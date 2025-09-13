Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Плёсе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Плёсский обход с гидом-архитектором
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Прогуляться по тихим улочкам, уютной набережной Волги и высоким холмам города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
1.5 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
15 сен в 08:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Плес - самоцвет русской земли
Пешая
2.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: В исторической части Плеса
15 сен в 08:00
16 сен в 09:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс: путешествие в прошлое. Индивидуальная экскурсия
Плёс - это сказочный портал в прошлое. Полюбуйтесь храмами и купеческими домами, пройдитесь по набережной Волги и узнайте историю города
18 сен в 16:00
21 сен в 08:30
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Плёс от истоков до наших дней
Пешая
2 часа
196 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
15 сен в 15:00
22 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Пешая
1.5 часа
83 отзыва
Групповая
Живописный Плёс: групповой променад
Откройте для себя Плёс, где творили Левитан и Репин. Прогулка по старинным улочкам и набережной, виды на Волгу и Соборную гору
Начало: Ул. Горная Слобода, автостанция Плёс
Расписание: в субботу в 11:00 и 14:00
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
950 ₽ за человека

