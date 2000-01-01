Храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов
Биг Будда
Ват Чалонг
В чем преимущества наших Экскурсий:
Вы получаете личного гида-водителя на байке
Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!
Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура
Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге
Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали
Что вас ожидает:
Знакомство с южными пляжами Карон, Ката, Ката Ной
Красивейшая обзорная площадка Карон с видом на 3 пляжа
Мини Сафари Парк 🌳 - кормим слонов и обезьянок, фотографируемся. По желанию - прогулка 👣 на слоне (оплачивается отдельно- от 500 бат)
Купание на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета
«Ветряная мельница» - ещё одно удивительное место с завораживающим видом, лучшее место для сочных фото
Потрясающий мыс Пром Теп - великолепный вьюпойнт, где от вида захватывает дух. Здесь же мы увидим алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк острова, построенный в честь Великого Рамы IX.
Нетуристический и малоизвестный буддистский храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов
Обед в уютном кафе с потрясающе вкусной тайской и европейской кухней
Биг Будда - да да, тот самый! Одна из самых больших статуй Будды в Тайланде, «жемчужина» острова и место силы. Отсюда откроется потрясающий вид на всю южную часть острова и на близлежащие острова --- Это то, что должен увидеть каждый!
Самый большой храмовый комплекс Пхукета - Ват Чалонг, историческая ценность острова
Что взять с собой:
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем
Деньги на дополнительные расходы
Хорошее настроение
Что входит
Личный гид на мотобайке
Шлем, дождевик
Приятная дружеская атмосфера и рассказы о Пхукете и тайской культуре
Что не входит
Обед (50-150 бат)
Корм для обезьян и слонов (орехи 20 бат, бананы 100 бат)
Катание на слонах - от 500 бат (по желанию)
Начало
🚩 Мы забираем вас из отеля
Место завершения
🏁 И привозим обратно!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.