Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и насладиться уютом города
Будем дегустировать вина, посетим мастер-класс по созданию знаменитых тульских пряников, погуляем по исторической и современной частям города и заглянем в будущее вместе с проводником в мир таро. В свободное время вы сможете самостоятельно насладиться осенней атмосферой Тулы.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
Описание
Организационные детали
Предусмотрено участие без детей.
Проживание. В гостинице в двухместном номере.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и винные дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по вечерней Туле и ужин с тарологом
Стартуем в 09:30 от станции метро «Анино». Микроавтобус домчит нас до секретного местечка, где вас будут ждать завтрак и приветственная дегустация. После этого заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед и вновь продегустируем вина.
В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечерней Туле. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять по городу.
В 21:00 соберёмся на ужин, во время которого таролог расскажет, что вас ждёт в будущем, или ответит на волнующие вопросы. После желающие смогут продолжить вечер в баре или клубе.
Тульский пряник своими руками
После завтрака в отеле отправляемся делать тульские пряники в кремль. Во время мастер-класс вы узнаете историю лакомства, а затем изготовите его самостоятельно, выбрав понравившуюся форму.
Затем мы заглянем в атмосферное пространство «Арка» и пообедаем. В 17:00 будем выезжать обратно в Москву.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер до Тулы и обратно
- Трансфер по маршруту
- Дегустации
- Мастер-класс
- Подарки от организатора
Что не входит в цену
- Остальное питание