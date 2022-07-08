Рекомендованные рейсы
Туда:
S7 рейс S7‑3031 Москва — Улан-Удэ, вылет 7 июля в 19:30, прилет 8 июля в 06:15
S7 рейс S7‑3035 Москва — Улан-Удэ, вылет 7 июля в 20:35, прилет 8 июля в 07:20
Smartavia рейс 5N‑561 Москва — Улан-Удэ, вылет 7 июля в 19:55, прилет 8 июля в 06:45
Обратно:
S7 рейс S7‑3020 Иркутск — Москва вылет 16 июля 2022 в 11:40, прилет 16 июля 2022 в 13:05
S7 рейс S7‑3022 Иркутск — Москва вылет 16 июля 2022 в 14:40, прилет 16 июля 2022 в 16:05
Аэрофлот рейс SU‑1563 Иркутск — Москва вылет 16 июля 2022 в 13:20, прилет 16 июля 2022 в 14:35