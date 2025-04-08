С Сапожникова Ущелья и крепости Северной Осетии, Даргавс и Фиагдон Спасибо огромное, Михаилу за прекрасную поездку! 🏔️ Горы впечатлили) вкусные осетинские пироги! Все очень понравилось!

М Мария Ущелья и крепости Северной Осетии, Даргавс и Фиагдон Очень душевный гид Григорий, интересное путешествие, и машина надёжная. Спасибо большое за впечатления и эмоции!!

Е Екатерина Ущелья и крепости Северной Осетии, Даргавс и Фиагдон Сама по себе экскурсия очень интересная! Красивые места, история! Экскурсия очень насыщенная, много локаций. Единственное, попрошу Александра давать побольше времени на осмотр локаций, особенно в Даргавс. Организатору Виталию большое спасибо! Все четко!

В Владимир Тур в горы Домбая Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌

Е Елена Тур в горы Домбая Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!

Н Николай Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍

К Ксения Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.