Гид проведёт по значимым местам Антальи: от античных ворот до уютных улочек Калеичи. Увидите наследие Римской империи и османское великолепие. Ворота Адриана, минарет Йивли и водопад Дюден - лишь часть маршрута. Узнаете, как город пережил эпохи Византии, Сельджуков и Османов. В стоимость включён обед с блюдами турецкой кухни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природными чудесами
5 причин купить эту прогулку
- 🏛️ Увидеть античные ворота и средневековые минареты
- 🌊 Полюбоваться водопадом Дюден
- 🍽️ Попробовать блюда турецкой кухни
- 📜 Узнать историю города от гида
- 🏙️ Прогуляться по старинному Калеичи
Что можно увидеть
- Калеичи
- Ворота Адриана
- Минарет Йивли
- Водопад Дюден
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Узкие мощёные улочки старинного Калеичи, где соседствуют римские колонны, османские балконы и анатолийские ворота.
- Ворота Адриана — величественный памятник римской архитектуры, сохранившийся с 1 века н. э.
- Минарет Йивли — символ Анталии и пример сельджукской зодческой традиции.
- Завораживающий водопад Дюден, где бурлящие потоки воды падают в Средиземное море со скал высотой 20 метров.
Вы узнаете:
- Как Анталья пережила эпохи Византии, Сельджуков и Османов — и сохранила следы каждой из них.
- Почему Ворота Адриана стали не только архитектурной жемчужиной, но и символом связи Востока и Запада.
- Что делает Йивли духовным ориентиром уже более 800 лет.
- Как сформировался уникальный водопад Дюден.
- Где в Анталии искать скрытые артефакты, малоизвестные детали и настоящие «двери в прошлое».
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных минивэнах или автобусах с кондиционером в зависимости от числа участников (Volkswagen Crafter, Mercedes Mega Sultan).
- В стоимость всё включено, в том числе обед в ресторане с блюдами турецкой кухни.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Для взрослых(+8)
|€35
|ДЕТИ (4-8 ЛЕТ)
|€30
|Малыш (0-4)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1398 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
7 окт 2025
Мало посмотрели исторических достопримечательностей, все в формате свободного хождения «ходите и смотрите сами, встреча во столько», а к торговцам всем мастей зато завели!
Большой плюс экскурсии, что свозили на водопады, еще
О
Оксана
3 окт 2025
Экскурсия хорошая,познавательная,гид Светлана приятная девушка, рассказ был интересным,видно что человек разбирается в том,о чем рассказывает. Обед простой,но вкусный. Красоты насиотрелись, фоточки сделали, чай купили, шагов намотали) Спасибо
Валентина
13 авг 2025
Отличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели без ее рассказов про Турцию и достопримечательности страны.
Экскурсия по старому городу интересная и запоминающаяся.
Я
Ярослав
10 авг 2025
Очень живописная и интересная экскурсия, но хотелось бы чтобы больше рассказывали когда уже приехали на место.
