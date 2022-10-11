Казань-Свияжск: речная прогулка на теплоходе с обратным возвращением на автобусе
Если вам интересна история храмов и природа Волги, вы должны отправиться на теплоходную экскурсию до Свияжска.
По пути к острову вы увидите старинные постройки и красоту главной реки России. В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку. С нее открываются панорамы и храмовых комплексы.
По пути к острову вы увидите старинные постройки и красоту главной реки России. В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку. С нее открываются панорамы и храмовых комплексы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Верхний Услон
- Свияжская Макарьевская пустынь
- Храм всех религий
- Свияжск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе. В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий. Верхний Услон — посёлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга.
Макарьевская пустынь — монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников.
Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз совершался крестный ход. Что же влечет поток туристов на чудо — остров Свияжск? Попробуем разобраться.
Свияжск — небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок. Вы посетите: — действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско;
- бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова; — Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео — византийском стиле; – Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля; – Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники;
- смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Красивые фото и яркие впечатления – это то, что вы обязательно привезете с теплоходной прогулки на остров-град Свияжск!
- Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
- Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1,5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на теплоход Казань — Свияжск
- Входные билеты в Свияжск
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Проезд на комфортабельном автобусе из Свияжска в Казань
- Что не входит
- Посещение Храма всех религий — вход 150 руб. (посещение по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пункт сбора ЗАГС «ЧАША»Завершение: метро площадь Тукая (ТЦ Кольцо)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн.
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в маршрут: на обратном пути поездка на автобусе может быть заменена на посадочные билеты на теплоход. В данном случае вы будете проинформированы организатором заранее по телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 142 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жульникова Светлана Николаевна
11 окт 2022
М
Манон Анастасия
10 окт 2022
очень понравилась экскурсия, а еще больше Экскурсовод, очень интересно, познавательно и не нагромождено!)
С
Сергей Михайлов
28 сен 2022
Т
Татьяна Андреева
27 сен 2022
Ш
Шубчик Елена Валентиновна
24 сен 2022
И
Ирина Минина
22 сен 2022
Организовано на отлично! С наушниками все слышно даже на расстоянии.
С
Сухорученко Юлия
21 сен 2022
S
S.d.s.25
21 сен 2022
К
Карина Курбатова
17 сен 2022
Ничего не увидели. Экскурсия благополучно отменилась, после того, как мы оплатили. Деньги конечно вернули, но осадок остался. Взамен предложили на автобусе на 200р дороже или просто круиз по Казанке…
A
Anna.kim
16 сен 2022
С
Сиротина Татьяна
15 сен 2022
Л
Людмила Михэеску
14 сен 2022
Теплоход отменили, сказав, что не набралась группа. Совершенно удивительно, т. к. накануне уже были записаны 23 человека. Погода, кстати, тоже была прекрасная, солнечная. В итоге предложили замену с автобусом, куда набились более 40 человек. Организация была на нуле: сначала 15(!) минут раздавали аудиогиды, затем лишних 20 минут собирали участников после посещения Храма всех религий. Экскурсия в Свияжске проходила по принципу:"Ну, это мы не успеем". Рекомендую самостоятельное посещение.
О
Ольга Петренко
13 сен 2022
Экскурсия не состоялась, по вине организатора. (не собралась группа)
Е
Елена Бычкова
12 сен 2022
Интересная познавательная экскурсия
К
Каролина Эрейра
11 сен 2022
Экскурсия не состоялась, т. к. не было набрано необходимое количество людей
Ещё 127 отзывов
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