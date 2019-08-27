6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в мир голливудского кино на обзорной автопрогулке

Галина
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Галина – ваш гид
Лос-Анджелес — город настолько огромный, что его районы сами называются городами.

Вы проедете по четырём из них: узнаете историю Калифорнии и её столицы, прогуляетесь по звёздной аллее Голливудского бульвара, океанской набережной и кварталу граффити.

Откроете для себя всё самое интересное о киноиндустрии, увидите легендарную надпись «Hollywood», виллы звёзд, а также места съёмок знаменитых фильмов и музыкальных клипов.
От $249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!

Что вас ожидает

Город Голливуд
Экскурсия начнётся в одном из самых известных во всём мире районов: вы прогуляетесь по Аллее славы, заглянете в Отель Рузвельт, где прошла самая первая церемония «Оскар», увидите театр «Долби» — современное место вручения статуэток, побываете в местах съёмок фильма «Ла-ла Ленд». И конечно, сфотографируетесь на Голливудских холмах на фоне знаменитого фирменного знака!

Роскошный Беверли-Хиллз
В этом городе вас ждёт поездка по местам съёмок фильмов «Форсаж», «Кошмар на улице Вязов», «Иствикские ведьмы», «Беверли-Хиллз, 90210», «Безумный Макс: Дорога ярости» и на знаменитую Родео-драйв, где Ричард Гир увидел Вивиан в «Красотке». Вы сможете сравнить распечатанные кинокадры с реальными локациями и сделать отличные фотографии. Кроме того, вы проедете мимо вилл звёзд, увидите дома Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Уолта Диснея и других легендарных личностей.

Тихоокеанское побережье
Вы отправитесь в город Санта-Моника, где прогуляетесь по набережной, полюбуетесь знаменитыми видами из сериала «Спасатели Малибу», сфотографируете пирс и колесо обозрения на фоне Тихого океана. А по дороге вы заедете на Вествудское кладбище, где похоронены Мэрилин Монро, Рэй Брэдбери и Хью Хефнер.

Даунтаун и Артс Дистрикт
Даунтаун — деловой квартал города, где вы проедете по местам съёмок фильмов «Терминатор», «Правдивая ложь», «Миссия невыполнима». А в районе Артс Дистрикт, который облюбовали художники, увидите яркие стильные граффити и почувствуете необыкновенную атмосферу креатива, творчества и свободы.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Место встречи в Отеле Рузвельт.
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Камера, мотор, Лос-Анджелес!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Гид и журналист, опубликовавший более 100 статей в газетах и журналах России и США, автор книги-путеводителя по Лос-Анджелесу, разработчик туристических маршрутов по городам и Национальным Паркам, фотограф и неутомимый путешественник.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Интересно (как для родителей, несмотря на то, что они в ЛА не в первый раз, так и для детей, которые, «по классике», в конце отпуска должны скиснуть на последней экскурсии), с юмором и ненавязчиво. Уверенно рекомендуем!
25 июля 2019
Хорошая экскурсия: все знаковые места для знакомства с ЛА. Экскурсовод подкорректировал маршрут под наши пожелания.
8 июня 2019
Хорошая экскурсия
1 июня 2019
Галина провела очень интересную экскурсию , мы остались очень довольны, большое спасибо!!!
23 марта 2019
Прекрасный город, замечательный гид! Рекомендую!
11 февраля 2018
Everything what you need if you are limited in time and want to feel real spirit of LA! This tour is covered all most famous places LA, with the good guide, a lot of interesting information in easy to digest format.
Strongly recommend:)
Thank you Galina!

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