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По мощеным улочкам Буды

Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Представьте себя путешественником во времени, гуляющим по мощеным улочкам Буды в Будапеште.

Вас ждет увлекательное путешествие по зеленому западному берегу Дуная, где каждый камень хранит тысячелетнюю историю.

Вас ожидают рассказы о строителях
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древней крепости, секретах первого моста и легендах Королевского дворца. Лучшие смотровые площадки откроют дыхание города, а собор Матьяша приоткроет завесу истории.

Завершите экскурсию в одном из самых романтичных мест Буды, сохраняя воспоминания о великолепном виде на Парламент

5
39 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 📸 Лучшие смотровые площадки
  • 🏰 Величественные замки и дворцы
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🍽️ Советы по местной кухне
  • 📚 Легенды и тайны города
  • 🤳 Незабываемые фотографии
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды
По мощеным улочкам Буды

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Собор Матьяша
  • Фонтан Треви
  • Замок
  • Резиденции правителей

Описание экскурсии

Уютная Буда сквозь века и тысячелетия

Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка. Я расскажу, кто возвел эту крепость, какие судьбоносные события здесь разворачивались и кто мозаикой выложил герб Венгерского Королевства. О строительстве первого моста и секретах тоннеля.

Выбрав оптимальный путь, поднимемся наверх, к лучшим смотровым площадкам. Любуясь видами-открытками, вы откроете легенды и тайны Королевского дворца. Сфотографируетесь у фонтана — будапештского Треви.

Продолжим путь и отыщем маленького городского стража. Увидим резиденции правителей и выясним, «кто в доме хозяин». Не спеша прогуляемся по старинным мощеным улочкам, вдыхая будайский воздух и представляя себя средневековыми жителями.

Конечно, перед вами предстанет прекрасный собор Матьяша: здесь приоткроем трагические и комические завесы истории. А закончим прогулку в одном из романтичных мест Буды. Наслаждаясь панорамой Пешта, сделаем селфи на фоне Парламента, чтобы навсегда оставить теплые воспоминания о нашей экскурсии.

Организационные детали

По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Вика и я — дипломированный гид по Венгрии. Сказать, что я люблю эту маленькую страну, ничего не сказать — я её ОБОЖАЮ! Поэтому приготовьтесь — будем влюбляться в
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Будапешт вместе! Мы прогуляемся по самым значимым местам города, и даже не надейтесь услышать на моих экскурсиях лекцию из книг. Мы с вами станем самыми настоящими сыщиками, будем отыскивать необычные скульптуры, находить символы, смеяться и грустить над историей Венгрии. Приходите на экскурсии, до скорых встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
T
Виктория волшебная! Экскурсия нам очень понравилась. Виктория рассказывает легко и увлекательно!! Также Виктория поделилась с нами полезной информацией, помогла спланировать дальнейшее изучение города. Порекомендовала, где можно поесть национальную еду.
Виктория волшебная! Экскурсия нам очень понравилась. Виктория рассказывает легко и увлекательно!! Также Виктория поделилась с нами
Виктория волшебная! Экскурсия нам очень понравилась. Виктория рассказывает легко и увлекательно!! Также Виктория поделилась с нами
Виктория волшебная! Экскурсия нам очень понравилась. Виктория рассказывает легко и увлекательно!! Также Виктория поделилась с нами
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Дмитрий
Мы гуляли по узким улочкам, поднимались на холм, любовались замком, площадью и Рыбацким бастионом — и всё это сопровождалось увлекательными рассказами Виктории.

Виктория — просто потрясающий гид: энергичная, с отличным чувством
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юмора и глубоким знанием истории. Она рассказывает так живо и увлекательно, что слушаешь на одном дыхании — сразу чувствуешь её любовь к городу и желание поделиться им.

Очень понравилось, что Виктория не ограничивалась историей — мы говорили и о жизни Будапешта сегодня, о жителях, традициях и мелочах, которые делают город особенным.

После экскурсии будто увидели Будапешт с новой стороны — не просто красивый, а по-настоящему живой. Идеальный вариант для первого знакомства с городом!

Мы гуляли по узким улочкам, поднимались на холм, любовались замком, площадью и Рыбацким бастионом — и
Мы гуляли по узким улочкам, поднимались на холм, любовались замком, площадью и Рыбацким бастионом — и
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Женя
Виктория, необыкновеный гид!!! Очень ярко нам поведала историю Венгрию, связала и разложила все по полочкам, при этом ни разу не утомляя пластом истории, как будто рассказывала сказку! На экскурсии были с 6 летним ребенком, и хотя ему тяжело даются исторические экскурсии - Вика даже его сумела увлечь!
Горячо рекомендую Викторию!!!
Виктория, необыкновеный гид!!! Очень ярко нам поведала историю Венгрию, связала и разложила все по полочкам, при
Виктория, необыкновеный гид!!! Очень ярко нам поведала историю Венгрию, связала и разложила все по полочкам, при
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Александр
10/10 Обязательно по приезду в Будапешт погуляйте с Викторией. Брали две экскурсии одну по Буде, вторую по Пешту. Познакомились со всем городом за 4 часа. Все остались в восторге. Вовлеченность в материал, подача с юмором, одним словом идеальный гид.
Шок-контент в хорошем смысле)
10/10 Обязательно по приезду в Будапешт погуляйте с Викторией. Брали две экскурсии одну по Буде, вторую
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О
Виктория - прекрасный гид, очень обаятельная девушка и отличный рассказчик! Время экскурсии пролетело незаметно даже для двух подростков, к которым она сразу нашла подход) Мы получили море интереснейшей информации об истории Венгрии, много рекомендаций по ресторанам, барам, сувенирам и прочему. Из трех разных гидов, с которыми мы гуляли по Будапешту, Виктория точно лучшая!
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А
Вика очень увлекательно рассказала про историю Венгрии в целом и Буды в частности. Очень хороший гид и очень хороший человек. Молодец во всем. Рекомендую всем 👍🌺🌺🌺
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