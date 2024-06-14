Вы увидите главные достопримечательности столицы Татарстана и прогуляетесь по территории старинного кремля. Мы побываем в Елабуге, где вас
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой: +7 965 580 20 80.
Проживание. В «Гранд Отель Казань» 4*, в стандартном номере TWIN/DBL.
Возможна замена отеля на более бюджетный (3*, 2*) с пересчётом стоимости тура. Также возможны одноместное размещение и подселение третьего человека в двухместный номер.
Питание. В стоимость включены завтраки в гостиницах и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Приезд, размещение, обзорные экскурсии по Казани
Сегодня вы приезжаете в Казань и самостоятельно размещаетесь в гостинице (гарантированное размещение после 15:00, вещи можно оставить бесплатно в камере хранения гостиницы. Трансфер от аэропорта бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату).
Время выезда на программу фиксированное и зависит от выбранного вами отеля. При проживании в «Гранд Отель Казань» встреча с экскурсоводом состоится в 13:20 в холле отеля «IT Park».
После того, как все соберутся, в 14:15 пообедаем в кафе или ресторане, а затем начнём наше знакомство с краем. Первым делом вы поучаствуете в интерактивной фольклорной программе, которая раскроет для вас мир древней культуры татарского народа. Потом отправимся на обзорную экскурсию по Казани, во время которой вы осмотрите яркие улицы и площади города, узнаете, где хранятся сокровища казанских ханов и где закипел без огня котёл. Мы увидим такие достопримечательности, как: Старо-Татарская слобода — место проживания татарского населения с 16 века; Суконная слобода; площадь фонтанов; озеро Кабан; стилизованная деревенька «Туган авылым»; новый Театр кукол; Казанский университет; площадь Свободы; старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из древнейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
В 18:30 вернёмся в гостиницу, свободное время. В 20:30 желающих ждёт вечерняя обзорная экскурсия по столице Татарстана.
Елабуга: «Дом памяти Марины Цветаевой», дом-музей И.И. Шишкина
Утром после завтрака выезжаем в старинный купеческий город Елабуга. По прибытии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: увидите Шишкинские пруды, «Чёртово» городище, площадь Тысячелетия.
После обеда вас ждёт посещение музея «Дом памяти Марины Цветаевой», где воспроизведена обстановка дома елабужской семьи начала 1940-х гг. Его экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывания в Елабуге эвакуированной из Москвы Марины Цветаевой.
Затем побываем в мемориальном доме-музее И. И. Шишкина, построенном отцом знаменитого художника в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста. Здесь он начал рисовать, сюда приезжал и уже в зрелые годы и вдохновлялся прикамскими лесами и просторами. Осмотрим первый этаж особняка, где интерьер восстановлен интерьер таким, каким был при жизни семьи. Заглянем в комнату сестёр художника на втором этаже, увидим спальню и мастерскую Ивана Ивановича. Полюбуемся офортами и картинами.
В 17:00 выезжаем обратно в Казань, куда вернёмся около 20:00. Свободное время.
Казанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программа
В этот день с утра вас ждёт знакомство с территорией и достопримечательностями музея-заповедника «Казанский кремль». Белокаменная крепость — сердце древнего города и официальная резиденция главы Татарстана. Мы посетим главную мечеть Казани Кул Шариф и полюбуемся золотыми куполами старейшего православного Благовещенского собора. Увидим и один из символов столицы республики — знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике.
После доедем до причала, разместимся на теплоходе и в 12:00 отправимся на экскурсию в Свияжск.
(В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии состоится автобусная экскурсия.) Вы узнаете историю острова-града и увидите памятники архитектуры: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественскую площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы. У вас также будет свободное время для самостоятельного посещения музеев, сувенирных лавок и обеда. В 17:00 стартуем обратно в Казань, куда прибудем в 19:00.
Вечером желающие (за доплату) могут поучаствовать в авторской интерактивной программе в главном доме татарского села — доме Бая. Хозяева раскроют секреты уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа, а за столом с сытными национальными блюдами вы узнаете о местных любимых лакомствах. Также вас ждут увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении о национальных праздниках летнего и зимнего солнцестояния — Наврузе, Нардугане, Сабантуе — и застольные игры.
«Храм всех религий», Раифский Богородицкий монастырь
В заключительный день первым посетим «Храм всех религий» на старом Московском тракте. В комплексе-музее представлен символический симбиоз религий и культур. Внутри храма несколько залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть Театральный зал, картинная галерея, где проходят художественные выставки, чайная комната.
Затем отправимся на экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу живописного озера. Монастырь основан в 17 веке, а его архитектурный ансамбль складывался в течение нескольких столетий. Вы увидите главную святыню — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Прогуляемся и до святого источника на территории монастыря.
В 14:30 — окончание программы. Трансфер на ж. -д. вокзал или свободное время в центре города.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 480 ₽
|Дети до 7 лет
|18 730 ₽
|Дети 8-14 лет
|31 180 ₽
|1-местное размещение
|39 730 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Казани и обратно
- Трансфер от ж. - д. вокзала или аэропорта до отеля в первый день - от 1000/1700 руб. за легковой автомобиль до 3 человек
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии. Стоимость программы в доме Бая: 2300 руб. - взрослые, 2100 руб. - дети до 14 лет, 1000 руб. - дети до 6 лет (интерактив состоится при наборе группы от 15 человек)
- Стоимость тура при одноместном размещении в «Гранд Отель Казань» 4* составит 35 830 руб
- Стоимость тура для детей до 7 лет составит 18 730 руб., для детей 7-14 лет - 29 980 руб