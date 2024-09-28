Первый день пройдёт
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3 звезды — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4 звезды — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.
Питание. Включён 1 завтрак в отеле во 2-й день, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Казанью: на автобусе и пешком
По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.
Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.
Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.
На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии.
В завершение экскурсии мы отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Построенный по приказу Ивана Грозного на руинах ханской цитадели, он выдержал осаду Емельяна Пугачева и бои Гражданской войны. По его мостовым ходили Пётр I и Екатерина II, а убранством восхищался великий Александр Дюма. Уникальная архитектура кремля, созданная русскими и татарскими мастерами, признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города. По окончании променада — свободное время.
Поездка в Свияжск
После завтрака — освобождение номеров. Багаж можно будет оставить в камере хранения отеля.
Затем поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.
Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.
По завершении поездки вернёмся в Казань и попрощаемся. На этом наше небольшое приключение в Татарстане окончено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|9 000 ₽
|1-местное размещение
|10 700 ₽
|Без проживания
|7 700 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание вне программы (обеды и ужины)
- Доплата за 1-местное размещение - 1700 ₽
- Стоимость тура без проживания составляет 7700 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 9800 ₽ до 12 700 ₽