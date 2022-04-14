Плёс - от крепости до курорта

За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного

5
2 отзыва
Индивидуальная
За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места.

Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города.

На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях, на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве, на набережной — о старинных особняках XIX века, а в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе жил знаменитый художник.
Плёс - от крепости до курорта
Плёс - от крепости до курорта
Плёс - от крепости до курорта
Плёс - от крепости до курорта
Плёс - от крепости до курорта
Плёс - от крепости до курорта

Что вас ожидает 🤩

  • Историческая часть города
  • Торговая площадь
  • Набережная
  • Варваринская церковь
  • Гора Левитана
  • Деревянная Воскресенская церковь
  • Дом-музей Левитана
  • Музей пейзажа
  • Соборная гора
  • Церковь Троицы Живоначальной

Об экскурсии

За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного и туристического места. Я в легкой и непринужденной форме посвящу вас во все этапы развития города. На Соборной горе расскажу о стоявших здесь двух крепостях, на Торговой площади — о ярмарках и местном купечестве, на набережной — о старинных особняках XIX века, а в Заречье — о Левитане, ведь именно в этом красивейшем районе жил знаменитый художник.

Немного о местах, которые вы увидите

Плёс – небольшой живописный городок на Волге, который пользуется большой популярностью у туристов из разных уголков страны. Это не случайно, город завораживает своей сказочной атмосферой, привлекает красотой и уютом.
В ходе нашей прогулки вы увидите главные достопримечательности Плёса, старинные архитектурно-исторические памятники, включая белоснежную Варваринскую церковь, которая запечатлена на живописных полотнах Исаака Левитана, Дом-музей, в котором художник создал 23 живописных полотна и множество эскизов, и не только. Один только вид на окрестности, открывающийся со смотровых площадок, стоит того, чтобы побывать в этом удивительном месте. Присоединяйтесь!
Важно. Вас ждет пешеходная прогулка с небольшими подъемами и спусками, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: В любое время по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любое время по договоренности

Отзывы от туристов

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