Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг

Наше путешествие начнется с завтрака в живописном месте, у озера с лебедями

Наше путешествие начнется с завтрака в живописном месте, у озера с лебедями.

После мы отправимся в города-призраки, где прогуляемся по улочкам и увидим здания, утопающие в зелени. Окажемся словно в декорациях к фантастическому фильму и сделаем фото на память. Посетим самый высокий водопад в Абхазии и по желанию заедем в Кындыгские термальные источники. В конце нашего путешествия курортный город Гагра удивит вас красотой достопримечательностей.
Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг
Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг
Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг
Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг
Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг
Обзорная экскурсия по городу-герою Ткуарчалу и окрестностям, Гагра и Кындыг

Что вас ожидает 🤩

  • Новый Афон (Лебединое озеро)
  • Город-герой Ткуарчал
  • Смотровая (заброшенный железнодорожный мост)
  • Висячий мост на реке Галидзга
  • Город-призрак Акармара
  • Акармарский водопад
  • Водопад «Гигант»
  • Водопад «Ирина»
  • Термальный источник «Кындыг»
  • Г. Гагра

Новый Афон

Наше путешествие начнется с завтрака у живописного озера с лебедями, где сделаем чудесные фото и узнаем о том, как оно появилось. Прогуляемся по парку в тени разнообразия экзотических южных деревьев.

Город-герой Ткуарчал и окрестности

Ткуарчал и Акармара — города-призраки, время которых остановилось почти 30 лет назад, также они самые живописные места абхазской природы. Недалеко шумят два водопада: Гигант и Ирина. Гигант — самый высокий водопад в Абхазии (100 м).
Ткуарчал некогда огромный, знаменитый на весь СССР, шахтерский город, переживший в годы Грузино-Абхазского конфликта тяжелейшую блокаду длиной 413 дней. Акармара — бывший шахтёрский поселок. После Отечественной войны 1992-1993 гг., здесь, среди разрушенных и заброшенных домов, осталось жить всего пара десятков человек. Мы прогуляемся по улицам и увидим дома, утопающие в зелени. Всё это выглядит как декорации из фантастического фильма, но фото получаются отменные!

Гагра

Мы увидим уже знаменитые места этого курортного города: колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк Принца Ольденбургского.

Важная информация

Время начала проведения экскурсии, а также место посадки может быть скорректировано.

Ежедневно с 06.30 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экологический сбор на водопады
  • Дегустация (сыр, вино, мед)
Что не входит
  • Питание (по желанию)
  • Термальный источник Кындыг (200 руб., по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.30 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Время начала проведения экскурсии, а так же место посадки может быть скорректировано
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нового Афона

👥Групповые☀️На весь день🍤Гастрономические🔭Обзорные🍳С завтраком

Еще несколько похожих предложений в Новом Афоне

Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра из Нового Афона
7 часов
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра из Нового Афона
17 500 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия в Сухум из Нового Афона
5 часов
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Обзорная экскурсия в Сухум из Нового Афона
25 000 за 1-3 чел.
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
9 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Юлия
5
13 отзывов
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии. Без
Сегодня
Завтра
12 июня
13 июня
14 000 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новом Афоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новом Афоне
ХОРОШО
🧭
ТАМ