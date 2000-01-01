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Мототур Южный отрыв

Anastasia A.
Anastasia A. – Гид из Пхукета
Юг Пхукета - красивейшая и самая живописная часть острова.

Здесь вы увидите самые крутые вьюпойнты с потрясающими видами, познакомитесь с миром животных: слонами и обезьянами, посетите самое главное чудо Пхукета - 45 метровую статую Будды и соприкоснётесь с тайской религией в красивейшем буддистском храме.

Поездка на байках по серпантину с шикарными видами и дружеская атмосфера оставят яркие эмоции!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $63 за экскурсию

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Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв

Что вы увидите

  • Пляжи Карон, Ката, Ката Ной
  • Обзорная площадка Карон с видом на 3 пляжа
  • Мини Сафари Парк
  • «Ветряная мельница»
  • Мыс Пром Теп
  • Храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов
  • Биг Будда
  • Ват Чалонг

В чем преимущества наших Экскурсий:

  • Вы получаете личного гида-водителя на байке
  • Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!
  • Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура
  • Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге
  • Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали

Что вас ожидает:

  • Знакомство с южными пляжами Карон, Ката, Ката Ной
  • Красивейшая обзорная площадка Карон с видом на 3 пляжа
  • Мини Сафари Парк 🌳 - кормим слонов и обезьянок, фотографируемся. По желанию - прогулка 👣 на слоне (оплачивается отдельно- от 500 бат)
  • Купание на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета
  • «Ветряная мельница» - ещё одно удивительное место с завораживающим видом, лучшее место для сочных фото
  • Потрясающий мыс Пром Теп - великолепный вьюпойнт, где от вида захватывает дух. Здесь же мы увидим алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк острова, построенный в честь Великого Рамы IX.
  • Нетуристический и малоизвестный буддистский храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов
  • Обед в уютном кафе с потрясающе вкусной тайской и европейской кухней
  • Биг Будда - да да, тот самый! Одна из самых больших статуй Будды в Тайланде, «жемчужина» острова и место силы. Отсюда откроется потрясающий вид на всю южную часть острова и на близлежащие острова --- Это то, что должен увидеть каждый!
  • Самый большой храмовый комплекс Пхукета - Ват Чалонг, историческая ценность острова

Что взять с собой:

  • Полотенце, купальник, солнцезащитный крем
  • Деньги на дополнительные расходы
  • Хорошее настроение
Что входит
  • Личный гид на мотобайке
  • Шлем, дождевик
  • Приятная дружеская атмосфера и рассказы о Пхукете и тайской культуре
Что не входит
  • Обед (50-150 бат)
  • Корм для обезьян и слонов (орехи 20 бат, бананы 100 бат)
  • Катание на слонах - от 500 бат (по желанию)
Начало
🚩 Мы забираем вас из отеля
Место завершения
🏁 И привозим обратно!
Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв
Мототур Южный отрыв

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anastasia A.
Anastasia A.
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Anastasia A. проводит ещё 2 экскурсии

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