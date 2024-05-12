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Христа Спасителя, МГУ, памятник Петру 1, подсвеченные мосты. В районе МГУ начался салют Победы! Вид был просто замечательный! Ночной город, салют, отражение ночных огней в воде! Мы остались под впечатлением от данной экскурсии. Единственное чего не хватило - это именно экскурсионного сопровождения (хотя бы в одну сторону) немного рассказать историю памятников, зданий Москвы. Благодарим Спутник за эту экскурсию!