поисках прошлого и настоящего
5
391 отзыв
5400
за всё
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Иваново

Последние отзывы об экскурсиях по Ивановской области

Л
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Дата посещения: 9 мая 2026
Замечательная экскурсия!Спасибо Юлии за интересную, познавательную прогулку по Кинешме!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Дата посещения: 21 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Иваново - фабричный и советский
Дата посещения: 5 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия!
Узнали про город и он открылся еще больше!
Это была пешая прогулка по исторической части города Вера рассказывала
читать дальшеуменьшить

с большим «аппетитом», а мы с большим интересом слушали Об истории и становлении города Иваново Город открылся с другого ракурса Время пролетело незаметно Спасибо большое за такую экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Кинешма - город на Волге
Неплохая экскурсия. Не утомительная. Довольно информативная. Но мы заказывали экскурсию с акцентом на творчество Островского. Немного в контексте было, но в целом эта экскурсия скорее обзорная по городу и его истории.
По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Крестовоздвиженский храм: культурный код Палеха с гидом-искусствоведом
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством. Огромное спасибо экскурсоводу за чудесный рассказ об истории города. И отдельное спасибо сотрудникам кафе Сказка за вкусный обед и пирожки с черникой.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.+10
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Знакомьтесь, Иваново
Благодарим Александра за интересную экскурсию по городу Иваново. Всё, что описано в программе экскурсии было показано и рассказано.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
В Кинешму приехали первый раз. С Трипстер была уже знакома, поэтому гида выбирала по рекомендации этого сайта. Юлия прекрасный рассказчик.
читать дальшеуменьшить

Для полноты впечатлений, она принесла фото старинной Кинешмы, которой уже нет. Но это только усилило ее повествование о родном городе. Большое спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Экскурсия очень понравилась! Спасибо эксукорсоводу Елене за прекрасный день!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Мытищи: от мыта и мытарей до вагонов метро
Отличная экскурсия, отличный рассказчик! Будучи жителями Мытищ, захотели побольше узнать о родном городе. Дмитрий провел по старой части Мытищ, показал
читать дальшеуменьшить

исторические здания, рассказал об их прошлом и показал фотографии тех времен. Провел по новой части города с подробными рассказами о значимых местах и событиях. Очень понравилось, что Дмитрий помимо Мытищ делал ремарки о соседнем Королеве и о Москве. Рекомендую как экскурсию, так и экскурсовода!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Иваново: обзорная экскурсия в поисках прошлого и настоящего
Было интересно и познавательно. Экскурсию рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?