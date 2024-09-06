Водные для детей – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Волгограде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На яхте
159 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
На яхте
58 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Пилигрим
Завтра в 00:00
9 сен в 00:00
15 990 за всё до 8 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
На катере
8 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Завтра в 08:00
9 сен в 08:30
6 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ираида
    6 сентября 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Это была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе не хочется оставлять банальный отзыв.
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    Это было действительно душевно проведённое время. На борту яхты нас принимали капитан Игорь Иванович и его жена - Ольга. Капитан интересный рассказчик, и он и его супруга очень приятные люди. На яхте вышли в акваторию водохранилища. Полюбовались закатом. Послушали плеск волн. Этого времени, конечно, не хватило. И это единственное сожаление от прогулки. Замечательный финал нашего отпуска. "Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом." (Достучаться до небес)

    Это была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе неЭто была совсем короткая двухчасовая прогулка под парусом по Волгоградскому морю. Прогулка, о которй вовсе не
  • Л
    Любовь
    4 сентября 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Ходили под парусом первый раз. Понравилось. Очень спокойная, умиротворяющая прогулка, наслаждение окружающим видом и красивым закатом. Если хотите перезагрузиться после городской суеты и работы в офисе, Вам сюда.
  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Посетили экскурсию "На парусной яхте — к Волгоградскому морю!". Если нужна перезагрузка, эмоциональный релакс и разложить впечатления от отпуска по
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    полочкам, Вам сюда! Волга поможет расслабиться и составить новые планы! Спасибо нашему гиду Олегу Николаевичу за интересную, познавательную информацию и маленькое водное путешествие!

  • В
    Валентина
    20 августа 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Супер! Дмитрий, спасибо Вам большое! Нам очень понравилась Ваша экскурсия!
  • И
    Игорь
    20 августа 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Прежде всего подкупает доброжелательность яхтоводителей. Это уже редко встречается среди устроителей, когда им приходится раз за разом повторять один и тот же материал и проходить постоянными маршрутом. Вот это самое ценное в прогулке по Волге
  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Благодарим капитана яхты Александра и помощника Илью за проведение прогулки на Волге! Особенно понравился профессионализм и возможность стать управляющим яхтой под
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    присмотром капитана. Неописуемые впечатления от красоты реки Волги и города. Был проведён инструктаж и мы приступили к плаванию. Александр рассказал об особенностях местного речного ландшафта, истории создания города и развития культуры, особенно запомнились загадки на морскую/речную тематику. Спасибо за тёплые воспоминания!

  • Е
    Евгения
    17 августа 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Отлично провели время! Два часа пролетели незаметно, бронируйте сразу на три;))
  • Ю
    Юлия
    15 июля 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Идея и задумка замечательные. Маршрут тоже. Увидеть волгоградский остров, земснаряд, ремонт судов. Вид города с воды. Просто замечательно. Не хватат, конечно, теоретического материала, умения его излагать, описывать то, что видим вокруг. Хотя молодой человек, право, искренне старался и заслуживает уважения.
  • E
    Ekaterina
    7 июля 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Большое спасибо за отличную прогулку, позитив и прекрасные впечатления. Самые лучшие рекомендации

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Водные для детей»

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  6. Родина-мать зовёт!
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  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в сентябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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