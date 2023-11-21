Побывать на "Аллее славы" и пройти по улице, где искала наряды героиня Джулии Робертс в "Красотке"
Экспресс-экскурсия всего за 4 часа по Городу Ангелов создана для тех, кто не располагает большим количество времени, но хочет увидеть всё.
Вы осмотрите знаменитую надпись Hollywood, побываете в Беверли-Хиллз, где живут звёзды, и исследуете «Аллею славы» с именами знаменитостей. Увидите место, где проводят «Оскар», и театр, где проходят премьеры голливудских фильмов.
Вы осмотрите знаменитую надпись Hollywood, побываете в Беверли-Хиллз, где живут звёзды, и исследуете «Аллею славы» с именами знаменитостей. Увидите место, где проводят «Оскар», и театр, где проходят премьеры голливудских фильмов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Надпись Hollywood — знаменитый памятный знак на Голливудских холмах Лос-Анджелеса.
- Голливудская «Аллея славы». На протяжении нескольких кварталов по обе стороны бульвара в тротуар вмонтированы более 2500 медных звезд с именами актёров, продюсеров, музыкантов и прочих известных личностей.
- Театр «Долби» — место проведения ежегодной премии «Оскар». Великолепный торговый, развлекательный и ресторанный центр.
- Китайский театр Граумана, где проходят премьеры голливудских фильмов.
- Сансет-стрип — улица с рок-клубами, театрами комедий, барами, ресторанами и отелями.
- Беверли-Хиллз — роскошный город миллионеров и звёзд. Здесь проходит самая элегантная в мире улица Родео-драйв, известная многим по фильму «Красотка».
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Sienna.
- Если вы путешествуете с детьми, пожалуйста, позаботьтесь о детском кресле для него. При необходимости я подскажу, где его можно купить.
- По желанию маршрут можно скорректировать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Лос-Анджелесе
Я Эдуард Шевченко — русскоязычный гид по Лос-Анджелесу и по всему Западному побережью США с многолетним опытом работы, а также страстный путешественник. Рад представить вам удивительную и неповторимую страну — Америку. Я знаю и люблю эту страну, где живу и работаю уже больше 25 лет.
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