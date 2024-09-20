В июле – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Гагре, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
2 отзыва
5 дней
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
5 мая в 08:00
31 мая в 08:00
49 500 за человека
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
На машине
2 дня
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
15 фев в 09:00
20 фев в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
На машине
5 дней
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
2 июн в 08:00
7 июн в 08:00
49 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    20 сентября 2024
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    Тур отличный! Гид и команда супер!
    Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!
  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
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    видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
  2. В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
  3. Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
Сколько стоит тур в Гагре в феврале 2025
Сейчас в Гагре в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 49 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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