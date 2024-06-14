Сегодня вы приезжаете в Казань и самостоятельно размещаетесь в гостинице (гарантированное размещение после 15:00, вещи можно оставить бесплатно в камере хранения гостиницы. Трансфер от аэропорта бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату).

Время выезда на программу фиксированное и зависит от выбранного вами отеля. При проживании в «Гранд Отель Казань» встреча с экскурсоводом состоится в 13:20 в холле отеля «IT Park».

После того, как все соберутся, в 14:15 пообедаем в кафе или ресторане, а затем начнём наше знакомство с краем. Первым делом вы поучаствуете в интерактивной фольклорной программе, которая раскроет для вас мир древней культуры татарского народа. Потом отправимся на обзорную экскурсию по Казани, во время которой вы осмотрите яркие улицы и площади города, узнаете, где хранятся сокровища казанских ханов и где закипел без огня котёл. Мы увидим такие достопримечательности, как: Старо-Татарская слобода — место проживания татарского населения с 16 века; Суконная слобода; площадь фонтанов; озеро Кабан; стилизованная деревенька «Туган авылым»; новый Театр кукол; Казанский университет; площадь Свободы; старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из древнейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

В 18:30 вернёмся в гостиницу, свободное время. В 20:30 желающих ждёт вечерняя обзорная экскурсия по столице Татарстана.