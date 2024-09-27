Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях

Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Отправляемся в тур выходного дня по колоритному и такому разному Татарстану, в котором тесно переплелись культуры и эпохи.

Путешествие начнётся в многовековой Казани и включит основные локации: вы объедете и обойдёте
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улочки исторического центра, откроете секреты древнего кремля, полюбуетесь красотой мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике.

Далее последует знакомство с православными святынями: вы посетите обители Раифского Богородицкого мужского монастыря, раскинувшегося в лесной чаще на берегу живописного озера, и остров-град Свияжск, украшенный колокольнями и куполами храмов, где до сих пор царит дух старой Руси. Завершится поездка дегустацией известных и редких сортов ароматного чая вприкуску с чак-чаком.

Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3 звезды — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4 звезды — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.

Питание. Включены 2 завтрака в отеле во 2-3 дни, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Казанью

По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.

Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.

Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.

На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии.

Далее отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города.

Продолжим променад, гуляя по казанскому Арбату — улице Баумана. Пеший маршрут включит Богоявленскую церковь, в которой крестили Фёдора Шаляпина, старейшую городскую аптеку, бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой путешествовала императрица, памятник коту и многие другие достопримечательности.

Перейдём на улицу Кремлёвскую, по архитектуре похожую на Невский проспект Санкт-Петербурга. Вы осмотрите здание Гостиного двора, построенного на месте караван-сарая, Петропавловский собор, возведённый к приезду Петра I, и ещё множество знаковых локаций.

Знакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с Казанью
2 день

Экскурсия по Раифскому монастырю, вечерняя прогулка по Казани

Утром после завтрака поедем за город. Мы отправимся в Раифский Богородицкий мужской монастырь, крупнейший в окрестностях Казани. Он раскинулся в лесной чаще на берегу живописного озера и похож на сказочный городок с колокольнями, башнями, каменными стенами.

Экскурсия включает Грузинский собор, в стенах которого хранится главная святыня этих мест — чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери. Также вы увидите Троицкий собор с потрясающей акустикой, Софийскую церковь, надвратную колокольню храма Михаила Архангела, часовню с источником святой воды. И узнаете, почему в Раифском озере никогда не квакают лягушки.

По возвращении в Казань — свободное время. Вечером отправимся гулять по освещённому фонарями и луной городу. С наступлением темноты древняя татарская столица предстаёт в новом свете: в мерцающей россыпи огоньков вы осмотрите Старо-Татарскую слободу, Театр кукол, Дворец земледельцев, Кремлёвскую набережную и другие точки.

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3 день

Поездка в Свияжск, визит в Музей чая

После завтрака — освобождение номеров. Багаж можно будет оставить в камере хранения отеля.

Затем поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.

По завершении поездки вернёмся в Казань и заглянем в Музей чая. Здесь можно попробовать самые известные и редкие сорта ароматного напитка вприкуску с чак-чаком, рассмотреть многочисленные арт-объекты и сделать фото в исторических интерьерах. После этого наше небольшое приключение в Татарстане будет завершено.

Поездка в Свияжск, визит в Музей чаяПоездка в Свияжск, визит в Музей чаяПоездка в Свияжск, визит в Музей чаяПоездка в Свияжск, визит в Музей чаяПоездка в Свияжск, визит в Музей чаяПоездка в Свияжск, визит в Музей чая

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение16 000 ₽
1-местное размещение19 300 ₽
Без проживания12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание вне программы (обеды и ужины)
  • Доплата за 1-местное размещение - 3300 ₽
  • Стоимость тура без проживания составляет 12 900 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 17 400 ₽ до 23 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Казани, 13.30
Завершение: Центр Казани, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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