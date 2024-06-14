Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск

Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Приглашаем познакомиться с древним городом, в котором соседствует архитектура разных стилей и эпох.

Вы увидите главные достопримечательности столицы Татарстана и прогуляетесь по территории старинного кремля. Мы побываем в Елабуге, где вас
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ждут экскурсии по «Дому памяти Марины Цветаевой» и дому-музею И. И. Шишкина. Посетим «Остров-град Свияжск» в окружении рек, украшенный колокольнями и куполами храмов.

Осмотрим необычный «Храм всех религий» и Раифский Богородицкий монастырь на берегу живописного озера.

Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой: +7 965 580 20 80.

Проживание. В «Гранд Отель Казань» 4*, в стандартном номере TWIN/DBL.
Возможна замена отеля на более бюджетный (3*, 2*) с пересчётом стоимости тура. Также возможны одноместное размещение и подселение третьего человека в двухместный номер.

Питание. В стоимость включены завтраки в гостиницах и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, размещение, обзорные экскурсии по Казани

Сегодня вы приезжаете в Казань и самостоятельно размещаетесь в гостинице (гарантированное размещение после 15:00, вещи можно оставить бесплатно в камере хранения гостиницы. Трансфер от аэропорта бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату).

Время выезда на программу фиксированное и зависит от выбранного вами отеля. При проживании в «Гранд Отель Казань» встреча с экскурсоводом состоится в 13:20 в холле отеля «IT Park».

После того, как все соберутся, в 14:15 пообедаем в кафе или ресторане, а затем начнём наше знакомство с краем. Первым делом вы поучаствуете в интерактивной фольклорной программе, которая раскроет для вас мир древней культуры татарского народа. Потом отправимся на обзорную экскурсию по Казани, во время которой вы осмотрите яркие улицы и площади города, узнаете, где хранятся сокровища казанских ханов и где закипел без огня котёл. Мы увидим такие достопримечательности, как: Старо-Татарская слобода — место проживания татарского населения с 16 века; Суконная слобода; площадь фонтанов; озеро Кабан; стилизованная деревенька «Туган авылым»; новый Театр кукол; Казанский университет; площадь Свободы; старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из древнейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

В 18:30 вернёмся в гостиницу, свободное время. В 20:30 желающих ждёт вечерняя обзорная экскурсия по столице Татарстана.

Приезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по КазаниПриезд, размещение, обзорные экскурсии по Казани
2 день

Елабуга: «Дом памяти Марины Цветаевой», дом-музей И.И. Шишкина

Утром после завтрака выезжаем в старинный купеческий город Елабуга. По прибытии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: увидите Шишкинские пруды, «Чёртово» городище, площадь Тысячелетия.

После обеда вас ждёт посещение музея «Дом памяти Марины Цветаевой», где воспроизведена обстановка дома елабужской семьи начала 1940-х гг. Его экспозиция рассказывает о 10 последних днях пребывания в Елабуге эвакуированной из Москвы Марины Цветаевой.

Затем побываем в мемориальном доме-музее И. И. Шишкина, построенном отцом знаменитого художника в 1835 году. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста. Здесь он начал рисовать, сюда приезжал и уже в зрелые годы и вдохновлялся прикамскими лесами и просторами. Осмотрим первый этаж особняка, где интерьер восстановлен интерьер таким, каким был при жизни семьи. Заглянем в комнату сестёр художника на втором этаже, увидим спальню и мастерскую Ивана Ивановича. Полюбуемся офортами и картинами.

В 17:00 выезжаем обратно в Казань, куда вернёмся около 20:00. Свободное время.

Елабуга: «Дом памяти Марины Цветаевой», дом-музей И.И. ШишкинаЕлабуга: «Дом памяти Марины Цветаевой», дом-музей И.И. ШишкинаЕлабуга: «Дом памяти Марины Цветаевой», дом-музей И.И. ШишкинаЕлабуга: «Дом памяти Марины Цветаевой», дом-музей И.И. Шишкина
3 день

Казанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программа

В этот день с утра вас ждёт знакомство с территорией и достопримечательностями музея-заповедника «Казанский кремль». Белокаменная крепость — сердце древнего города и официальная резиденция главы Татарстана. Мы посетим главную мечеть Казани Кул Шариф и полюбуемся золотыми куполами старейшего православного Благовещенского собора. Увидим и один из символов столицы республики — знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике.

После доедем до причала, разместимся на теплоходе и в 12:00 отправимся на экскурсию в Свияжск.
(В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии состоится автобусная экскурсия.) Вы узнаете историю острова-града и увидите памятники архитектуры: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественскую площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы. У вас также будет свободное время для самостоятельного посещения музеев, сувенирных лавок и обеда. В 17:00 стартуем обратно в Казань, куда прибудем в 19:00.

Вечером желающие (за доплату) могут поучаствовать в авторской интерактивной программе в главном доме татарского села — доме Бая. Хозяева раскроют секреты уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа, а за столом с сытными национальными блюдами вы узнаете о местных любимых лакомствах. Также вас ждут увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении о национальных праздниках летнего и зимнего солнцестояния — Наврузе, Нардугане, Сабантуе — и застольные игры.

Казанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программаКазанский кремль, остров-град Свияжск, дополнительная интерактивная программа
4 день

«Храм всех религий», Раифский Богородицкий монастырь

В заключительный день первым посетим «Храм всех религий» на старом Московском тракте. В комплексе-музее представлен символический симбиоз религий и культур. Внутри храма несколько залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть Театральный зал, картинная галерея, где проходят художественные выставки, чайная комната.

Затем отправимся на экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу живописного озера. Монастырь основан в 17 веке, а его архитектурный ансамбль складывался в течение нескольких столетий. Вы увидите главную святыню — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Прогуляемся и до святого источника на территории монастыря.

В 14:30 — окончание программы. Трансфер на ж. -д. вокзал или свободное время в центре города.

«Храм всех религий», Раифский Богородицкий монастырь«Храм всех религий», Раифский Богородицкий монастырь«Храм всех религий», Раифский Богородицкий монастырь«Храм всех религий», Раифский Богородицкий монастырь

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 480 ₽
Дети до 7 лет18 730 ₽
Дети 8-14 лет31 180 ₽
1-местное размещение39 730 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Казани и обратно
  • Трансфер от ж. - д. вокзала или аэропорта до отеля в первый день - от 1000/1700 руб. за легковой автомобиль до 3 человек
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии. Стоимость программы в доме Бая: 2300 руб. - взрослые, 2100 руб. - дети до 14 лет, 1000 руб. - дети до 6 лет (интерактив состоится при наборе группы от 15 человек)
  • Стоимость тура при одноместном размещении в «Гранд Отель Казань» 4* составит 35 830 руб
  • Стоимость тура для детей до 7 лет составит 18 730 руб., для детей 7-14 лет - 29 980 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранного отеля проживания
Завершение: Казань, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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