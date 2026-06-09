Групповая
Прогулка на яхте к водопаду Дюден
Начало: Ваш отель
«Живописный круиз Морская прогулка к Дюденскому водопаду из Белека — это отличная возможность увидеть одну из самых ярких достопримечательностей Антальи с нового ракурса»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 8:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$32 за человека
Групповая
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
Начало: Ваш отель
«Во время круиза яхта пройдет к водопаду Дюден, где пресные воды реки эффектно обрушиваются прямо в Средиземное море»
Расписание: Каждый день
$33 за человека
Групповая
Морская прогулка к Нижнему водопаду Дюден в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
«Яхтенная прогулка из Белека к водопадам Дюден — одна из самых ярких и обязательных экскурсий в Анталии»
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
K
Забрали как положено из отеля в назначенное время, привезли на корабль. Мы активно провели там время. Посмотрели водопад, было 2 остановки на купание. Обед хороший. Экскурсия мне понравилась 🥰 Спасибо большое за сервис
Вам был полезен этот отзыв?
А
Это было восхитительное приключение на пиратском корабле. Команда корабля просто отличные ребята. Особая благодарность нашему гиду. Нас забрали с отели,
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия понравится тем, кто любит спокойную атмосферу, без элементов экстрима. Плывешь, наблюдаешь красоту отелей вдоль побережья, горы, вид Антальи со
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вам был полезен этот отзыв?
I
Очень красивые виды с моря, комфортная обстановка, дружелюбный персонал, а пенная вечеринка просто бомба!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Поездкой очень довольны. Прекрасная яхта, профессиональная команда. Спасибо за прекрасный отдых 💫
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездкой очень довольны. Прекрасная яхта, профессиональная команда. Спасибо за прекрасный отдых 💫
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 16 отзывов в Белеке в категории "Чегемские водопады"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2026
Сейчас в Белеке в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 650. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Белека! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены