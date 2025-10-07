читать дальше

у отеля и привез также к дому- очень удобно для туристов.

Снизила одну звезду за обед: повара в этом заведении совершенно не умеют и не постарались приготовить: мясо сухое, рис сухой, вода платная 50 лир, ешь и давись, туалетной бумаги в заведении не было.



Что касаемо самой экскурсии- вопросов нет, рекомендую 👍Отличная экскурсия. Светлана- молодой, харизматичный и очень приятный гид. В автобусе ни минуты не сидели без ее рассказов про Турцию и достопримечательности страны.

Экскурсия по старому городу интересная и запоминающаяся.

