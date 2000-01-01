Anastasia A. – Гид из Пхукета

Юг Пхукета - красивейшая и самая живописная часть острова.



Здесь вы увидите самые крутые вьюпойнты с потрясающими видами, познакомитесь с миром животных: слонами и обезьянами, посетите самое главное чудо Пхукета - 45 метровую статую Будды и соприкоснётесь с тайской религией в красивейшем буддистском храме.



Поездка на байках по серпантину с шикарными видами и дружеская атмосфера оставят яркие эмоции!