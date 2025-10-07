Мои заказы

День в сердце Антальи (с обедом)

Погрузитесь в атмосферу Антальи: античные ворота, средневековые минареты и водопад Дюден. Насладитесь турецкой кухней и узнайте истории города
Гид проведёт по значимым местам Антальи: от античных ворот до уютных улочек Калеичи. Увидите наследие Римской империи и османское великолепие. Ворота Адриана, минарет Йивли и водопад Дюден - лишь часть маршрута. Узнаете, как город пережил эпохи Византии, Сельджуков и Османов. В стоимость включён обед с блюдами турецкой кухни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природными чудесами
4.3
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🏛️ Увидеть античные ворота и средневековые минареты
  • 🌊 Полюбоваться водопадом Дюден
  • 🍽️ Попробовать блюда турецкой кухни
  • 📜 Узнать историю города от гида
  • 🏙️ Прогуляться по старинному Калеичи
День в сердце Антальи (с обедом)
День в сердце Антальи (с обедом)
День в сердце Антальи (с обедом)

Что можно увидеть

  • Калеичи
  • Ворота Адриана
  • Минарет Йивли
  • Водопад Дюден

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • Узкие мощёные улочки старинного Калеичи, где соседствуют римские колонны, османские балконы и анатолийские ворота.
  • Ворота Адриана — величественный памятник римской архитектуры, сохранившийся с 1 века н. э.
  • Минарет Йивли — символ Анталии и пример сельджукской зодческой традиции.
  • Завораживающий водопад Дюден, где бурлящие потоки воды падают в Средиземное море со скал высотой 20 метров.

Вы узнаете:

  • Как Анталья пережила эпохи Византии, Сельджуков и Османов — и сохранила следы каждой из них.
  • Почему Ворота Адриана стали не только архитектурной жемчужиной, но и символом связи Востока и Запада.
  • Что делает Йивли духовным ориентиром уже более 800 лет.
  • Как сформировался уникальный водопад Дюден.
  • Где в Анталии искать скрытые артефакты, малоизвестные детали и настоящие «двери в прошлое».

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных минивэнах или автобусах с кондиционером в зависимости от числа участников (Volkswagen Crafter, Mercedes Mega Sultan).
  • В стоимость всё включено, в том числе обед в ресторане с блюдами турецкой кухни.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Для взрослых(+8)€35
ДЕТИ (4-8 ЛЕТ)€30
Малыш (0-4)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1398 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
Д
Дарья
7 окт 2025
Мало посмотрели исторических достопримечательностей, все в формате свободного хождения «ходите и смотрите сами, встреча во столько», а к торговцам всем мастей зато завели!

Большой плюс экскурсии, что свозили на водопады, еще
читать дальше

немного скрасила морская прогулка, но на ней тоже бы хотелось познавательную информацию, а не просто глядеть в волны.

Так же был обед в кафе в порту, ничего особенного, сухой куриный шашлык, рис, салат, несколько жидких закусок, из айрана с зеленью, с фасолью и тп.

Ожидала большего

О
Оксана
3 окт 2025
Экскурсия хорошая,познавательная,гид Светлана приятная девушка, рассказ был интересным,видно что человек разбирается в том,о чем рассказывает. Обед простой,но вкусный. Красоты насиотрелись, фоточки сделали, чай купили, шагов намотали) Спасибо
Валентина
Валентина
13 авг 2025
Отличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели без ее рассказов про Турцию и достопримечательности страны.
Экскурсия по старому городу интересная и запоминающаяся.
Автобус забрал
читать дальше

у отеля и привез также к дому- очень удобно для туристов.
Снизила одну звезду за обед: повара в этом заведении совершенно не умеют и не постарались приготовить: мясо сухое, рис сухой, вода платная 50 лир, ешь и давись, туалетной бумаги в заведении не было.

Что касаемо самой экскурсии- вопросов нет, рекомендую 👍Отличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели без ее рассказов про Турцию и достопримечательности страны.
Экскурсия по старому городу интересная и запоминающаяся.
Автобус забрал у отеля и привез также к дому- очень удобно для туристов.
Снизила одну звезду за обед: повара в этом заведении совершенно не умеют и не постарались приготовить: мясо сухое, рис сухой, вода платная 50 лир, ешь и давись, туалетной бумаги в заведении не было.

Что касаемо самой экскурсии- вопросов нет, рекомендую 👍

Отличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели безОтличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели безОтличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели безОтличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели безОтличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели безОтличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели безОтличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели без
Я
Ярослав
10 авг 2025
Очень живописная и интересная экскурсия, но хотелось бы чтобы больше рассказывали когда уже приехали на место.
Очень живописная и интересная экскурсия, но хотелось бы чтобы больше рассказывали когда уже приехали на место.Очень живописная и интересная экскурсия, но хотелось бы чтобы больше рассказывали когда уже приехали на место.Очень живописная и интересная экскурсия, но хотелось бы чтобы больше рассказывали когда уже приехали на место.Очень живописная и интересная экскурсия, но хотелось бы чтобы больше рассказывали когда уже приехали на место.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На автобусе
6 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
16 фев в 08:30
€65 за человека
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
На яхте
5 часов
53 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду подарит незабываемые впечатления и радость от купания в лазурных водах Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
1 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье