3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городские истории

Мы встретимся у западных ворот монастыря и, прежде чем зайти, поговорим о старинном городе Новом Торге, его выдающихся жителях и истории. Благодаря живописному рельефу местности город поражает своей красотой, провинциальностью и многообразием храмов. Именно здесь оставили прекрасное наследие лучшие архитекторы – Н.А. Львов, К.И. Росси.

Монастырская летопись

Считается, что в 1038 году боярин Ефрем заложил монастырь на берегу реки Тверцы. Я расскажу, кто был первым христианским миссионером на территории Новоторжской земли, зачем Екатерина II приезжала в монастырь, почему обитель именована в честь св. Бориса и Глеба, а также что такое «плинфа». Вы узнаете, какие трагические страницы присутствовали в истории монастыря и как он развивается сегодня. Увидите грандиозный Борисоглебский собор XVIII века, Странноприимный дом, Свечную башню, где прежде располагался городской архив, а также осмотрите старинный погреб-ледник.

В завершение мы посетим смотровую площадку церкви во имя Спаса Нерукотворного образа и насладимся живописной панорамой города, а также зайдем в единственный действующий на территории Введенский храм, где вы сможете приложиться к частицам мощей святых.