Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка. Провал «Мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а в Итальянском карьере вы полюбуетесь пленительной красотой натурального камня. Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с единственной незатопленной шахтой № 2. Маршрут проведет вас по местам, где пейзажи заповедника раскрываются с лучших ракурсов. Все это время вас будут сопровождать рассказы не только о самом карьере и горном деле, но и о старинных карельских традициях и эпосе Калевала.
Вы сможете посетить Парк камней, сделать своими руками сувенир в камнерезной мастерской или просто взять пару кусочков мрамора на память. Также для посетителей открыт музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов». Любителей острых ощущений пригласят прыгнуть с 30-метровой скалы на зиплайне. А еще можно заняться дайвингом в озере и полюбоваться подземными пещерами. Кроме того, с мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Одним словом, каждый найдет здесь занятие по душе.
Приятного вам путешествия!
Продолжительность — 1,5 часа.