5 дней
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
5 мая в 08:00
31 мая в 08:00
49 500₽ за человека
2 дня
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
15 фев в 09:00
20 фев в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
5 дней
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
2 июн в 08:00
7 июн в 08:00
49 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина20 сентября 2024Тур отличный! Гид и команда супер!
- ККсения10 октября 2023В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «В июле»
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