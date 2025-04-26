Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск

Увидеть историческую и современную часть столицы и рассмотреть многовековые церковные фрески
Едем погружаться в историю, знакомиться с культурой и рассматривать достопримечательности 2-х уникальных и таких разных городов Татарстана.

Вы будете много ездить на автобусе и гулять пешком по улицам Казани, встречая на
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своём пути все известные локации — Старо-Татарскую слободу, кремль, мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике и многие другие знаковые точки столицы.

Продолжится наше небольшое приключение поездкой на остров-град Свияжск, украшенный колокольнями и куполами многовековых святынь и окутанный древнерусской атмосферой.

Также у вас будет свободное время, которое вы при желании сможете посвятить прогулкам по Йошкар-Оле.

Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск
Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск
Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3 звезды — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4 звезды — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.

Питание. Включены 3 завтрака в отеле во 2-4 дни, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Казанью

По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.

Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.

Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.

На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии. Осмотрите современную часть мегаполиса, расположенную напротив исторической на берегу реки Казанки.

Далее отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города.

Знакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с Казанью
2 день

Поездка в Свияжск

После завтрака поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.

По завершении поездки вернёмся в Казань. При желании и за доплату можно заказать экскурсию по освещённому фонарями и луной городу. С наступлением темноты древняя татарская столица предстаёт в новом свете: в мерцающей россыпи огоньков вы осмотрите Старо-Татарскую слободу, Театр кукол, Дворец земледельцев, Кремлёвскую набережную и другие точки.

Поездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в Свияжск
3 день

Самостоятельный отдых

Сегодня свободный день. При желании и за доплату вы можете поехать в Йошкар-Олу. Вы увидите 2 стороны столицы республики Марий Эл: старинный городок с маловысотными зданиями и тихими переулками и современный административный центр с новыми площадями и обустроенной набережной. Обзорная экскурсия включает многочисленные площади, кремль, художественную галерею, памятник Йошкиному коту и другие локации.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
4 день

Возвращение домой

До полудня — освобождение номеров. На этом наше небольшое приключение в Татарстане окончено. Если потребуется, можно будет оставить багаж в камере хранения отеля и самостоятельно погулять по Казани.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение15 000 ₽
1-местное размещение20 000 ₽
Без проживания7 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание вне программы (обеды и ужины)
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
  • Стоимость тура без проживания составляет 7800 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 16 900 ₽ до 25 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Казани, 13:30
Завершение: Отель в Казани, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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