Н Наталья

Неплохая экскурсия. Не утомительная. Довольно информативная. Но мы заказывали экскурсию с акцентом на творчество Островского. Немного в контексте было, но в целом эта экскурсия скорее обзорная по городу и его истории.

По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.