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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 9 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Белеке, цены от $30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулка на яхте к водопаду Дюден
На яхте
Круизы
7 часов
Групповая
Прогулка на яхте к водопаду Дюден
Начало: Ваш отель
«Живописный круиз Морская прогулка к Дюденскому водопаду из Белека — это отличная возможность увидеть одну из самых ярких достопримечательностей Антальи с нового ракурса»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 8:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$32 за человека
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
На яхте
Музыкальные теплоходы
5 часов
Групповая
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
Начало: Ваш отель
«Во время круиза яхта пройдет к водопаду Дюден, где пресные воды реки эффектно обрушиваются прямо в Средиземное море»
Расписание: Каждый день
$33 за человека
Морская прогулка к Нижнему водопаду Дюден в Анталии из Белека
8 часов
Групповая
Морская прогулка к Нижнему водопаду Дюден в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
«Яхтенная прогулка из Белека к водопадам Дюден — одна из самых ярких и обязательных экскурсий в Анталии»
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

K
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Забрали как положено из отеля в назначенное время, привезли на корабль. Мы активно провели там время. Посмотрели водопад, было 2 остановки на купание. Обед хороший. Экскурсия мне понравилась 🥰 Спасибо большое за сервис
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А
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Это было восхитительное приключение на пиратском корабле. Команда корабля просто отличные ребята. Особая благодарность нашему гиду. Нас забрали с отели,
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после забрали других участников. Около 9 утра мы прибыли на место, где сели на корабль и поплыли к водопаду. Увидели три водопада, от команды был особый бонус и нас отвезли к пещере на катере, просто незабываемое ощущение. После был обед, а так же кто хотел ушли купаться. Так же на корабле проводилось много интерактива как для детей, так и для взрослых. Рекомендуем, 10/10. Экипаж хорошо понимал русский язык, также разговаривал

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Р
Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
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А
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
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Д
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
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М
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Экскурсия понравится тем, кто любит спокойную атмосферу, без элементов экстрима. Плывешь, наблюдаешь красоту отелей вдоль побережья, горы, вид Антальи со
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стороны моря. Забрали из отеля вовремя, плыли с тихой музыкой, Кто хотел искупался в лазурной воде моря, подплыл к водопаду за доп плату.

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В
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
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I
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Очень красивые виды с моря, комфортная обстановка, дружелюбный персонал, а пенная вечеринка просто бомба!!!
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О
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Поездкой очень довольны. Прекрасная яхта, профессиональная команда. Спасибо за прекрасный отдых 💫
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Е
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Поездкой очень довольны. Прекрасная яхта, профессиональная команда. Спасибо за прекрасный отдых 💫
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Всего 16 отзывов в Белеке в категории "Чегемские водопады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка на яхте к водопаду Дюден;
  2. Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн);
  3. Морская прогулка к Нижнему водопаду Дюден в Анталии из Белека.
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Чегемские водопады;
  4. The land of legends;
  5. Дюденский водопад;
  6. Гора Тахталы;
  7. Анталья;
  8. Озеро Салда;
  9. Океанариум;
  10. Водопад Куршунлу.
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2026
Сейчас в Белеке в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 650. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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