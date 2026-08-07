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много туров в разных странах и городах. Мне нравится общаться с моими гостями и помогать им чувствовать себя как дома в чужой стране. Во время экскурсии я делюсь местными легендами и анекдотами помимо рассказов о культуре и истории. Я стремлюсь поделиться своей страстью к исследованию нашего мира со своими гостями, чтобы они получили незабываемое удовольствие от путешествия.