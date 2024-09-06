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Это было действительно душевно проведённое время. На борту яхты нас принимали капитан Игорь Иванович и его жена - Ольга. Капитан интересный рассказчик, и он и его супруга очень приятные люди. На яхте вышли в акваторию водохранилища. Полюбовались закатом. Послушали плеск волн. Этого времени, конечно, не хватило. И это единственное сожаление от прогулки. Замечательный финал нашего отпуска. "Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом." (Достучаться до небес)