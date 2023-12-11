Погрузиться в мироощущение 20 века с помощью работ Ван Гога, Дали и Уорхола в сердце Нью-Йорка
Почему можно не любить современное искусство и не стесняться этого? Что такое вообще искусство? Приглашаю вас на поиски ответов! Мы нырнём в воронку «Звездной ночи» Ван Гога, в цветовые поля Матисса и в бессознательное сюрреалистов.
После этой встречи вы почувствуете себя искусствоведом-философом, который может взаимодействовать с любыми арт-объектами.
После этой встречи вы почувствуете себя искусствоведом-философом, который может взаимодействовать с любыми арт-объектами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по истории современного искусства — с конца 19-го века до начала 21-го. Разберёмся, как влияет искусство на общество и наоборот, какую миссию видели для себя художники прошлого столетия и о чём творят наши современники.
В центре нашего внимания:
- «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога: окунёмся в ночное небо южной Франции, над которым художник работал «с беспокойной терпеливостью», передавая переживания яркими и насыщенными цветами.
- «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо: принято считать, что именно это произведение положило начало кубизму. Я расскажу, какие черты вобрал в себя стиль от африканского и океанического искусства.
- «Танец (I)» Анри Матисса: как и Ван Гог, Матисс предпочитал яркие оттенки для создания эффекта визуальной интенсивности. Подумаем, какие эмоции и почему вызывают динамичные яркие фигуры на полотне.
- «Постоянство памяти» Сальвадора Дали — одно из самых узнаваемых произведений художника. Обсудим, причём тут расплавленный сыр и почему от картины отказался Лувр.
- «Автопортрет с обрезанными волосами» Фриды Кало, которая всегда стремилась показать свою собственную реальность, обнажить эмоции и переживания.
- «One: Number 31» Джексона Поллока, ключевого представителя абстрактного экспрессионизма. Поговорим о технике «дриппинга», когда художник выплескивает краску с разных ракурсов, создавая энергичную поверхность.
- «Банка супа Кэмпбелл» Энди Уорхола: ставшая ответом на «сложное» абстрактное искусство. Перед нами, как и перед Уорхолом, встанут вопросы об уникальности искусства и о ценности копий в контексте массового производства.
- «Розовая Пантера» Джеффа Кунса, одного из самых продаваемых художников в мире. Продолжая традиции Уорхола, он сталкивает между собой искусство и эстетику массовой культуры.
Организационные детали
Стоимость билетов включена в цену экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле музея MoMA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 224 туристов
Моя специальность историка искусств помогает из простых туров по музеям сделать настоящее увлекательное путешествие по столетиям и культурам. Искусство для меня — это целый мир, и мне нравится открывать этот мир для других. На своих авторских экскурсиях я помогаю гостям получить основы понимания искусства и последовательную структуру, которая позволяет ориентироваться в дальнейшем в любых других музеях. По первому образованию я инженер-экономист, по второму — искусствовед, поэтому могу рассказать об искусстве и художественно, и логично. Мои экскурсии больше похожи на прогулку и интересную беседу с друзьями. Приглашаю вас присоединиться и отлично провести время!
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