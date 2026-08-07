Путешественники, вас ждёт захватывающее путешествие по Калеичи - историческому району Антальи.
Исследуйте древние мечети, такие как Минарет Йивли и Текели Мехмет-паши, и узнайте об эпохе сельджуков и Османской империи.
Прогуляйтесь по старинным
Исследуйте древние мечети, такие как Минарет Йивли и Текели Мехмет-паши, и узнайте об эпохе сельджуков и Османской империи.
Прогуляйтесь по старинным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю Калеичи
- 🕌 Посещение древних мечетей
- ⏳ Прогулка по караван-сараям
- 🌊 Виды на Старый порт
- 🌳 Отдых в парке Караалиоглу
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Минарет Йивли
- Саат Кулеси
- Мечеть Текели Мехмет-паши
- Старый порт
- Минарет Кесик
- Башня Хыдырлык
- Парк Караалиоглу
Описание экскурсии
- На центральной площади Республики вы увидите статую Ататюрка и взглянете на район Калеичи со смотровой площадки. Посетите древнюю мечеть Минарет Йивли и насладитесь архитектурой сельджукской эпохи.
- Прогуливаясь по территории исторического караван-сарая, мы вспомним времена, когда здесь останавливались торговые караваны. В тени Саат Кулеси, башни с часами, поговорим об Аттатосе — основателе города.
- Мечеть Текели Мехмет-паши перенесёт нас в эпоху Османской империи. Прогулка по Базарной улице и путь к Старому порту помогут окунуться в историю морской торговли. Мы также посетим скрытые музеи Калеичи и насладимся созерцанием их сокровищ.
- Осмотрим Минарет Кесик — здание, успевшее побывать античным храмом, христианской базиликой и мечетью. С башни Хыдырлык нам откроются потрясающие виды на город. Завершающим аккордом путешествия станет тенистый парк Караалиоглу.
Организационные детали
- Время проведения экскурсии подстраивается под вас. Мы можем начать её утром, днём или вечером. Маршрут также можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями.
- Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, сообщите об этом заранее.
- На пути встречается много магазинов и кафе. Мы можем сделать небольшой перерыв на перекус, который оплачивается вами самостоятельно.
- В стоимость включены услуги гида, все входные билеты, а также трансфер до точки старта из района Коньяалты (если актуально).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Если вам нужен трансфер до места начала экскурсии из отелей Сиде, Белека, Аланьи, Кемера, он оплачивается дополнительно. Стоимость за трансфер рассчитывается в зависимости от расстояния в км.
- Я помогу организовать услуги профессионального фотографа — стоимость по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Привет, я — Али, лицензированный гид в Турецкой Республике. Я люблю путешествовать, открывать новые места и узнавать различные культуры. Я работаю гидом более 10 лет, и за это время провёл
Входит в следующие категории Антальи
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