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Индивидуальная прогулка на яхте

4.8
6 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Насладитесь прекрасным спокойным круизом по изумрудным водам Эгейского моря 🌊 во время индивидуального тура и полюбуйтесь очаровательными, успокаивающими пейзажами вокруг.

Экскурсия ⛳ индивидуальная, а значит — вся яхта 🛥️ в вашем распоряжении!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-25 человек

  • $300 за экскурсию

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Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте

Что вы увидите

  • Морская прогулка
Вас ожидает семичасовой индивидуальный тур на яхте 🛥️ детали:
  • Вам понадобятся: полотенце, купальники, головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и фотоаппарат;
  • Сопровождающие на борту говорят на: русском, немецком, английском и нидерландском;
  • Экскурсия интересна любителям покупаться и позагорать, а также тем, кто любит восхищаться невероятными пейзажами.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Завтрак и обед
  • Полная страховка
  • Услуги гида
  • Входная плата.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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6 отзывов оставили туристы

Ольга К. проводит ещё 5 экскурсий

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