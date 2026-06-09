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после забрали других участников. Около 9 утра мы прибыли на место, где сели на корабль и поплыли к водопаду. Увидели три водопада, от команды был особый бонус и нас отвезли к пещере на катере, просто незабываемое ощущение. После был обед, а так же кто хотел ушли купаться. Так же на корабле проводилось много интерактива как для детей, так и для взрослых. Рекомендуем, 10/10. Экипаж хорошо понимал русский язык, также разговаривал