Лиля проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

День 1: дорога к сердцу Сибирского моря

Наше приключение стартует в Улан-Удэ: задобрив местных духов, мы поедем по серпантинной дороге и льду горной реки, а уже через два-три часа встретимся лицом к лицу с великим Байкалом. В пути обязательно будем останавливаться в фото-точках и погружаться в местный колорит: вы услышите легенды озера, узнаете об обычаях бурятов, местном буддизме и шаманизме. Увидите природный памятник Черепаха, сможете прокатиться по бескрайнему льду на коньках. На ночь мы остановимся в гостевом доме на берегу Байкала или на кордоне национального парка (в зависимости от ваших пожеланий).

День 2: ледяные чертоги Байкала

Утром, позавтракав, мы помчим на снегоходе или машине по льду Чивыркуйского залива. Наша цель — байкальские гроты, пещеры, метровые сосульки и другие чудеса, которые сибирская природа сотворила из льда. По дороге вы увидите маленькие острова и заглянете в бухту Змееву, известную горячими источниками. Только представьте, как здорово понежиться в природной термальной воде среди клубов пара, любуясь снежной сказкой вокруг. А после возвращения и обеда, с мешком впечатлений и потрясающих фотографий, мы отправимся обратно в Улан-Удэ.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Общий километраж поездки — 650 км за два дня

Путешествие подойдет детям старше 7 лет, малышам будет сложно в дороге

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Размещение на ночь: стоимость варьируется от 1000 руб. /чел. до 4500 руб. /чел.

Питание: от 300 руб. до 1500 руб. за прием пищи в зависимости от места

Транспортный сбор — 5000 руб., снегоход (по желанию) — 6000 руб. С февраля по март вместо снегохода можно воспользоваться машиной.

Аренда коньков — 300 руб.

Экипировка

Температура в Бурятии зимой может достигать −30 градусов днем, поэтому обязательно продумайте вопрос одежды: желателен горнолыжный костюм, брюки, покрывающие обувь, или гамаши, теплый пуховик с капюшоном от ветра, меховые варежки, теплая шапка и шарф. Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты. Спецмагазины есть в Улан-Удэ.