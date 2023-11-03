Али — ваш гид в Анталии

Привет, я — Али, лицензированный гид в Турецкой Республике. Я люблю путешествовать, открывать новые места и узнавать различные культуры. Я работаю гидом более 10 лет, и за это время провёл много туров в разных странах и городах. Мне нравится общаться с моими гостями и помогать им чувствовать себя как дома в чужой стране. Во время экскурсии я делюсь местными легендами и анекдотами помимо рассказов о культуре и истории. Я стремлюсь поделиться своей страстью к исследованию нашего мира со своими гостями, чтобы они получили незабываемое удовольствие от путешествия.

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