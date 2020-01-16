3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по территории комплекса, узнать его легендарную историю и увидеть главные святыни Торжка

Анна
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Анна – ваш гид
Торжок притягивает паломников и туристов своей тысячелетней историей и красотой.

Борисоглебский монастырь — главная достопримечательность города и одна из древнейших обителей.

Вы узнаете о происхождении названия монастыря, его непростой судьбе и личности преподобного Ефрема Новоторжского, полюбуетесь разностилевыми постройками и приложитесь к мощам святых.
1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 44 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча — ул. Старицкая,д.7
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря

Что вас ожидает

Городские истории
Мы встретимся у западных ворот монастыря и, прежде чем зайти, поговорим о старинном городе Новом Торге, его выдающихся жителях и истории. Благодаря живописному рельефу местности город поражает своей красотой, провинциальностью и многообразием храмов. Именно здесь оставили прекрасное наследие лучшие архитекторы – Н.А. Львов, К.И. Росси.

Монастырская летопись
Считается, что в 1038 году боярин Ефрем заложил монастырь на берегу реки Тверцы. Я расскажу, кто был первым христианским миссионером на территории Новоторжской земли, зачем Екатерина II приезжала в монастырь, почему обитель именована в честь св. Бориса и Глеба, а также что такое «плинфа». Вы узнаете, какие трагические страницы присутствовали в истории монастыря и как он развивается сегодня. Увидите грандиозный Борисоглебский собор XVIII века, Странноприимный дом, Свечную башню, где прежде располагался городской архив, а также осмотрите старинный погреб-ледник.

В завершение мы посетим смотровую площадку церкви во имя Спаса Нерукотворного образа и насладимся живописной панорамой города, а также зайдем в единственный действующий на территории Введенский храм, где вы сможете приложиться к частицам мощей святых.

Организационные детали

  • При необходимости за дополнительную плату (500 руб.) гид может забрать вас на собственном автомобиле из гостиницы или забронировать трансфер.
  • Экскурсия также может проводиться в индивидуальном формате — 1250 руб. за группу до 10 человек.
  • Смотровая площадка временно находится на реконструкции.
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря
Ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ул. Старицкая,д.7.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Красота архитектуры, нравы, обычаи — все это манит путешественников и туристов в Торжок. Моя профессия направлена на изучение истории и составление экскурсий как для детей, так и для взрослых. Любовь к родному городу способствовала выбору дела моей жизни и буду рада поделиться этой любовью с вами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Очень приятная Анна, которая интересно всё рассказала. Спасибо ей огромное!
12 ноября 2019
Был дождь и холод, срывался снег... Ноябрь, одним словом. Если бы не Анна, не ее увлечённость, обаяние и доброжелательность, экскурсия показалась бы адам. Очень знающий экскурсовод, чувствуется необыкновенная вовлечённость в вопрос. Узнавайте Торжок с Анной!
Ольга
7 октября 2019
Большое спасибо гиду Анне за экскурсию, узнали много интересных фактов, познакомились с историей Торжка, прогулялись по улицам. Советуем всем! Экскурсовод Анна — интересный рассказчик, знаток своего дела, готова пойти навстречу. Заказала нам экскурсию по музею Пушкина, договорилась об обеде. Большое спасибо!

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