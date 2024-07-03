1 чел.
По популярности
1 час
Билеты
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 500₽ за билет
1 час
Билеты
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
от 2 000₽ за билет
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Останкинская телебашня - 337 метров над землей
Начало: Москва, ул. Академика Королёва, 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно по запросу.
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июля 2024Очень понравилось
- ДДенис30 июня 2024Прекрасный вид на Москву, вращающая платформа в кафе. Класс!
- ИИрина27 июня 2024Красивые виды, экскурсовод все подробно рассказывал, отвечал на вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Телевизионный технический центр Останкино»
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