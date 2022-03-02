По мощеным улочкам Буды

Прогулка вглубь веков с погружением в неповторимую атмосферу города на Дунае

5
3 отзыва
Индивидуальная
Чтобы вдоволь налюбоваться Будапештом, не хватит и целой жизни, но мы попробуем проникнуться городом всего за пару часов.

Я не только стану вашим проводником в историю, средневековые легенды и современные традиции, но и покажу лучшие локации, дам подсказки — где поесть, куда сходить, что еще посмотреть.

До встречи в романтичной и авантюрной Буде!
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
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Что вас ожидает

Уютная Буда сквозь века и тысячелетия

Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка. Я расскажу, кто возвел эту крепость, какие судьбоносные события здесь разворачивались и кто мозаикой выложил герб Венгерского Королевства. О строительстве первого моста и секретах тоннеля.

Выбрав оптимальный путь, поднимемся наверх, к лучшим смотровым площадкам. Любуясь видами-открытками, вы откроете легенды и тайны Королевского дворца. Сфотографируетесь у фонтана — будапештского Треви.

Продолжим путь и отыщем маленького городского стража. Увидим резиденции правителей и выясним, «кто в доме хозяин». Не спеша прогуляемся по старинным мощеным улочкам, вдыхая будайский воздух и представляя себя средневековыми жителями.

Конечно, перед вами предстанет прекрасный собор Матьяша: здесь приоткроем трагические и комические завесы истории. А закончим прогулку в одном из романтичных мест Буды. Наслаждаясь панорамой Пешта, сделаем селфи на фоне Парламента, чтобы навсегда оставить теплые воспоминания о нашей экскурсии.

Организационные детали

По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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А
2 мар 2022
Виктория профессионал своего дела! Четко, по теме, без отвлечения на посторонние темы, интересные факты и знание истории… интересно было также узнать много фактов о стране и ее экономике. Очень рекомендуем как маленьким так большим группам.
В
30 янв 2022
Виктория супер позитивна, экскурсия проходит на одном дыхании и весело. Очень рекомендую эту прекрасную девушку.
P
22 янв 2022
Очень милая экскурсовод, горит своим делом, было очень приятно и интересно слушать! Как и указано в названии, ходили только по Буде, но и про Пешт немного узнали) Рассказ был познавательным с интересными фактами, Виктория рассказала нам не только про историю города, но и помогла нам узнать, чем живет столица сегодня, какие вина стоит попробовать и куда сходить.

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