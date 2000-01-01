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Сафари Као Лак с Пхукета

4.8
8 отзывов
Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
При выборе места отдыха в Таиланде многие отправляются в Пхукет.

Это не удивительно: всех манят его облагороженные пляжи и активная ночная жизнь в барах 🍹.

Если вы насытились таким отдыхом и хочется разнообразия, отправляйтесь на остров 🏝️ Као Лак.

Особенно оценят этот остров любители дикой природы.

Его жилая территория окружена двенадцатью национальными парками.

Здесь все еще сохранились нетронутые тропические леса и редкие виды животных и птиц.

Экскурсии 🧭 на этот остров прекрасно подойдут семьям с детьми и пожилым людям, которые предпочитают спокойный и размеренный образ жизни.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 💧Водопады
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $45 за человека

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Сафари Као Лак с Пхукета
Сафари Као Лак с Пхукета

Что вы увидите

  • Храм Суванкуха (Wat Suwan Kuha) с обезьянами и пещерой с лежащим Буддой. Национальный парк Као Лак (Khao Lak).
  • Посещение черепаховой фермы или мини-зоопарка – вы увидите крокодилов, обезьян, экзотических птиц.
  • Сплав по реке Као Лак (Khao Lak) на бамбуковом плоту.
  • Посещение и купание в водопаде.
Као Лак на Пхукете – это увлекательная экскурсия ⛳ с созерцанием первозданной тайской природы. Такое путешествие по достоинству оценят люди, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией природу Таиланда, чистый воздух и атмосферу джунглей.

Описание программы:

    07:00–08:00 — Выезд из отеля (точное время сообщаем после бронирования)
    9:20 — Посещение Храма Суванкуха (Wat Suwan Kuha) с обезьянами и пещерой с лежащим Буддой. Стоимость входа в храм 20 бат в виде пожертвования
    10:30 — Прибытие в национальный парк 🌳 Као Лак(Khao Lak)
    10:40 — Посещение черепаховой фермы или мини-зоопарка – вы увидите крокодилов, обезьян, экзотических птиц.
    11:20 — Прогулка 👣 (сафари) на слонах. От 30 до 45 минут.
    12:00-12:30 — Обед в джунглях. Еда в тайском стиле.
    12:30 — Сплав по реке Као Лак(Khao Lak) на бамбуковом плоту.
    15:30 — Посещение и купание в водопаде.
    17:30-18:00 — Возвращение в отель 🏨. Время возвращения зависит от района в котором находится ваш отель
    Что входит
    • Трансфер (Патонг, Ката, Карон)
    • профессиональный гид
    • страхование
    • питание
    • вход в национальный парк
    Что не входит
    • Фотосессия
    • вход в храм в виде пожертвования 20 бат.
    Начало и место завершения
    🚩 Ресепция Вашего отеля
    Сафари Као Лак с Пхукета
    Сафари Као Лак с Пхукета
    Сафари Као Лак с Пхукета
    Сафари Као Лак с Пхукета

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
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    8 отзывов оставили туристы

    Алекс Т. проводит ещё 5 экскурсий

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