Новый Афон

Наше путешествие начнется с завтрака у живописного озера с лебедями, где сделаем чудесные фото и узнаем о том, как оно появилось. Прогуляемся по парку в тени разнообразия экзотических южных деревьев.

Город-герой Ткуарчал и окрестности

Ткуарчал и Акармара — города-призраки, время которых остановилось почти 30 лет назад, также они самые живописные места абхазской природы. Недалеко шумят два водопада: Гигант и Ирина. Гигант — самый высокий водопад в Абхазии (100 м).

Ткуарчал некогда огромный, знаменитый на весь СССР, шахтерский город, переживший в годы Грузино-Абхазского конфликта тяжелейшую блокаду длиной 413 дней. Акармара — бывший шахтёрский поселок. После Отечественной войны 1992-1993 гг., здесь, среди разрушенных и заброшенных домов, осталось жить всего пара десятков человек. Мы прогуляемся по улицам и увидим дома, утопающие в зелени. Всё это выглядит как декорации из фантастического фильма, но фото получаются отменные!

Гагра

Мы увидим уже знаменитые места этого курортного города: колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк Принца Ольденбургского.

Важная информация

Время начала проведения экскурсии, а также место посадки может быть скорректировано.