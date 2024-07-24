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вкусные перекусы по пути)… и, что немаловажно, нигде не пришлось доставать кошелёк) Посетили много локаций, получили массу впечатлений. Для меня лично было очень важно хороший транспорт и мастерство водителя, так как меня укачивает. А тут даже обошлась без таблеток, несмотря на горный серпантин. Мне кажется, что путешественникам не лишним будет почитать о тех местах, куда едешь- дополнительные знания усилят впечатления