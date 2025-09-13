Индивидуальная
до 6 чел.
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 05:00
14 сен в 05:00
29 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в сентябре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 23 900 до 29 900. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 104 ⭐ отзыва, цены от 23900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь