3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
30 000₽ за человека
2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
24 500₽ за человека
5 дней
Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
Начало: Аэропорт г. Махачкала
Расписание: Каждый понедельник.
Завтра в 12:00
12 сен в 12:00
от 46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 июля 2024Всем привет 👋 Отдыхала с 12 по 14.07, к сожалению, группа не набралась на эти даты, поэтому было индивидуальное сопровождение
- ААндрей9 июля 2024Шамиль, большое спасибо за классное путешествие, индивидуальный подход и теплое отношение. Посмотрели за три дня, горы, каньоны, водохранилища, Дербент и
- ННаталия3 июля 2024Прекрасные три дня в горах. При учёте того, что организаторы позаботились обо всём: отличное питание, комфортные условия для ночёвок, мелкие
- ММарина13 сентября 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеТри насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
- ВВиктор13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеБольшое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
- ННадежда13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеЭто были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Хунзах»
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