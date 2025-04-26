Вы будете много ездить на автобусе и гулять пешком по улицам Казани, встречая на
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3 звезды — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4 звезды — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.
Питание. Включены 3 завтрака в отеле во 2-4 дни, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Казанью
По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.
Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.
Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.
На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии. Осмотрите современную часть мегаполиса, расположенную напротив исторической на берегу реки Казанки.
Далее отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города.
Поездка в Свияжск
После завтрака поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.
Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.
По завершении поездки вернёмся в Казань. При желании и за доплату можно заказать экскурсию по освещённому фонарями и луной городу. С наступлением темноты древняя татарская столица предстаёт в новом свете: в мерцающей россыпи огоньков вы осмотрите Старо-Татарскую слободу, Театр кукол, Дворец земледельцев, Кремлёвскую набережную и другие точки.
Самостоятельный отдых
Сегодня свободный день. При желании и за доплату вы можете поехать в Йошкар-Олу. Вы увидите 2 стороны столицы республики Марий Эл: старинный городок с маловысотными зданиями и тихими переулками и современный административный центр с новыми площадями и обустроенной набережной. Обзорная экскурсия включает многочисленные площади, кремль, художественную галерею, памятник Йошкиному коту и другие локации.
Возвращение домой
До полудня — освобождение номеров. На этом наше небольшое приключение в Татарстане окончено. Если потребуется, можно будет оставить багаж в камере хранения отеля и самостоятельно погулять по Казани.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|15 000 ₽
|1-местное размещение
|20 000 ₽
|Без проживания
|7 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание вне программы (обеды и ужины)
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
- Стоимость тура без проживания составляет 7800 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 16 900 ₽ до 25 700 ₽