Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ
Полюбоваться горами и озёрами и познакомиться с культурой и историей региона
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 13:30
15 июн в 13:30
20 июл в 13:30
60 800 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
22 дек в 09:00
25 дек в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
