6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город Голливуд

Экскурсия начнётся в одном из самых известных во всём мире районов: вы прогуляетесь по Аллее славы, заглянете в Отель Рузвельт, где прошла самая первая церемония «Оскар», увидите театр «Долби» — современное место вручения статуэток, побываете в местах съёмок фильма «Ла-ла Ленд». И конечно, сфотографируетесь на Голливудских холмах на фоне знаменитого фирменного знака!

Роскошный Беверли-Хиллз

В этом городе вас ждёт поездка по местам съёмок фильмов «Форсаж», «Кошмар на улице Вязов», «Иствикские ведьмы», «Беверли-Хиллз, 90210», «Безумный Макс: Дорога ярости» и на знаменитую Родео-драйв, где Ричард Гир увидел Вивиан в «Красотке». Вы сможете сравнить распечатанные кинокадры с реальными локациями и сделать отличные фотографии. Кроме того, вы проедете мимо вилл звёзд, увидите дома Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Уолта Диснея и других легендарных личностей.

Тихоокеанское побережье

Вы отправитесь в город Санта-Моника, где прогуляетесь по набережной, полюбуетесь знаменитыми видами из сериала «Спасатели Малибу», сфотографируете пирс и колесо обозрения на фоне Тихого океана. А по дороге вы заедете на Вествудское кладбище, где похоронены Мэрилин Монро, Рэй Брэдбери и Хью Хефнер.

Даунтаун и Артс Дистрикт

Даунтаун — деловой квартал города, где вы проедете по местам съёмок фильмов «Терминатор», «Правдивая ложь», «Миссия невыполнима». А в районе Артс Дистрикт, который облюбовали художники, увидите яркие стильные граффити и почувствуете необыкновенную атмосферу креатива, творчества и свободы.