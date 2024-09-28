Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске

Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Едем с нами на выходные в самое сердце колоритного Татарстана! Это будет увлекательное путешествие, которое позволит познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями двух уникальных и таких разных городов.

Первый день пройдёт
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в Казани, где вы будете много ездить и гулять по улицам, встречая на своём пути знаковые локации — Старо-Татарскую слободу, кремль, мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике и многое другое.

Во второй день запланирована поездка на остров-град Свияжск, украшенный колокольнями и куполами древних храмов и окружённый тремя реками, где до сих пор царит дух старой Руси.

Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3 звезды — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4 звезды — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.

Питание. Включён 1 завтрак в отеле во 2-й день, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Казанью: на автобусе и пешком

По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.

Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.

Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.

На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии.

В завершение экскурсии мы отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Построенный по приказу Ивана Грозного на руинах ханской цитадели, он выдержал осаду Емельяна Пугачева и бои Гражданской войны. По его мостовым ходили Пётр I и Екатерина II, а убранством восхищался великий Александр Дюма. Уникальная архитектура кремля, созданная русскими и татарскими мастерами, признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города. По окончании променада — свободное время.

Знакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешкомЗнакомство с Казанью: на автобусе и пешком
2 день

Поездка в Свияжск

После завтрака — освобождение номеров. Багаж можно будет оставить в камере хранения отеля.

Затем поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.

По завершении поездки вернёмся в Казань и попрощаемся. На этом наше небольшое приключение в Татарстане окончено.

Поездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в Свияжск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение9 000 ₽
1-местное размещение10 700 ₽
Без проживания7 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание вне программы (обеды и ужины)
  • Доплата за 1-местное размещение - 1700 ₽
  • Стоимость тура без проживания составляет 7700 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 9800 ₽ до 12 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Казани, 13:30
Завершение: Центр Казани, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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