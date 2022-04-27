Экскурсии по Ивановской области

Экскурсии в городах Ивановской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ивановской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Иваново
Кинешма
Мытищи

Индивидуальные экскурсии

Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
5850
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
Иваново
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
5
2 отзыва
3200
за всё
Проникнуться уютом, видами и историями волжского города
Кинешма
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
5500
за всё
Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д
Иваново
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
3800
за всё
Дружеская познавательная прогулка по центральной части города
Кинешма
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
3200
за всё
Я приглашаю вас на прогулку по старинным улочкам Кинешмы
Кинешма
Кинешма: судьбы людей в истории города
Кинешма: судьбы людей в истории города
3200
за всё
Город - это люди! Поговорим о жизни предпринимателей в провинциальном городе, о судьбах знаменитых фабрикантов разных
Кинешма
Город красной зари и королей ситца
Город красной зари и королей ситца
4
1 отзыв
3000
за всё
Иваново - это вотчина графов Шереметевых, село-фабрика с двухэтажными дворцами королей ситца, родина первого Совета
Иваново
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново
3.7
3 отзыва
2500
за всё
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
Иваново
Экскурсия в Шую и Палех
Экскурсия в Шую и Палех
5
1 отзыв
9000
за всё
Яркое путешествие в край чарующих палехских миниатюр и залихватских шуйских гармошек ждет вас
Иваново

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
3
1 отзыв
5000
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
Иваново
Знакомьтесь, Иваново
Знакомьтесь, Иваново
5
32 отзыва
2500
за всё
Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
Иваново
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый
4.9
18 отзывов
2400
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
Иваново
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность
5
31 отзыв
2500
за всё
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Иваново
Иваново - фабричный и советский
Иваново - фабричный и советский
4.9
59 отзывов
2600
за всё
Отделить историю города от мифов, отыскать ивановских невест и погрузиться в местный колорит
Иваново

Туры на автомобиле

Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
5850
за всё
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
Иваново
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
5500
за всё
Наша поездка начнется с посещения площади Революции. В ее центре возвышается гигантский монумент работы скульптора Д
Иваново
Автокруиз по Иваново
Автокруиз по Иваново
3.7
3 отзыва
2500
за всё
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
Иваново
Православные святыни Ивановской земли
Православные святыни Ивановской земли
5
7 отзывов
5850
за всё
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Иваново
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
4.9
144 отзыва
2500
за всё
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Иваново

Гастрономические туры

Экскурсия «Гуляй, Россия!»
Экскурсия «Гуляй, Россия!»
5
5 отзывов
от
2500
за всё
Мы пройдём по центральным улицам города мимо клубов, общественных собраний, кинотеатров, ресторанов, трактиров
Иваново

Последние отзывы об экскурсиях по Ивановской области

  • С
    Светлана
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый
    Экскурсия интересная, познавательная, узнали много интересных фактов. Спасибо экскурсоводу обаятельной, доброжелательной Елене за рассказ о своём городе, настояший профессионал! Очень понравилось!
  • О
    Оксана
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый
    Елена -отличный экскурсовод, с огромным багажом интересных знаний и фактов. Однозначно порекомендую
  • В
    Виктор
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иваново - фабричный и советский
    Вера очень профессиональный гид. С любовью относится к истории и бедующего Иванова. Желаю ей успехов!
  • т
    татьяна
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый
    Елена - замечательный экскурсовод, любящий и знающий свой город, Мы очень благодарны ей, помимо интересного рассказа, также и за рекомендации посетить фестиваль Тарковского на жд вокзале, музей Цветаевых и новый частный музей в Гавриловом Посаде. Мы выполнили все её рекомендации и ни минуты не пожалели об этом. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ивановские сюжеты
    Очень интересный маршрут для первого знакомства с городом, содержательный рассказ экскурсовода.
  • О
    Оксана
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново
    Александр - настоящий ивановский бриллиант! Побывать на его экскурсии - огромная честь и удовольствие. Город, который на первый взгляд может показаться мрачным и неинтересным, с Александром заиграет всей палитрой красок как на ивановских ситцах) Потрясающие исторические факты, богатый жизненный опыт, приятная беседа в размеренном темпе - Иваново от Александра сделает ваше пребывание в этом городе незабываемым. Поверьте, там есть на что посмотреть и где побывать! Александру огромное спасибо от нашей маленькой группы!
  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ивановские сюжеты
    Будучи впервые в Иваново и зная только, что это город невест, мы - компания подружек-коллег, решили заказать индивидуальную экскурсию по городу. После экскурсии мы оказались под большим впечатлением от города, а ещё больше от нашего экскурсовода. Марина прекрасный рассказчик, знаток своего города, раскрыла нам его со стороны жизни фабрикантов и рабочих, которые жили и трудились здесь в прошлых веках. Благодарим Марину за увлекательный рассказ об истории города, интересно выстроенный маршрут и за возможность сделать прекрасные фотографии.
  • Л
    Лариса
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иваново - фабричный и советский
    Вера очень интересный рассказчик. Составленный ей маршрут, позволил нам увидеть тот город, который она хорошо знает и историей которого гордится. Очень рекомендую воспользоваться услугами данного экскурсовода.
  • А
    Анна
    9 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Спасибо Юлии за прекрасную прогулку, насыщенный рассказ, яркие эмоции. Юлия - знаток своего города, мастер рассказа, очень доброжелательный человек. После прогулки мы вместе с ней зашли в Музей рода Яковлевых, этого не было в программе экскурсии, но оказалось вишенкой на торте, замечательное место.
  • П
    Полина
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново
    Были на экскурсии 27 марта. Несмотря на плохую погоду, благодаря экскурсоводу Александру, город произвел впечатление. Экскурсия очень понравилась и захотелось вернуться ещё раз для более подробного знакомства с городом.
  • И
    Ирина
    28 марта 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Спасибо, Александр!
  • Е
    Евгений
    18 марта 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Великолепная экскурсия. Рекомендую Александра в качестве превосходного гида с большим запасом знаний об истории города. Время пролетело незаметно за легким повествованием о зарождении Иванова, развитии его как локомотива текстильной индустрии, об архитектурных стилях зданий города, о персонах, оставивших свой незабываемый след в его жизни. Александр преподносит материал с мягким юмором, даёт информацию по любым вопросам об истории нашего областного центра, позволяет лучше понять структуру города, чётче осознать контрасты, границы старого и нового в облике Иванова. Отдельно стоит отметить вежливость, отзывчивость и пунктуальность Александра, что делает поездку по городу приятной и комфортной. Заказывал экскурсию для своего друга-москвича, но и сам узнал любопытные детали о прошлом и настоящем Иванова. Оба после экскурсии были в приподнятом настроении и обсуждали всё, что увидели во время поездки. Спасибо Александру за столь качественный тур по городу! Обязательно порекомендуем Ваши услуги своим знакомым.
  • Л
    Людмила
    15 марта 2022
    5
    Отзыв на: Иваново: мифы и реальность
    7 Марта были в г. Иваново группой пенсионеров из 15 ч. - экскурсовод Мария супер-класс! . Все в восторге: четкая, грамотная речь, глубокое знание темы, хорошая эрудированность и просто красавица. Рекомендуем всем на 100%! Руководитель группы Людмила Е. г. Жуковский МО.
  • а
    алексей
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново
    Очень интересный рассказ про историю и развитие города Иваново.
  • Т
    Татьяна
    9 марта 2022
    4
    Отзыв на: Иваново - фабричный и советский
    Хорошая экскурсия. Познавательно, информативно, может быть иногда тяжело воспринимаются цифры/даты/факты (у нас были пенсионеры и школьники). На вопросы - все ответы получали, но потом - по ходу рассказа. У Веры есть свой план ведения экскурсии, и она его придерживается.
  • Т
    Татьяна
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Ивановские сюжеты
    Экскурсия прошла на ура! До этого 3 дня ходили по экскурсиям. И, честно говоря, уже не были ни каких сил. Но Марина нас покорила - особенно детей. С юмором, объективно, по интересам - 100% попадание. Нет заученного текста про Скопин-Шуйских и прочих наукообразных заунывных текстов, зачиток из Википедии. Такой и должен быть экскурсовод.
  • Д
    Денис
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново
    Очень внимательный и учтивый экскурсовод. Родился, вырос, учился и долго работал в Иваново, поэтому историю города и его самые мелкие секреты и нюансы знает досконально. За 2 часа размеренного гуляния по, на первый взгляд, ничем особо не примечательному городу, удалось погрузиться в его на самом деле долгую и довольно интересную историю, насыщенную бурным развитием промышленности и остальных сопутствующих областей жизнедеятельности, во многом опережающим своё время и многие более крупные и известные города нашей страны. Материал хоть и насыщен датами, цифрами и фамилиями, но подаётся размеренно и интересно, многое отложилось в памяти и хочется пересказать друзьям. Всесторонне рекомендую данную экскурсию и лично экскурсовода, Александра.
  • Ю
    Юлия
    9 марта 2022
    4
    Отзыв на: Иваново: мифы и реальность
    Экскурсия прошла прекрасно, было интересно, содержательно и ёмко. Вокзал просто изюминка! Спасибо Марие за проведённое время!
  • А
    Алина
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Отлично прогулялись по Иваново в компании Александра.
  • Т
    Татьяна
    8 марта 2022
    5
    Отзыв на: Иваново: мифы и реальность
    Прекрасная экскурсия. Получили новые знания и удовольствие. Рекомендуем, спасибо, Марии.
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