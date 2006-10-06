Ольга К. – Гид из Мармариса

Насладитесь прекрасным спокойным круизом по изумрудным водам Эгейского моря 🌊 во время индивидуального тура и полюбуйтесь очаровательными, успокаивающими пейзажами вокруг.



Экскурсия ⛳ индивидуальная, а значит — вся яхта 🛥️ в вашем распоряжении!