Лиля проводит ещё 3 экскурсии

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Два дня на зимнем Байкале

Изучить ледяные шедевры озера, искупаться в горячих источниках и прокатиться по Байкалу на коньках

Лиля
Лиля – представитель из Улан-Удэ
Отправляемся к Сибирскому морю за первозданной природой, особенной энергетикой, самобытной кухней и бурятской культурой.

За 2 насыщенных дня вы пройдете, пронесетесь на коньках и проедете на снегоходе по льду Байкала, погрузитесь в горячие источники, задобрите духов во время шаманского ритуала и увидите самые красивые 🤩 формы байкальского льда — от трещин до гротов.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале

Что вас ожидает

День 1: дорога к сердцу Сибирского моря
Наше приключение стартует в Улан-Удэ: задобрив местных духов, мы поедем по серпантинной дороге и льду горной реки, а уже через два-три часа встретимся лицом к лицу с великим Байкалом. В пути обязательно будем останавливаться в фото-точках и погружаться в местный колорит: вы услышите легенды озера, узнаете об обычаях бурятов, местном буддизме и шаманизме. Увидите природный памятник Черепаха, сможете прокатиться по бескрайнему льду на коньках. На ночь мы остановимся в гостевом доме на берегу Байкала или на кордоне национального парка (в зависимости от ваших пожеланий).

День 2: ледяные чертоги Байкала
Утром, позавтракав, мы помчим на снегоходе или машине по льду Чивыркуйского залива. Наша цель — байкальские гроты, пещеры, метровые сосульки и другие чудеса, которые сибирская природа сотворила из льда. По дороге вы увидите маленькие острова и заглянете в бухту Змееву, известную горячими источниками. Только представьте, как здорово понежиться в природной термальной воде среди клубов пара, любуясь снежной сказкой вокруг. А после возвращения и обеда, с мешком впечатлений и потрясающих фотографий, мы отправимся обратно в Улан-Удэ.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Общий километраж поездки — 650 км за два дня
  • Путешествие подойдет детям старше 7 лет, малышам будет сложно в дороге
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Размещение на ночь: стоимость варьируется от 1000 руб. /чел. до 4500 руб. /чел.
  • Питание: от 300 руб. до 1500 руб. за прием пищи в зависимости от места
  • Транспортный сбор — 5000 руб., снегоход (по желанию) — 6000 руб. С февраля по март вместо снегохода можно воспользоваться машиной.
  • Аренда коньков — 300 руб.

Экипировка
Температура в Бурятии зимой может достигать −30 градусов днем, поэтому обязательно продумайте вопрос одежды: желателен горнолыжный костюм, брюки, покрывающие обувь, или гамаши, теплый пуховик с капюшоном от ветра, меховые варежки, теплая шапка и шарф. Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты. Спецмагазины есть в Улан-Удэ.

Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале
Два дня на зимнем Байкале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиля
Лиля
Почему со мной? Я родилась и выросла в Бурятии, но мне повезло — удалось путешествовать. Я была на всех континентах, 3, 5 года делала кругосветку, а совместно с мужем мы посетили 140 стран =) Из этого времени 50 дней я была погружена в молчаливую медитацию и еще несколько месяцев изучала Учение. Я хорошо знаю, каково быть туристом, и о чем важно рассказать, чтобы впечатления от путешествия были насыщенными, запоминающимися и полезными! Экскурсии провожу с обученными мною гидами.
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