Вас ожидает семичасовой индивидуальный тур на яхте 🛥️ детали:
- Вам понадобятся: полотенце, купальники, головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и фотоаппарат;
- Сопровождающие на борту говорят на: русском, немецком, английском и нидерландском;
- Экскурсия интересна любителям покупаться и позагорать, а также тем, кто любит восхищаться невероятными пейзажами.
Что входит
- Трансфер в отель (оба пути)
- Завтрак и обед
- Полная страховка
- Услуги гида
- Входная плата.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга К.
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Ольга К. проводит ещё 5 экскурсий
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