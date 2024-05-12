Теплоход на 9 мая – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Теплоход на 9 мая» в Москве, цены от 2190 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Речная прогулка и салют Победы 9 мая на панорамном теплоходе
На теплоходе
2.5 часа
28 отзывов
Водная прогулка
Речная прогулка и салют Победы 9 мая на панорамном теплоходе
Начало: Китай-город/Устьинский
Расписание: 9 мая в 20:38
9 мая в 20:38
от 2190 ₽ за человека
Прогулка на теплоходе Москва Ривер 9 мая с просмотром салюта
На теплоходе
2.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе Москва Ривер 9 мая с просмотром салюта
Начало: Причал "Зарядье" (сектор "A")
Расписание: 9 мая в 20:45
9 мая в 20:00
2900 ₽ за человека
Круиз по центру Москвы в День Победы от причала «Крымский мост»
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
Круиз
Круиз по центру Москвы в День Победы от причала «Крымский мост»
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 9 мая в 20:45
9 мая в 19:35
от 2190 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    12 мая 2024
    Прогулка на теплоходе Москва Ривер 9 мая с просмотром салюта
    Прогулка была чудесная, перед салютом над нами сдвинули стеклянную крышу и все мы оказались под открытым небом. Место положение судно
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    было около Воробьиных гор. Салют был виден превосходно!!! На обратном пути, спасибо, включили музыку, под которую хотелось танцевать. Услышала Миладзе, Лолиту. Побольше бы их песен, на мой вкус, да ещё добавить Итальянцев и разбавить Дмитрием Малиновым!

  • Н
    Навратил
    12 мая 2024
    Прогулка на теплоходе Москва Ривер 9 мая с просмотром салюта
    Все прошло отлично, особенно понравилось когда на время салюта открыли палубу. Спасибо. Будем рекомендовать
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Салют в День Победы с борта теплохода «Москва»
    Наша экскурсия началась от Новоспасского причала. Мы любовались с теплохода на самые значимые и красивые места Москвы: Красную площадь, храм
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    Христа Спасителя, МГУ, памятник Петру 1, подсвеченные мосты. В районе МГУ начался салют Победы! Вид был просто замечательный! Ночной город, салют, отражение ночных огней в воде! Мы остались под впечатлением от данной экскурсии. Единственное чего не хватило - это именно экскурсионного сопровождения (хотя бы в одну сторону) немного рассказать историю памятников, зданий Москвы. Благодарим Спутник за эту экскурсию!

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Салют в День Победы с борта теплохода «Москва»
    Приехали вовремя, отправились вовремя, вид на салют был шикарный! Впечатление потрясающее. Минусы: большая очередь в бар, люди стояли час, музыку включили под конец, до этого стояла какофония из нетрезвых людей и детей, но это уже другая история!)
  • Н
    Наталья
    18 мая 2023
    9 Мая на теплоходе «Легенда» с ужином, живой музыкой, дискотекой и салютом
    Всё отлично👍остались довольны!
  • Н
    Никита
    17 мая 2023
    9 Мая на теплоходе «Легенда» с ужином, живой музыкой, дискотекой и салютом
    Очень уютный теплоход с потрясающей обзорной площадкой на верхней палубе. Приветливые и вежливые официанты выдали теплый плед каждому, кто разместился
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    наверху. Из минусов - не подали обещанный десерт, праздничный салют начали смотреть под мостом (никак не могли разминуться с остальными теплоходами), слишком громкая музыка. Но шикарный вид на ночную Москву того стоит. Моя оценка 7 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоход на 9 мая»

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  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Храм Христа Спасителя
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