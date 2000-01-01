Као Лак на Пхукете – это увлекательная экскурсия ⛳ с созерцанием первозданной тайской природы. Такое путешествие по достоинству оценят люди, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией природу Таиланда, чистый воздух и атмосферу джунглей.
Описание программы:
07:00–08:00 — Выезд из отеля (точное время сообщаем после бронирования)
9:20 — Посещение Храма Суванкуха (Wat Suwan Kuha) с обезьянами и пещерой с лежащим Буддой. Стоимость входа в храм 20 бат в виде пожертвования
10:30 — Прибытие в национальный парк 🌳 Као Лак(Khao Lak)
10:40 — Посещение черепаховой фермы или мини-зоопарка – вы увидите крокодилов, обезьян, экзотических птиц.
11:20 — Прогулка 👣 (сафари) на слонах. От 30 до 45 минут.
12:00-12:30 — Обед в джунглях. Еда в тайском стиле.
12:30 — Сплав по реке Као Лак(Khao Lak) на бамбуковом плоту.
15:30 — Посещение и купание в водопаде.
17:30-18:00 — Возвращение в отель 🏨. Время возвращения зависит от района в котором находится ваш отель