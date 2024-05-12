Водная прогулка
Речная прогулка и салют Победы 9 мая на панорамном теплоходе
Начало: Китай-город/Устьинский
Расписание: 9 мая в 20:38
9 мая в 20:38
от 2190 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе Москва Ривер 9 мая с просмотром салюта
Начало: Причал "Зарядье" (сектор "A")
Расписание: 9 мая в 20:45
9 мая в 20:00
2900 ₽ за человека
Круиз
Круиз по центру Москвы в День Победы от причала «Крымский мост»
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 9 мая в 20:45
9 мая в 19:35
от 2190 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия12 мая 2024Прогулка была чудесная, перед салютом над нами сдвинули стеклянную крышу и все мы оказались под открытым небом. Место положение судно
- ННавратил12 мая 2024Все прошло отлично, особенно понравилось когда на время салюта открыли палубу. Спасибо. Будем рекомендовать
- ТТатьяна12 мая 2024Салют в День Победы с борта теплохода «Москва»Наша экскурсия началась от Новоспасского причала. Мы любовались с теплохода на самые значимые и красивые места Москвы: Красную площадь, храм
- ААнна10 мая 2024Салют в День Победы с борта теплохода «Москва»Приехали вовремя, отправились вовремя, вид на салют был шикарный! Впечатление потрясающее. Минусы: большая очередь в бар, люди стояли час, музыку включили под конец, до этого стояла какофония из нетрезвых людей и детей, но это уже другая история!)
- ННаталья18 мая 20239 Мая на теплоходе «Легенда» с ужином, живой музыкой, дискотекой и салютомВсё отлично👍остались довольны!
- ННикита17 мая 20239 Мая на теплоходе «Легенда» с ужином, живой музыкой, дискотекой и салютомОчень уютный теплоход с потрясающей обзорной площадкой на верхней палубе. Приветливые и вежливые официанты выдали теплый плед каждому, кто разместился
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Майские на теплоходе»
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