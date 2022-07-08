Север Байкала: яхтенная экспедиция

Попробовать себя в роли шкипера и побывать в малоизведанных местах

Авторский тур
Хочется чего-то необычного, выходящего за рамки стандартных путешествий? В приключении на яхтах вы проживёте новый опыт, ощутите дух свободы и найдёте друзей.

Мы пройдём более 200 морских миль, вы научитесь управлять яхтой, полюбуетесь Байкалом с воды и посетите заповедные места.

Вечерами будем петь песни у костра и считать звёзды.

Поднять паруса!
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Север Байкала: яхтенная экспедиция
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендованные рейсы
Туда:
S7 рейс S7‑3031 Москва — Улан-Удэ, вылет 7 июля в 19:30, прилет 8 июля в 06:15
S7 рейс S7‑3035 Москва — Улан-Удэ, вылет 7 июля в 20:35, прилет 8 июля в 07:20
Smartavia рейс 5N‑561 Москва — Улан-Удэ, вылет 7 июля в 19:55, прилет 8 июля в 06:45
Обратно:
S7 рейс S7‑3020 Иркутск — Москва вылет 16 июля 2022 в 11:40, прилет 16 июля 2022 в 13:05
S7 рейс S7‑3022 Иркутск — Москва вылет 16 июля 2022 в 14:40, прилет 16 июля 2022 в 16:05
Аэрофлот рейс SU‑1563 Иркутск — Москва вылет 16 июля 2022 в 13:20, прилет 16 июля 2022 в 14:35

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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🏆Активный отдых🧳Экскурсионные туры🛥На яхте

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