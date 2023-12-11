Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом

Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Погрузиться в мироощущение 20 века с помощью работ Ван Гога, Дали и Уорхола в сердце Нью-Йорка

Почему можно не любить современное искусство и не стесняться этого? Что такое вообще искусство? Приглашаю вас на поиски ответов! Мы нырнём в воронку «Звездной ночи» Ван Гога, в цветовые поля Матисса и в бессознательное сюрреалистов.

После этой встречи вы почувствуете себя искусствоведом-философом, который может взаимодействовать с любыми арт-объектами.
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом
Ближайшие даты:
11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по истории современного искусства — с конца 19-го века до начала 21-го. Разберёмся, как влияет искусство на общество и наоборот, какую миссию видели для себя художники прошлого столетия и о чём творят наши современники.
В центре нашего внимания:

  • «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога: окунёмся в ночное небо южной Франции, над которым художник работал «с беспокойной терпеливостью», передавая переживания яркими и насыщенными цветами.
  • «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо: принято считать, что именно это произведение положило начало кубизму. Я расскажу, какие черты вобрал в себя стиль от африканского и океанического искусства.
  • «Танец (I)» Анри Матисса: как и Ван Гог, Матисс предпочитал яркие оттенки для создания эффекта визуальной интенсивности. Подумаем, какие эмоции и почему вызывают динамичные яркие фигуры на полотне.
  • «Постоянство памяти» Сальвадора Дали — одно из самых узнаваемых произведений художника. Обсудим, причём тут расплавленный сыр и почему от картины отказался Лувр.
  • «Автопортрет с обрезанными волосами» Фриды Кало, которая всегда стремилась показать свою собственную реальность, обнажить эмоции и переживания.
  • «One: Number 31» Джексона Поллока, ключевого представителя абстрактного экспрессионизма. Поговорим о технике «дриппинга», когда художник выплескивает краску с разных ракурсов, создавая энергичную поверхность.
  • «Банка супа Кэмпбелл» Энди Уорхола: ставшая ответом на «сложное» абстрактное искусство. Перед нами, как и перед Уорхолом, встанут вопросы об уникальности искусства и о ценности копий в контексте массового производства.
  • «Розовая Пантера» Джеффа Кунса, одного из самых продаваемых художников в мире. Продолжая традиции Уорхола, он сталкивает между собой искусство и эстетику массовой культуры.

Организационные детали

Стоимость билетов включена в цену экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле музея MoMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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