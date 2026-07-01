Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
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5 июл в 08:00
8 июл в 08:00
78 500 ₽ за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
5 июл в 08:00
8 июл в 08:00
49 500 ₽ за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
5 июл в 08:00
8 июл в 08:00
64 500 ₽ за человека
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
Увидеть главные достопримечательности, исследовать столицы и архитектуру
Начало: Махачкала, ж/д вокзал и аэропорт до 14:30 (в завис...
19 июл в 09:00
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160 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Крафтовые горы»
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