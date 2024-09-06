2 часа
Водная прогулка
Лучший выборНа парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборПрогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Пилигрим
Завтра в 00:00
9 сен в 00:00
15 990₽ за всё до 8 чел.
1 час
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Завтра в 08:00
9 сен в 08:30
6 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИраида6 сентября 2024Это была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе не хочется оставлять банальный отзыв.
- ЛЛюбовь4 сентября 2024Ходили под парусом первый раз. Понравилось. Очень спокойная, умиротворяющая прогулка, наслаждение окружающим видом и красивым закатом. Если хотите перезагрузиться после городской суеты и работы в офисе, Вам сюда.
- ЕЕлена30 августа 2024Посетили экскурсию "На парусной яхте — к Волгоградскому морю!". Если нужна перезагрузка, эмоциональный релакс и разложить впечатления от отпуска по
- ВВалентина20 августа 2024Супер! Дмитрий, спасибо Вам большое! Нам очень понравилась Ваша экскурсия!
- ИИгорь20 августа 2024Прежде всего подкупает доброжелательность яхтоводителей. Это уже редко встречается среди устроителей, когда им приходится раз за разом повторять один и тот же материал и проходить постоянными маршрутом. Вот это самое ценное в прогулке по Волге
- ННаталья18 августа 2024Благодарим капитана яхты Александра и помощника Илью за проведение прогулки на Волге! Особенно понравился профессионализм и возможность стать управляющим яхтой под
- ЕЕвгения17 августа 2024Отлично провели время! Два часа пролетели незаметно, бронируйте сразу на три;))
- ЮЮлия15 июля 2024Идея и задумка замечательные. Маршрут тоже. Увидеть волгоградский остров, земснаряд, ремонт судов. Вид города с воды. Просто замечательно. Не хватат, конечно, теоретического материала, умения его излагать, описывать то, что видим вокруг. Хотя молодой человек, право, искренне старался и заслуживает уважения.
- EEkaterina7 июля 2024Большое спасибо за отличную прогулку, позитив и прекрасные впечатления. Самые лучшие рекомендации
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Водные для детей»
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