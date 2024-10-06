Экскурсия по Плёсу раскрывает уникальные аспекты жизни и творчества Исаака Левитана.Путешествие начинается с погружения в атмосферу 19 века, когда город был местом встречи дачников и художников. Гости узнают о личных

и творческих связях Левитана с местными жителями и его коллегами. Визит в Дом-музей Левитана и знакомство с современным Плёсом дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о русской культуре и живописи

Описание экскурсии

Плёс от древности до первых дачников

Мы коснемся истории древнего города-крепости и его современности. Но прежде погрузимся в атмосферу Плеса 19 века — время расцвета, которое оставило след в архитектуре, живописи, духовной жизни города. Плес к моменту приезда Левитана демонстрировал удивительно пёстрое общество. В патриархальном городке, жившем остатками былой торговой славы, рождалась новая дачная культура с прогулками и чаепитиями, любительским театром и благотворительными обществами. Вы подробнее узнаете о дачной эпохе и о том, каким дачником был Левитан, какие отношения установились у него с местными жителями и как художники поучаствовали в судьбах некоторых плесян.

Знакомство с личностью Левитана и его спутниками

Благодаря счастливой случайности в заштатном городке в 1888 году остановилась троица очередных дачников — художников во главе с Левитаном. Вам предстоит погружение в мир этого сложного, ранимого и, безусловно, талантливого человека, ученика Саврасова, Поленова и ближайшего друга Чехова. Еврей по происхождению, он как никто прочувствовал и донёс до нас пронзительное очарование неброской русской природы. Вы познакомитесь с Алексеем Степановичем Степановым, пейзажистом, анималистом, с которым у Левитана было много общего и в жизни, и в творчестве. И, конечно, поговорите об обаятельной и одарённой женщине Софье Петровне Кувшинниковой, ученице и спутнице Левитана, ведь во многом с её легкой руки художник обрёл душевный покой.

Город-вдохновение

Плёс — место удивительной силы, природной благодати, которой проникся чуткий художник. На экскурсии мы осмотрим волжский простор, рощи, торговую площадь и ряды, где в 19 веке шла бойкая торговля всякой всячиной. Вас встретят тихие закоулки и древние холмы с разбросанными по ним церквями — Успенской, Троицкой, Варваринской. И самая знаковая из них — Воскресенская церковь на горе Левитана, где мастер подхватил мотив для главной картины в своём творчестве.

«Тихая обитель», «Вечер. Золотой Плес», «Берёзовая роща», «Свежий ветер», «Над вечным покоем» и многие другие работы — всего пятая часть творческого наследия художника по мотивам каких-то трёх теплых сезонов! Мы сравним и пейзажи современного Плеса с выдающимися левитановскими полотнами, которые нынче украшают 37 зал Третьяковской галереи; в сопровождении иллюстраций вы раскроете предыстории их создания.

Плёс после визита Левитана

В доме, где художники снимали комнаты, в 1972 году открылся Дом-музей И. И. Левитана. Его открытие — особая страница в истории города. Вслед за Левитаном в Плёс потянулись его коллеги по цеху, люди творческих профессий. Я расскажу, какие знаменитые люди отдыхали и работали в Плесе после Исаака Ильича и насколько богата интересными событиями — выставками, концертами, фестивалями — современная культурная жизнь города.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой опытный гид из нашей команды

Как проходит экскурсия