2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборПрогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 11:30, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 сен в 10:00
2 900₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Вас ждёт увлекательное приключение по живописной реке с порогами и плёсами. Сплав подходит для всей семьи
Начало: Поселок Матросы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 600₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 9 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий28 июля 2024Очень круто! Весело, красиво, динамично!
- ААнастасия18 июля 2024Сплав для тех, кто любит необычные и экстримальные ощущения. Те, кто не любит этого - избегайте 😜
- ЕЕвгения27 ноября 2023Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
- ММария22 июня 2021Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал,
- ДДарья10 октября 2020В первую очередь, Артем - потрясающий гид. Он знает примерно все о своём крае, и поездка была очень насыщена информацией. Во-вторых,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водные для детей»
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