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Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Невский проспект… Можно пройти по центру Петербурга и увидеть только его визитные карточки. Но мы поступим иначе: пройдём таким маршрутом, который покажет Город на Неве с разных сторон. Отыщем в центре чисто питерские дворы и заглянем в парадные. Прогуляемся по сердцу города и поднимемся на смотровую. И конечно, поговорим об истории.