1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только
Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников
Начало: В холле музея MoMA
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
Сегодня в 16:30
10 июня в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей МоМА с искусствоведом
Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
Начало: в MoMA
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура
Начало: У музея Гуггенхайма
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Американское искусство в музее Уитни
С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции
Начало: у музея Уитни
15 июля в 12:00
17 июля в 12:00
от $170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Новой галерее - с гидом-искусствоведом
Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой»
Начало: у Новой галереи
15 июля в 12:00
18 июля в 12:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коллекция Фрика в Нью-Йорке: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир великих художников в компании опытного искусствоведа. Уникальная коллекция Генри Фрика ждет вас
Начало: У входа в музей
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard28 мая 2024Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
- ААлександра27 мая 20245 часов в музее пролетели незаметно😃 увлекательный и при этом структурированный рассказ истории искусства сквозь века🫶🏻 Спасибо Елене за ее профессионализм😎
- ЕЕкатерина21 мая 2024Просто невероятная экскурсия! Была с сыном 13 лет, который был просто в восторге(хотя никакого отношения к искусству не имеет). В конце сказал, что очень жалко, что экскурсия закончилась и удивился, что так быстро пролетело время. Анастасия, спасибо большое 💗
- ВВиталий5 мая 2024Было познавательно и интересно
- ЕЕвгения4 мая 2024Были на экскурсии 2 мая 2024 года. Нам безумно понравилось. Елена рассказывала интересные факты и особенности культур, приемов живописи и тд. Очень важно когда гид в музее делает это не скучно! Рекомендую
- ДДарья2 мая 2024Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства Ольга - очень приятный собеседник.
- TTatiana1 апреля 2024Интересная эскурсия. Увлекательный рассказ. Очень обаятельный экскурсовод;
- РРоман30 января 2024Марина прекрасно разбирается в предмете и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает - Нью Йорк и его историю. Отдельная
- SStas25 декабря 2023Bilo klassno
- ЕЕлена13 декабря 20231-го декабря 2023 года у нас была экскурсия по музею MET с Анастасией. Сразу скажу, что мы получили огромное удовольствие
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Искусство»
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