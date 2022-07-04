В одном из красивейших мест Северного Приладожья вы полюбуетесь завораживающими видами карьеров. Познакомитесь с историей возникновения рускеальской каменоломни и заглянете в шахту парка. Узнаете, как и где добывали мрамор для Исаакиевского собора. А попутно услышите о карельских традициях и культуре. И все это — с помощью приложения на телефоне, которое станет вашим личным гидом.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мраморно-изумрудная сказка Карелии

Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка. Провал «Мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а в Итальянском карьере вы полюбуетесь пленительной красотой натурального камня. Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с единственной незатопленной шахтой № 2. Маршрут проведет вас по местам, где пейзажи заповедника раскрываются с лучших ракурсов. Все это время вас будут сопровождать рассказы не только о самом карьере и горном деле, но и о старинных карельских традициях и эпосе Калевала.

Развлечения комплекса

Вы сможете посетить Парк камней, сделать своими руками сувенир в камнерезной мастерской или просто взять пару кусочков мрамора на память. Также для посетителей открыт музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов». Любителей острых ощущений пригласят прыгнуть с 30-метровой скалы на зиплайне. А еще можно заняться дайвингом в озере и полюбоваться подземными пещерами. Кроме того, с мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Одним словом, каждый найдет здесь занятие по душе.

Приятного вам путешествия!

Продолжительность — 1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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