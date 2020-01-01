  1. Турция

Фото Турции

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Хорошие фотографии Турции в высоком разрешении

Фотографии Турции — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Турецкая Республика
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Айя-София
Айя-София
Пляж Улаш, Алания, Турция
Пляж Улаш, Алания, Турция
Кызыл Куле, Алания, Турция
Кызыл Куле, Алания, Турция
Аквапарк Дамлаташ и Water Planet, Алания, Турция
Аквапарк Дамлаташ и Water Planet, Алания, Турция
Экспонаты в Археологическом музее, Алания, Турция
Экспонаты в Археологическом музее, Алания, Турция
Пещера Дамлаташ, Алания, Турция
Пещера Дамлаташ, Алания, Турция
Парк Ататюрка, Алания, Турция
Парк Ататюрка, Алания, Турция
Крепость Alanya Kalesi, Алания, Турция
Крепость Alanya Kalesi, Алания, Турция
Пляж Клеопатры, Алания, Турция
Пляж Клеопатры, Алания, Турция
Вид на Аланию с высоты птичьего полета
Вид на Аланию с высоты птичьего полета
Парк аттракционов Land of Legend, Белек, Турция
Парк аттракционов Land of Legend, Белек, Турция
Каппадокия, Турция
Каппадокия, Турция
Водопад Манавгат, Манавгат/Анталия, Турция
Водопад Манавгат, Манавгат/Анталия, Турция
Грин Каньон, Манавгат, Турция
Грин Каньон, Манавгат, Турция
Всемирно известные ванны Памуккале, Турция
Всемирно известные ванны Памуккале, Турция
Истикляль — самая известная и популярная улица в Стамбуле, Турция
Истикляль — самая известная и популярная улица в Стамбуле, Турция
Руины храма в древнем город Троя, Турция
Руины храма в древнем город Троя, Турция
Крепость Алания, Турция
Крепость Алания, Турция
Амфитеатр в Демре (Мире), Турция
Амфитеатр в Демре (Мире), Турция
Затонувший город Кекова, Турция
Затонувший город Кекова, Турция
Ликийские гробницы, Турция
Ликийские гробницы, Турция
Древний город Иераполис, Памуккале, Турция
Древний город Иераполис, Памуккале, Турция
Нимфей, Сиде, Турция
Нимфей, Сиде, Турция
Вид на Босфор, Стамбул, Турция
Вид на Босфор, Стамбул, Турция
Ночной клуб Manilya, Анкара
Ночной клуб Manilya, Анкара
Улица Салман, здесь всегда оживленно
Улица Салман, здесь всегда оживленно
Лебединый парк, Анкара, Турция
Лебединый парк, Анкара, Турция
Монумент Хатти, Анкара, Турция
Монумент Хатти, Анкара, Турция
Музей-мавзолей Ататюрка, Анкара
Музей-мавзолей Ататюрка, Анкара
Самая старая мечеть в Анкаре, мечеть Алладина
Самая старая мечеть в Анкаре, мечеть Алладина
Храм Рома и Августина, Анкара
Храм Рома и Августина, Анкара
Римские бани или если быть точными, что от них осталось
Римские бани или если быть точными, что от них осталось
Здание парламента Турции в Анкаре
Здание парламента Турции в Анкаре
Ночная Анкара, Турция
Ночная Анкара, Турция
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Главная площадь Измира Конак Мейдани, с ее знаковой османской часовой башней
Главная площадь Измира Конак Мейдани, с ее знаковой османской часовой башней
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Мидии фаршированные рисом поливаются лимонным соком
Мидии фаршированные рисом поливаются лимонным соком
Тавук Пилав
Тавук Пилав
Уличные торговцы турецкой едой
Уличные торговцы турецкой едой
Кокореч — жареные кишки барана
Кокореч — жареные кишки барана
Kumpir — запеченый картофель
Kumpir — запеченый картофель
Kağıt Helva — десерт в виде печенья со сгущенкой
Kağıt Helva — десерт в виде печенья со сгущенкой
Balık Ekmek (Балык с турецкого — рыба)
Balık Ekmek (Балык с турецкого — рыба)
Dürüm — разновидность шавермы (шаурмы)
Dürüm — разновидность шавермы (шаурмы)
Islak Hamburger — пропаренный гамбургер, отлично подходит с айраном
Islak Hamburger — пропаренный гамбургер, отлично подходит с айраном
Симит (Simit) — хлебное кольцо
Симит (Simit) — хлебное кольцо
Традиционный турецкий завтрак
Традиционный турецкий завтрак
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Отель с аквапарком All Inclusive
Отель с аквапарком All Inclusive
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Монастырь Хора (музей Карие)
Монастырь Хора (музей Карие)
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Крепость Румелихисар
Крепость Румелихисар
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Туристическая иллюстрация карты Турции
Туристическая иллюстрация карты Турции
Turkey
Turkey
Айя-София
Айя-София
Turkey
Turkey
Пляжи Турции
Пляжи Турции
Собор Святой Софии, Стамбул, Турция
Собор Святой Софии, Стамбул, Турция