Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия

Прикоснуться к мраморному сердцу Карелии и пройти дорогой горных мастеров

В одном из красивейших мест Северного Приладожья вы полюбуетесь завораживающими видами карьеров. Познакомитесь с историей возникновения рускеальской каменоломни и заглянете в шахту парка. Узнаете, как и где добывали мрамор для Исаакиевского собора. А попутно услышите о карельских традициях и культуре. И все это — с помощью приложения на телефоне, которое станет вашим личным гидом.
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Горный парк Рускеала: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мраморно-изумрудная сказка Карелии

Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка. Провал «Мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а в Итальянском карьере вы полюбуетесь пленительной красотой натурального камня. Также вы пройдете в штольню и познакомитесь с единственной незатопленной шахтой № 2. Маршрут проведет вас по местам, где пейзажи заповедника раскрываются с лучших ракурсов. Все это время вас будут сопровождать рассказы не только о самом карьере и горном деле, но и о старинных карельских традициях и эпосе Калевала.

Развлечения комплекса

Вы сможете посетить Парк камней, сделать своими руками сувенир в камнерезной мастерской или просто взять пару кусочков мрамора на память. Также для посетителей открыт музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов». Любителей острых ощущений пригласят прыгнуть с 30-метровой скалы на зиплайне. А еще можно заняться дайвингом в озере и полюбоваться подземными пещерами. Кроме того, с мая по октябрь на территории парка работает прокат лодок. Одним словом, каждый найдет здесь занятие по душе.

Приятного вам путешествия!

Продолжительность — 1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет для посещения парка с осмотром шахты
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» не входит в маршрут по парку
  • Посещение Музея «Обитель Ангелов» не включено в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в Горный парк Рускеала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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