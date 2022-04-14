Об экскурсии

За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места. Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города. На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях, на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве, на набережной — о старинных особняках XIX века, а в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе жил знаменитый художник.

Немного о местах, которые вы увидите

Плёс – небольшой живописный городок на Волге, который пользуется большой популярностью у туристов из разных уголков страны. Это не случайно, город завораживает своей сказочной атмосферой, привлекает красотой и уютом.

В ходе нашей прогулки вы увидите главные достопримечательности Плёса, старинные архитектурно-исторические памятники, включая белоснежную Варваринскую церковь, которая запечатлена на живописных полотнах Исаака Левитана, Дом-музей, в котором художник создал 23 живописных полотна и множество эскизов, и не только. Один только вид на окрестности, открывающийся со смотровых площадок, стоит того, чтобы побывать в этом удивительном месте. Присоединяйтесь!

Важно. Вас ждет пешеходная прогулка с небольшими подъемами и спусками, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.