Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ивановской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
5 отзывов
3700
₽
за всё
Найти разгадку безупречного вкуса местных мастеров
5
1 отзыв
935
₽
за всё
От купеческого и текстильного прошлого до революции и архитектуры 20 века
5
5 отзывов
990
₽
за всё
Текстильная империя, конструктивизм, дома-метафоры и другие удивительные истории города
5
3 отзыва
4500
₽
за всё
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
6800
₽
за всё
Увидеть площадь Революции, погулять по Советской улице и узнать, откуда взялось звание города невест
5
6 отзывов
от
5000
₽
за всё
Пройти по старинным улицам, увидеть главные виды города и сделать сувенир из шерсти своими руками
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
История одного подмосковного города
Обзорные по городам
5
11 отзывов
7875
₽
за всё
Познакомиться со старинным городом Нижегородской области в компании местной жительницы
5
6 отзывов
4286
₽
за всё
Познакомиться с городом, который вдохновил автора "Бесприданницы" и "Грозы"
5
29 отзывов
4286
₽
за всё
Познакомиться со старинным русским городом и понять, за что его любили драматурги 19 века
5
3 отзыва
9200
₽
за всё
Отправиться в город на Волге, известный на Руси задолго до Левитана
5
30 отзывов
11000
₽
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
5
74 отзыва
5400
₽
за всё
Автомобильная обзорная экскурсия - это одновременно знакомство с городом, видение новых мест, два часа и 25 километров нашего путешествия по городу. В...
4.9
12 отзывов
7000
₽
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся в увлекательную историю города и расскажем, как из небольшого села он превратился в один из...
5
122 отзыва
5600
₽
за всё
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Водные прогулки
5
5 отзывов
12000
₽
за всё
Многочасовая речная прогулка с пешеходными экскурсиями по Плёсу и Кинешме
Туры на автомобиле
5
11 отзывов
7875
₽
за всё
Познакомиться со старинным городом Нижегородской области в компании местной жительницы
5
3 отзыва
9200
₽
за всё
Отправиться в город на Волге, известный на Руси задолго до Левитана
5
3 отзыва
9200
₽
за всё
История и главные достопримечательности старинного города с профессиональным гидом
5
30 отзывов
11000
₽
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
4.2
5 отзывов
7000
₽
за всё
Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д. Рябичева, посвященный борцам рев...
5
74 отзыва
5400
₽
за всё
Автомобильная обзорная экскурсия - это одновременно знакомство с городом, видение новых мест, два часа и 25 километров нашего путешествия по городу. В...
5
18 отзывов
10000
₽
за всё
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
5
391 отзыв
5400
₽
за всё
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Последние отзывы об экскурсиях по Ивановской области
Л
Дата посещения: 9 мая 2026
Замечательная экскурсия!Спасибо Юлии за интересную, познавательную прогулку по Кинешме!
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Л
Дата посещения: 21 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
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Ю
Дата посещения: 5 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия!
Узнали про город и он открылся еще больше!
Это была пешая прогулка по исторической части города Вера рассказывала
Узнали про город и он открылся еще больше!
Это была пешая прогулка по исторической части города Вера рассказывала
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Н
Неплохая экскурсия. Не утомительная. Довольно информативная. Но мы заказывали экскурсию с акцентом на творчество Островского. Немного в контексте было, но в целом эта экскурсия скорее обзорная по городу и его истории.
По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.
По-настоящему были интересны детали из жизни купечества.
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Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством. Огромное спасибо экскурсоводу за чудесный рассказ об истории города. И отдельное спасибо сотрудникам кафе Сказка за вкусный обед и пирожки с черникой.
+10
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Благодарим Александра за интересную экскурсию по городу Иваново. Всё, что описано в программе экскурсии было показано и рассказано.
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К
В Кинешму приехали первый раз. С Трипстер была уже знакома, поэтому гида выбирала по рекомендации этого сайта. Юлия прекрасный рассказчик.
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А
Экскурсия очень понравилась! Спасибо эксукорсоводу Елене за прекрасный день!
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С
Отличная экскурсия, отличный рассказчик! Будучи жителями Мытищ, захотели побольше узнать о родном городе. Дмитрий провел по старой части Мытищ, показал
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Н
Было интересно и познавательно. Экскурсию рекомендую.
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