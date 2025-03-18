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Мы знаем место, где вы ещё не были — но точно хотели бы оказаться! С удовольствием отвезём вас туда на целый день.



В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон.



А затем отправитесь в мистический Выборг — погуляете по средневековым улочкам, послушаете древние предания и разгадаете парочку городских тайн.