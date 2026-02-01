Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
18 мая в 08:00
1 июн в 08:00
49 000 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
19 фев в 09:00
23 фев в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Джип-тур по-кавказски: Домбай, Приэльбрусье, Безенги в мини-группе
Отдохнуть в Кисловодске, съездить к Медовым водопадам, увидеть храм 10 века и Язык тролля
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
20 фев в 13:00
5 мар в 13:00
49 895 ₽
58 700 ₽ за человека
