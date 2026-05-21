Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка. Я расскажу, кто возвел эту крепость, какие судьбоносные события здесь разворачивались и кто мозаикой выложил герб Венгерского Королевства. О строительстве первого моста и секретах тоннеля.
Выбрав оптимальный путь, поднимемся наверх, к лучшим смотровым площадкам. Любуясь видами-открытками, вы откроете легенды и тайны Королевского дворца. Сфотографируетесь у фонтана — будапештского Треви.
Продолжим путь и отыщем маленького городского стража. Увидим резиденции правителей и выясним, «кто в доме хозяин». Не спеша прогуляемся по старинным мощеным улочкам, вдыхая будайский воздух и представляя себя средневековыми жителями.
Конечно, перед вами предстанет прекрасный собор Матьяша: здесь приоткроем трагические и комические завесы истории. А закончим прогулку в одном из романтичных мест Буды. Наслаждаясь панорамой Пешта, сделаем селфи на фоне Парламента, чтобы навсегда оставить теплые воспоминания о нашей экскурсии.
Организационные детали
По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Вика и я — дипломированный гид по Венгрии. Сказать, что я люблю эту маленькую страну, ничего не сказать — я её ОБОЖАЮ! Поэтому приготовьтесь — будем влюбляться в читать дальшеуменьшить
Будапешт вместе! Мы прогуляемся по самым значимым местам города, и даже не надейтесь услышать на моих экскурсиях лекцию из книг. Мы с вами станем самыми настоящими сыщиками, будем отыскивать необычные скульптуры, находить символы, смеяться и грустить над историей Венгрии. Приходите на экскурсии, до скорых встреч!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Tatjana
Виктория волшебная! Экскурсия нам очень понравилась. Виктория рассказывает легко и увлекательно!! Также Виктория поделилась с нами полезной информацией, помогла спланировать дальнейшее изучение города. Порекомендовала, где можно поесть национальную еду.
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Дмитрий
Мы гуляли по узким улочкам, поднимались на холм, любовались замком, площадью и Рыбацким бастионом — и всё это сопровождалось увлекательными рассказами Виктории.
Виктория — просто потрясающий гид: энергичная, с отличным чувством читать дальшеуменьшить
юмора и глубоким знанием истории. Она рассказывает так живо и увлекательно, что слушаешь на одном дыхании — сразу чувствуешь её любовь к городу и желание поделиться им.
Очень понравилось, что Виктория не ограничивалась историей — мы говорили и о жизни Будапешта сегодня, о жителях, традициях и мелочах, которые делают город особенным.
После экскурсии будто увидели Будапешт с новой стороны — не просто красивый, а по-настоящему живой. Идеальный вариант для первого знакомства с городом!
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Женя
Виктория, необыкновеный гид!!! Очень ярко нам поведала историю Венгрию, связала и разложила все по полочкам, при этом ни разу не утомляя пластом истории, как будто рассказывала сказку! На экскурсии были с 6 летним ребенком, и хотя ему тяжело даются исторические экскурсии - Вика даже его сумела увлечь! Горячо рекомендую Викторию!!!
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Александр
10/10 Обязательно по приезду в Будапешт погуляйте с Викторией. Брали две экскурсии одну по Буде, вторую по Пешту. Познакомились со всем городом за 4 часа. Все остались в восторге. Вовлеченность в материал, подача с юмором, одним словом идеальный гид. Шок-контент в хорошем смысле)
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О
Ольга
Виктория - прекрасный гид, очень обаятельная девушка и отличный рассказчик! Время экскурсии пролетело незаметно даже для двух подростков, к которым она сразу нашла подход) Мы получили море интереснейшей информации об истории Венгрии, много рекомендаций по ресторанам, барам, сувенирам и прочему. Из трех разных гидов, с которыми мы гуляли по Будапешту, Виктория точно лучшая!
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А
Анатолий
Вика очень увлекательно рассказала про историю Венгрии в целом и Буды в частности. Очень хороший гид и очень хороший человек. Молодец во всем. Рекомендую всем 👍🌺🌺🌺