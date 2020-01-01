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COVID-19 в Турции
Хорошие фотографии Турции в высоком разрешении
Фотографии Турции — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Турецкая Республика
Turkey
Turkey
Turkey
Айя-София
Пляж Улаш, Алания, Турция
Кызыл Куле, Алания, Турция
Аквапарк Дамлаташ и Water Planet, Алания, Турция
Экспонаты в Археологическом музее, Алания, Турция
Пещера Дамлаташ, Алания, Турция
Парк Ататюрка, Алания, Турция
Крепость Alanya Kalesi, Алания, Турция
Пляж Клеопатры, Алания, Турция
Вид на Аланию с высоты птичьего полета
Парк аттракционов Land of Legend, Белек, Турция
Каппадокия, Турция
Водопад Манавгат, Манавгат/Анталия, Турция
Грин Каньон, Манавгат, Турция
Всемирно известные ванны Памуккале, Турция
Истикляль — самая известная и популярная улица в Стамбуле, Турция
Руины храма в древнем город Троя, Турция
Крепость Алания, Турция
Амфитеатр в Демре (Мире), Турция
Затонувший город Кекова, Турция
Ликийские гробницы, Турция
Древний город Иераполис, Памуккале, Турция
Нимфей, Сиде, Турция
Вид на Босфор, Стамбул, Турция
Ночной клуб Manilya, Анкара
Улица Салман, здесь всегда оживленно
Лебединый парк, Анкара, Турция
Монумент Хатти, Анкара, Турция
Музей-мавзолей Ататюрка, Анкара
Самая старая мечеть в Анкаре, мечеть Алладина
Храм Рома и Августина, Анкара
Римские бани или если быть точными, что от них осталось
Здание парламента Турции в Анкаре
Ночная Анкара, Турция
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Главная площадь Измира Конак Мейдани, с ее знаковой османской часовой башней
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Мидии фаршированные рисом поливаются лимонным соком
Тавук Пилав
Уличные торговцы турецкой едой
Кокореч — жареные кишки барана
Kumpir — запеченый картофель
Kağıt Helva — десерт в виде печенья со сгущенкой
Balık Ekmek (Балык с турецкого — рыба)
Dürüm — разновидность шавермы (шаурмы)
Islak Hamburger — пропаренный гамбургер, отлично подходит с айраном
Симит (Simit) — хлебное кольцо
Традиционный турецкий завтрак
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
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Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Отель с аквапарком All Inclusive
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
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Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Монастырь Хора (музей Карие)
Turkey
Turkey
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Крепость Румелихисар
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Туристическая иллюстрация карты Турции
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Айя-София
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Пляжи Турции
Собор Святой Софии, Стамбул, Турция