Мы знаем место, где вы ещё не были — но точно хотели бы оказаться! С удовольствием отвезём вас туда на целый день.
В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон.
А затем отправитесь в мистический Выборг — погуляете по средневековым улочкам, послушаете древние предания и разгадаете парочку городских тайн.
В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон.
А затем отправитесь в мистический Выборг — погуляете по средневековым улочкам, послушаете древние предания и разгадаете парочку городских тайн.
Описание экскурсии
Конный парк «Яви-Нави»
- Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей. И даже одного огнедышащего дракона! Мы не шутим: он действительно извергает пламя — и вы в этом убедитесь.
- В парке вас ждёт погружение и мир славянской мифологии и прогулка верхом на лошадках к каменному троллю. Ограничений по возрасту нет: даже маленькие дети до 5 лет могут ехать в седле — но только вместе со взрослыми. Лошадки очень дружелюбные, а опытные инструкторы будут рядом в течение всей прогулки.
- После конной поездки у вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, пообщаться с животными фермы, покормить настоящего северного оленя и сделать много классных фотографий. Также можно будет согреться в чайной беседке горячим чаем или кофе.
Средневековый Выборг
Вы прогуляетесь по центру города, углубитесь в его историю и послушаете мистические предания, которыми богат Выборг.
Увидите:
- Рыночную площадь со старинной Круглой башней — артиллерийским сооружением середины 16 века
- Выборгский рынок — красивейшее здание с часовой башенкой, построенное в 1905 году
- Башню ратуши — вторую сохранившуюся боевую башню средневековой городской стены
- Часовую башню — бывшую колокольню старого кафедрального собора. Это одна из пяти знаменитых башен Выборга, которую видно практически из любой точки города.
- Крепостную улицу — одну из старейших и важнейших улиц Старого города. Сейчас на ней расположено множество торговых лавочек, кафе и ресторанов.
- Старый кафедральный собор — постройку 15 века, от которой остались лишь живописные руины
- Ратушную площадь — первую из появившихся в городе. Здесь проводились ярмарки, народные собрания и праздничные гуляния.
- Выборгский замок — единственный в России хорошо сохранившийся средневековый замок. Основан во время третьего шведского Крестового похода в конце 13 века.
Для ужина мы предложим вам атмосферное заведение в Старом городе — после насыщенного дня вы наверняка захотите хорошенько подкрепиться.
Тайминг:
- Дорога из Петербурга до парка «Яви-Нави» занимает 2,5 часа
- Нахождение в парке — 3 часа (включая 30 мин. конной прогулки)
- Экскурсия по Выборгу — 2,5 часа
- Ужин — 1 час
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из Санкт-Петербурга и обратно, услуги гида и конного инструктора
- Перекус на территории парка и ужин в ресторане Выборга оплачиваются отдельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 42 туристов
Мы с подругой решили заняться конными экскурсиями, так как очень любим лошадей. Наш родной город, в котором мы родились и выросли — старинный Выборг. Мы хотим показать людям не только его достопримечательности, но и все близлежащие местечки. На данный момент — это конный парк с нашими лошадками, общение с которыми точно принесёт вам радость!Задать вопрос
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