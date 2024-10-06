Золотой Плёс и эпоха Левитана

Присоединяйтесь к прогулке по Плёсу, где Левитан черпал вдохновение. Узнайте о его жизни и творчестве в исторических местах городка
Экскурсия по Плёсу раскрывает уникальные аспекты жизни и творчества Исаака Левитана.

Путешествие начинается с погружения в атмосферу 19 века, когда город был местом встречи дачников и художников. Гости узнают о личных
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и творческих связях Левитана с местными жителями и его коллегами. Визит в Дом-музей Левитана и знакомство с современным Плёсом дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о русской культуре и живописи

4.88
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в атмосферу 19 века
  • 🖼️ Знакомство с творчеством Левитана
  • 🏛️ Посещение Дома-музея Левитана
  • 🌳 Прогулка по живописным местам
  • 👥 Интересные факты о дачной культуре
Золотой Плёс и эпоха Левитана
Золотой Плёс и эпоха Левитана
Золотой Плёс и эпоха Левитана

Что можно увидеть

  • Дом-музей И.И. Левитана
  • Воскресенская церковь
  • Торговая площадь

Описание экскурсии

Плёс от древности до первых дачников

Мы коснемся истории древнего города-крепости и его современности. Но прежде погрузимся в атмосферу Плеса 19 века — время расцвета, которое оставило след в архитектуре, живописи, духовной жизни города. Плес к моменту приезда Левитана демонстрировал удивительно пёстрое общество. В патриархальном городке, жившем остатками былой торговой славы, рождалась новая дачная культура с прогулками и чаепитиями, любительским театром и благотворительными обществами. Вы подробнее узнаете о дачной эпохе и о том, каким дачником был Левитан, какие отношения установились у него с местными жителями и как художники поучаствовали в судьбах некоторых плесян.

Знакомство с личностью Левитана и его спутниками

Благодаря счастливой случайности в заштатном городке в 1888 году остановилась троица очередных дачников — художников во главе с Левитаном. Вам предстоит погружение в мир этого сложного, ранимого и, безусловно, талантливого человека, ученика Саврасова, Поленова и ближайшего друга Чехова. Еврей по происхождению, он как никто прочувствовал и донёс до нас пронзительное очарование неброской русской природы. Вы познакомитесь с Алексеем Степановичем Степановым, пейзажистом, анималистом, с которым у Левитана было много общего и в жизни, и в творчестве. И, конечно, поговорите об обаятельной и одарённой женщине Софье Петровне Кувшинниковой, ученице и спутнице Левитана, ведь во многом с её легкой руки художник обрёл душевный покой.

Город-вдохновение

Плёс — место удивительной силы, природной благодати, которой проникся чуткий художник. На экскурсии мы осмотрим волжский простор, рощи, торговую площадь и ряды, где в 19 веке шла бойкая торговля всякой всячиной. Вас встретят тихие закоулки и древние холмы с разбросанными по ним церквями — Успенской, Троицкой, Варваринской. И самая знаковая из них — Воскресенская церковь на горе Левитана, где мастер подхватил мотив для главной картины в своём творчестве.

«Тихая обитель», «Вечер. Золотой Плес», «Берёзовая роща», «Свежий ветер», «Над вечным покоем» и многие другие работы — всего пятая часть творческого наследия художника по мотивам каких-то трёх теплых сезонов! Мы сравним и пейзажи современного Плеса с выдающимися левитановскими полотнами, которые нынче украшают 37 зал Третьяковской галереи; в сопровождении иллюстраций вы раскроете предыстории их создания.

Плёс после визита Левитана

В доме, где художники снимали комнаты, в 1972 году открылся Дом-музей И. И. Левитана. Его открытие — особая страница в истории города. Вслед за Левитаном в Плёс потянулись его коллеги по цеху, люди творческих профессий. Я расскажу, какие знаменитые люди отдыхали и работали в Плесе после Исаака Ильича и насколько богата интересными событиями — выставками, концертами, фестивалями — современная культурная жизнь города.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой опытный гид из нашей команды

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия пешеходная. Местность холмистая; на пути булыжные спуски. Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Экскурсия рассчитана на группу до 25 человек
  • Возможно участие на экскурсии детей от 8 лет

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Дети до 18 лет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Автостанции (верхняя часть города)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Золотой Плёс и эпоха Левитана (Мария)Золотой Плёс и эпоха Левитана (Юлия)Золотой Плёс и эпоха Левитана (Юлия)Золотой Плёс и эпоха Левитана (Юлия)Золотой Плёс и эпоха Левитана (Александра)
Е
6 окт 2024
Отличная экскурсия, не перегруженная материалом, рассказали самое основное, дали полюбоваться пейзажами и почувствовать себя на прогулке.
Может быть, хотелось бы включить в маршрут посещение храма, но не уверена, насколько они того стоят в Плесе.
М
8 сен 2024
Прекрасно! Спасибо!
Прекрасно! Спасибо!
М
5 мая 2024
Спасибо, очень интересная экскурсия
Ю
18 фев 2024
Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали, возможно её просто нет. Так и не поняли, почему не побывали на самой главной достопримечательности - Горе Левитана.
Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали,Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали,Приятный экскурсовод! Была метель, но в целом прогулка была приятной. Особой истории о городе не услышали,
А
17 ноя 2023
Спасибо большое, замечательная экскурсия!
Спасибо большое, замечательная экскурсия!
О
29 окт 2023
Анна провела для нас интересную экскурсию, с любовью рассказав о своём городе. Она органично вплела рассказ о жизни известных художников и писателей в повествование о становлении и развитии небольшого, но очень привлекательного городка. Большое спасибо экскурсоводу!
М
10 окт 2023
Нашим экскурсоводом была Ольга
Показала все самые живописные места, очень интеллигентный, эрудированный человек.
Рассказала много интересного о городе. Экскурсовод оставила о себе очень приятное впечатление.
Спасибо.
Р
1 окт 2023
Очень понравилось спасибо большое!
Элина
23 авг 2023
Анна провела для нас прекрасную экскурсию по Плёсу. Мы прошли город не торопясь. Анна выслушала наши пожелания и провела в собор, рассказала его историю. Чувствовалась любовь экскурсовода к своему городу. Отличное дополнение к поездке. Всем рекомендую.
Л
24 авг 2022
Спасибо экскурсоводу за информативность! Город маленький из того, что можно было посмотреть- посмотрели.
Г
18 июн 2022
Очень интересно!
Юлия
20 мая 2022
С Анной уже гуляли несколько лет назад, в этот раз вернулись с семьей и решили повторить. Все в восторге, и взрослые и ребёнок 8 лет.
Спасибо!
М
15 мая 2022
Анна посоветовала другого гида - свою тёзку Анну.
Гид коренная плесянка. Рассказывала с большой любовью и юмором об истории Плеса. Это была даже не классическая экскурсия, а лёгкая интерактивная прогулка, с перекусом, покупками, фотосессией и тд. Спасибо огромное Анне.
Наталья
11 сен 2020
Анна молодец. Очень интересно и с любовью рассказала нам о Плёсе. Город милый, уютный и тихий.
А
9 сен 2020
Бродили с Анной по местам Левитана. Рассказ Анны о Художнике лился,как песнь! Великолепная погода,атмосфера,интересный рассказ-всё сложилось в единый пазл и теперь хочется приехать в Плёс снова! Благодарим Анну за чудесную экскурсию!

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