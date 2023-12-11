Анастасия — ваш гид в Нью-Йорке

Провела экскурсии для 224 туристов

Моя специальность историка искусств помогает из простых туров по музеям сделать настоящее увлекательное путешествие по столетиям и культурам. Искусство для меня — это целый мир, и мне нравится открывать этот мир для других. На своих авторских экскурсиях я помогаю гостям получить основы понимания искусства и последовательную структуру, которая позволяет ориентироваться в дальнейшем в любых других музеях. По первому образованию я инженер-экономист, по второму — искусствовед, поэтому могу рассказать об искусстве и художественно, и логично. Мои экскурсии больше похожи на прогулку и интересную беседу с друзьями. Приглашаю вас присоединиться и отлично провести время!

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