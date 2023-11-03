Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
За мной, путешественники! Я покажу вам Калеичи — историческую часть Антальи, хранящую дух старины и её тёмные секреты.
Мы зайдём в древние мечети и поговорим об эпохе сельджуков, пройдём по пути караванов и заглянем в музеи. Я поведу вас в парк Караалиоглу и на башню Хыдырлык, чтобы показать город во всей современной красе. Готовьтесь к насыщенной и интересной прогулке!
Мы зайдём в древние мечети и поговорим об эпохе сельджуков, пройдём по пути караванов и заглянем в музеи. Я поведу вас в парк Караалиоглу и на башню Хыдырлык, чтобы показать город во всей современной красе. Готовьтесь к насыщенной и интересной прогулке!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- На центральной площади Республики вы увидите статую Ататюрка и взглянете на район Калеичи со смотровой площадки. Посетите древнюю мечеть Минарет Йивли и насладитесь архитектурой сельджукской эпохи.
- Прогуливаясь по территории исторического караван-сарая, мы вспомним времена, когда здесь останавливались торговые караваны. В тени Саат Кулеси, башни с часами, поговорим об Аттатосе — основателе города.
- Мечеть Текели Мехмет-паши перенесёт нас в эпоху Османской империи. Прогулка по Базарной улице и путь к Старому порту помогут окунуться в историю морской торговли. Мы также посетим скрытые музеи Калеичи и насладимся созерцанием их сокровищ.
- Осмотрим Минарет Кесик — здание, успевшее побывать античным храмом, христианской базиликой и мечетью. С башни Хыдырлык нам откроются потрясающие виды на город. Завершающим аккордом путешествия станет тенистый парк Караалиоглу.
Организационные детали
- Время проведения экскурсии подстраивается под вас. Мы можем начать её утром, днём или вечером. Маршрут также можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями.
- Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, сообщите об этом заранее.
- На пути встречается много магазинов и кафе. Мы можем сделать небольшой перерыв на перекус, который оплачивается вами самостоятельно.
- В стоимость включены услуги гида, все входные билеты, а также трансфер до точки старта из района Коньяалты (если актуально).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Если вам нужен трансфер до места начала экскурсии из отелей Сиде, Белека, Аланьи, Кемера, он оплачивается дополнительно. Стоимость за трансфер рассчитывается в зависимости от расстояния в км.
- Я помогу организовать услуги профессионального фотографа — стоимость по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваш гид в Анталии
Привет, я — Али, лицензированный гид в Турецкой Республике. Я люблю путешествовать, открывать новые места и узнавать различные культуры. Я работаю гидом более 10 лет, и за это время провёл много туров в разных странах и городах. Мне нравится общаться с моими гостями и помогать им чувствовать себя как дома в чужой стране. Во время экскурсии я делюсь местными легендами и анекдотами помимо рассказов о культуре и истории. Я стремлюсь поделиться своей страстью к исследованию нашего мира со своими гостями, чтобы они получили незабываемое удовольствие от путешествия.
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Пешеходные
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История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Калеичи
Популярные места
Старый порт
Минарет Йивли
Башня Хыдырлык
Самое главное
Минарет Кесик
Мечеть Текели Мехмета-паши
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