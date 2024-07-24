Село Хунзах – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Село Хунзах» в Махачкале, цены от 24 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
5 отзывов
3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
30 000 за человека
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
20 отзывов
2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
24 500 за человека
Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
Начало: Аэропорт г. Махачкала
Расписание: Каждый понедельник.
Завтра в 12:00
12 сен в 12:00
от 46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Всем привет 👋 Отдыхала с 12 по 14.07, к сожалению, группа не набралась на эти даты, поэтому было индивидуальное сопровождение
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    ☺️ Мага, спасибо тебе за крутые локации, поддержку и заботу, твоё внимание и юмор. Открыли массу новых локаций благодаря моему любопытству и совместному желанию 🤗. Также гоняли с Шамилем на однодневную экскурсию в Дербент, очень приятный, открытый, молодой мужчина, всё коротко и ясно на экскурсии поведал) Мага и Шамиль, респект за крутые фото и видео 😍❤️ Мухтар, спасибо за Вашу клиентоориентированность! Успехов Вам и процветания, всех благ!

  • А
    Андрей
    9 июля 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Шамиль, большое спасибо за классное путешествие, индивидуальный подход и теплое отношение. Посмотрели за три дня, горы, каньоны, водохранилища, Дербент и
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    Каспийское море. Шамиль показывал секретные места, куда было сложно попасть, корректировал маршрут по желанию, был внимательным и прекрасным рассказчиком. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    3 июля 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Прекрасные три дня в горах. При учёте того, что организаторы позаботились обо всём: отличное питание, комфортные условия для ночёвок, мелкие
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    вкусные перекусы по пути)… и, что немаловажно, нигде не пришлось доставать кошелёк) Посетили много локаций, получили массу впечатлений. Для меня лично было очень важно хороший транспорт и мастерство водителя, так как меня укачивает. А тут даже обошлась без таблеток, несмотря на горный серпантин. Мне кажется, что путешественникам не лишним будет почитать о тех местах, куда едешь- дополнительные знания усилят впечатления

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Три насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Большое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Это были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
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    хоть и ноябрь. Две ночи в горах жили в гостевых домах. Чисто, уютно, гостеприимно. Наш гид – Мухаммад доброжелателен, клиентоориентирован. Компания была очень даже комфортная. Спасибо, рекомендую!!! Ехать в горы конечно лучше весной, все зелёное.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Хунзах»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
  2. Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
  3. Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Каменная чаша
  9. Карадахская теснина
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Хунзах" можно забронировать 3 тура от 24 500 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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