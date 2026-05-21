Представьте себя путешественником во времени, гуляющим по мощеным улочкам Буды в Будапеште.Вас ждет увлекательное путешествие по зеленому западному берегу Дуная, где каждый камень хранит тысячелетнюю историю.Вас ожидают рассказы о строителях

древней крепости, секретах первого моста и легендах Королевского дворца. Лучшие смотровые площадки откроют дыхание города, а собор Матьяша приоткроет завесу истории. Завершите экскурсию в одном из самых романтичных мест Буды, сохраняя воспоминания о великолепном виде на Парламент

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уютная Буда сквозь века и тысячелетия

Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка. Я расскажу, кто возвел эту крепость, какие судьбоносные события здесь разворачивались и кто мозаикой выложил герб Венгерского Королевства. О строительстве первого моста и секретах тоннеля.

Выбрав оптимальный путь, поднимемся наверх, к лучшим смотровым площадкам. Любуясь видами-открытками, вы откроете легенды и тайны Королевского дворца. Сфотографируетесь у фонтана — будапештского Треви.

Продолжим путь и отыщем маленького городского стража. Увидим резиденции правителей и выясним, «кто в доме хозяин». Не спеша прогуляемся по старинным мощеным улочкам, вдыхая будайский воздух и представляя себя средневековыми жителями.

Конечно, перед вами предстанет прекрасный собор Матьяша: здесь приоткроем трагические и комические завесы истории. А закончим прогулку в одном из романтичных мест Буды. Наслаждаясь панорамой Пешта, сделаем селфи на фоне Парламента, чтобы навсегда оставить теплые воспоминания о нашей экскурсии.

Организационные детали

По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.