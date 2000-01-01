Као Лак на Пхукете – это увлекательная экскурсия ⛳ с созерцанием первозданной тайской природы. Такое путешествие по достоинству оценят люди, которые любят дикую, нетронутую цивилизацией природу Таиланда, чистый воздух и атмосферу джунглей.

Описание программы:

07:00–08:00 — Выезд из отеля (точное время сообщаем после бронирования)

9:20 — Посещение Храма Суванкуха (Wat Suwan Kuha) с обезьянами и пещерой с лежащим Буддой. Стоимость входа в храм 20 бат в виде пожертвования

10:30 — Прибытие в национальный парк 🌳 Као Лак(Khao Lak)

10:40 — Посещение черепаховой фермы или мини-зоопарка – вы увидите крокодилов, обезьян, экзотических птиц.

11:20 — Прогулка 👣 (сафари) на слонах. От 30 до 45 минут.

12:00-12:30 — Обед в джунглях. Еда в тайском стиле.

12:30 — Сплав по реке Као Лак(Khao Lak) на бамбуковом плоту.

15:30 — Посещение и купание в водопаде.

17:30-18:00 — Возвращение в отель 🏨. Время возвращения зависит от района в котором находится ваш отель