Путешествие начнётся в многовековой Казани и включит основные локации: вы объедете и обойдёте
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3 звезды — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4 звезды — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.
Питание. Включены 2 завтрака в отеле во 2-3 дни, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Казанью
По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.
Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.
Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.
На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии.
Далее отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города.
Продолжим променад, гуляя по казанскому Арбату — улице Баумана. Пеший маршрут включит Богоявленскую церковь, в которой крестили Фёдора Шаляпина, старейшую городскую аптеку, бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой путешествовала императрица, памятник коту и многие другие достопримечательности.
Перейдём на улицу Кремлёвскую, по архитектуре похожую на Невский проспект Санкт-Петербурга. Вы осмотрите здание Гостиного двора, построенного на месте караван-сарая, Петропавловский собор, возведённый к приезду Петра I, и ещё множество знаковых локаций.
Экскурсия по Раифскому монастырю, вечерняя прогулка по Казани
Утром после завтрака поедем за город. Мы отправимся в Раифский Богородицкий мужской монастырь, крупнейший в окрестностях Казани. Он раскинулся в лесной чаще на берегу живописного озера и похож на сказочный городок с колокольнями, башнями, каменными стенами.
Экскурсия включает Грузинский собор, в стенах которого хранится главная святыня этих мест — чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери. Также вы увидите Троицкий собор с потрясающей акустикой, Софийскую церковь, надвратную колокольню храма Михаила Архангела, часовню с источником святой воды. И узнаете, почему в Раифском озере никогда не квакают лягушки.
По возвращении в Казань — свободное время. Вечером отправимся гулять по освещённому фонарями и луной городу. С наступлением темноты древняя татарская столица предстаёт в новом свете: в мерцающей россыпи огоньков вы осмотрите Старо-Татарскую слободу, Театр кукол, Дворец земледельцев, Кремлёвскую набережную и другие точки.
Поездка в Свияжск, визит в Музей чая
После завтрака — освобождение номеров. Багаж можно будет оставить в камере хранения отеля.
Затем поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.
Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.
По завершении поездки вернёмся в Казань и заглянем в Музей чая. Здесь можно попробовать самые известные и редкие сорта ароматного напитка вприкуску с чак-чаком, рассмотреть многочисленные арт-объекты и сделать фото в исторических интерьерах. После этого наше небольшое приключение в Татарстане будет завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|16 000 ₽
|1-местное размещение
|19 300 ₽
|Без проживания
|12 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание вне программы (обеды и ужины)
- Доплата за 1-местное размещение - 3300 ₽
- Стоимость тура без проживания составляет 12 900 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 17 400 ₽ до 23 300 ₽